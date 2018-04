18.04.2018

Messe Essen wird im November zum Treffpunkt für NRWs Ernährungswirtschaft

Die Genussmesse „NRW – Das Beste aus der Region“ versammelt vom 15. bis zum 18. November 2018 die Lebensmittelwirtschaft des bevölkerungsreichsten Bundeslandes in der Messe Essen und informiert vier Tage lang über ihr schmackhaftes Angebot.

Die Genussmesse „NRW – Das Beste aus der Region“ präsentiert sich vom 15. bis 18. November 2018 als Marktplatz für Vielfalt, Qualität und Frische. - Bild: Messe Essen

Regionale Lebensmittel unterstützen die lokale Wirtschaft, sind frischer und schonen die Umwelt. Das sind laut einer aktuellen Statista-Umfrage die drei Top-Argumente, warum Verbraucher auf Produkte zurückgreifen, die direkt vor ihrer Haustür wachsen und gedeihen. Und dabei darf es auch etwas teurer sein: 50 Prozent der Befragten sind bereit, für Lebensmittel aus regionaler Herstellung tiefer in die Tasche zu greifen. Für Erzeuger und Direktvermarkter ergeben sich durch diese Voraussetzungen gute Chancen, ihren Geschäftserfolg zu steigern. Genau hier setzt die „NRW – Das Beste aus der Region“ an.

Die Landesregierung NRW setzt sich sehr für die Förderung regionaler Lebensmittel ein. So hat Christina Schulze Föcking, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, die Schirmherrschaft für die Messe übernommen: „Wir müssen lernen, Lebensmittel wieder mehr wertzuschätzen. Gerade regional erzeugte Lebensmittel stärken die heimische Wirtschaft und helfen aufgrund der kurzen Transportwege, Ressourcen und Umwelt zu schonen.“

Marktplatz für Vielfalt, Qualität und Frische

Durch ihren Kooperationspartner Ernährung-NRW e. V. erhält die Messe weitere professionelle Unterstützung: Gemeinsam bieten sie den zehn Genuss-Regionen NRWs von der Eifel bis Ostwestfalen und ihren ausgezeichneten Erzeugnissen eine Vermarktungsplattform. So entsteht ein Marktplatz für Vielfalt, Qualität und Frische, auf dem Aussteller ihre Produkte präsentieren. Diesen direkten Kontakt zu Erzeugern aus ihrer Region schätzen die Gäste der Genussmesse: Über 34.000 Besucher kamen 2017 in die Messe Essen, um bei den 80 Produzenten, Hofläden und Schutzgemeinschaften zu testen, zu probieren und Informationen aus erster Hand zu erhalten.

Optimale Platzierung in der neuen Messehalle 8

Um eine optimale Ansprache der Besucher zu garantieren, profitieren die Aussteller der „NRW – Das Beste aus der Region“ in diesem Jahr von der neuen Platzierung in der Messehalle 8. Erstmals wurde für die Genussmesse diese frisch modernisierte Fläche direkt am neuen, repräsentativen und lichtdurchfluteten Messeeingang Ost reserviert.

Für die Besucher gibt es wieder ein attraktives Rahmenprogramm mit viel Information, Bühnenprogramm und Erlebnis. Die „NRW – Das Beste aus der Region“ richtet sich gezielt an Handelsunternehmen der Ernährungsindustrie NRW, direktvermarktende Betriebe und Erzeuger, Regionalinitiativen, Werbegemeinschaften, Schutzgemeinschaften sowie Organisationen, Vereine und Verbände. Ausstellungsflächen sind noch verfügbar.

www.nrw-dasbeste.de