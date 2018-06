18.06.2018

MHG: Fritz Gempel ist neues Verwaltungsratsmitglied

Fritz Gempel (55), Unternehmensberater aus Fürth mit dem Meisterbrief im Fleischerhandwerk, ist neues Mitglied des Verwaltungsrates der MHG Beratung und Marketing GmbH, Linz am Rhein. Seine Berufung erfolgte auf Vorschlag von Geschäftsführer Mathis Kurrat.

Fritz Gempel ist neues Mitglied des Verwaltungsrates der MHG Beratung und Marketing GmbH. - Bild: MHG

Die MHG ist in Deutschland vor allem mit dem in der Fleischbranche marktführenden Beratungskonzept regiowelt bekannt. Gempel ist nach Frank Heiler der zweite regiowelt-Berater, der in das höchste Gremium des Unternehmens berufen wurde.

www.regiowelt.de