26.07.2022

Meilenstein: Irinox eröffnet Niederlassung

Irinox Deutschland hat am 14. Juli 2022 die Eröffnung der neuen Niederlassung mit Showküche in Neusäß bei Augsburg gefeiert. Neben zahlreichen Vertriebs- und Medienpartnern waren auch die Firmenleitung der Irinox SpA, Italien, und die Vertriebsleitung der Irinox Home Division vertreten.

In der neuen Showküche werden regelmäßig Schulungen und Events stattfinden. - Bild: Irinox

Viele wissen es nicht, Irinox hat auch Geräte für den Haushaltsbereich im Portfolio. Firmengründer Florindo da Ros begrüßte die Anwesenden und war sichtlich erfreut über die neueste Entwicklung. Marco Raffo, CSO, Irinox Professional, nannte es einen historischen Schritt und unterstrich die Bedeutung des deutschen Marktes für das Unternehmen. Er betonte: „Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sind dabei, in Italien ein neues Fertigungsgebäude auf 5.000 qm Fläche zu bauen. Es wird ein automatisches Biege- und Laserzentrum, sowie Platz für weitere Produktionslinien enthalten, um die Produktionskapazität zu erweitern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Die Fertigstellung ist noch in 2022 geplant“.

Max Klotzsche, Countrymanager Deutschland stellte sein Team vor und betonte, dass Irinox in den letzten drei Jahren alle Gerätelinien auf klimafreundliche Technologie umgestellt habe und damit die besten Vorausatzungen mitbringe, den aktuellen Wünschen der Kunden und den Markttrends gerecht zu werden. „Mit den großen einfahrbaren Geräten, die mit CO2 als Kältemittel arbeiten, haben wir Geräte im Portfolio, die nicht nur schnellkühlen, sondern auch bei -35°C schockfrosten und Warmfunktionen, wie z.B. Auftauen können“, erklärte Klotzsche.

Als Pre- und After Sales Manager stellte Achim Richter sein Konzept vor und wies auf das neue Online-Portal für die Planung und den technischen Service an Irinox-Geräten hin.

In der neuen Showküche werden nun regelmäßig Schulungen und Events stattfinden. Die Räumlichkeiten sind dafür bestens geeignet, denn neben Büros bietet das nachhaltige Gebäude in Neusäß Platz für Veranstaltungen bis 150 Personen, ein Hochregallager und Lagerlogistik.

www.irinoxprofessional.com