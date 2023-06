Mehr Umsatz – Klecks für Klecks

Was wäre ein saftiges Steak oder ein würziges Grillwürstchen ohne die passende Sauce, den Klecks Senf oder Meerrettich? Die würzigen Begleiter setzen Geschmacksakzente, die Feinschmecker nicht missen wollen. Für Fleischer bietet sich die Möglichkeit zu Extra-Umsätzen.

Saucen und Dips sind fast genauso wichtig wie das Grillgut selbst, ob exotisch-fruchtig, würzig-frisch oder pikant-mediterran: Dips kann man auf der Grilltafel nie genug haben. Nicht nur bei Fleisch oder Fisch kommen mit der passenden Sauce die besten Geschmacksnuancen erst so richtig zur Geltung und sorgen für ein optimales kulinarisches Erlebnis, auch Beilagen erhalten dadurch erst ihre Raffinesse.

Bei Fleisch zählt Qualität statt Quantität. Das gilt auch für Saucen und Beilagen. Wo unser Fleisch herkommt, ist genauso wichtig wie die Art, wie wir es zubereiten. Wer hochwertiges Fleisch kauft, möchte es nicht durch minderwertige Saucen oder durch falsches Marinieren ruinieren.

Ein feiner Senf verleiht der Grillwurst erst das gewisse Etwas. Dabei spielt Senf – ob glatt oder körnig, süß, pikant oder scharf – nicht nur als herzhafte Zutat zum Essen eine Rolle. Dem beliebtesten Würzmittel der Deutschen wird auch eine heilende Wirkung zugeschrieben. Verantwortlich für die verdauungsfördernde Wirkung von Senf sind seine ätherischen Öle. Diese regen den Speichelfluss, die Magensaftproduktion und die Darmbewegungen an und wirken auf den Blutdruck regulierend ein. Durch seine antibakteriellen Eigenschaften kann er auch Entzündungen hemmen.

Neben Senf setzen auch Saucen, Meerrettich und Ketchup bei Wurst- und Fleischspezialitäten abwechslungsreiche Geschmacksakzente. Die würzigen Begleiter bereichern das Sortiment im Fleischer-Fachgeschäft und sorgen für zusätzliche Umsätze. Nachfolgend stellt Die Fleischerei eine Auswahl an würzigen Produkten für das Zusatzsortiment vor.

Wer die Bio-Senf-Manufaktur besucht, erkennt auf den ersten Blick: In dieser Manufaktur entstehen Senf-Kreationen von hoher Qualität. Herzstück ist die nach Maß gefertigte Senfmühle. Sie bringt 750 Kilogramm auf die Waage. Der Senf wird zu 100 Prozent manuell kaltvermahlen und bei der Verarbeitung kommen ausschließlich Zutaten biologischen Ursprungs zum Einsatz. Bio und regional – zwei Schlagworte, die Thomas Weber zufolge definitiv zusammen gehören. Denn der Ursprungsgedanke von Bio­produkten liegt in der Herstellung mit regionalen Zutaten. Selbstverständlich sind die Kreationen auch frei von künstlichem Zusatz und Farbstoffen.

Thomas und Damaris Weber produzieren in ihrer Senf-Manufaktur, Telfs/Österreich, ein breit gefächertes Senf-Sortiment.

Wolfram Berge, Nümbrecht, steht für eine ressourcenschonende Produktion und hochwertige Zutaten. Viele Saucen werden in der hauseigenen Küche von Hand gerührt und schonend gekocht. Für den diesjährigen Grillsommer empfiehlt das Traditionshaus ein Saucen-Trio.

Neben zahlreichen Salaten, Oliven, Antipasti und Co. bietet Grossmann Feinkost, Reinbek, eine Vielzahl an leckeren Dips und Saucen. Die transparente, traditionelle Schlachterpackung mit schlichten Etiketten soll dabei den Handmade-Style unterstreichen. Von März bis August gibt es Aktionsetiketten, um die Aufmerksamkeit speziell auf den Anlass Grillen zu lenken. Dabei handelt es sich neben klassischen Rezepturen wie Knoblauch-Dip, Aioli und Hausfrauenremoulade, auch um trendige Saucen wie Trüffelcreme und Mango-Chili Dip.

Vielseitiges Sortiment

Idealer Begleiter für die Grillwurst: Der mittelscharfe Würstelsenf. Händlmaier - © Händlmaier

Die Erfolgsgeschichte von Händlmaier, Regensburg, beginnt in einer Metzgerei. 1910 gründeten der Metzgermeister Karl und seine Frau Johanna Händlmaier ihre erste eigene Metzgerei in der Regensburger Altstadt. Johanna Händlmaier wollte den Kunden zu den eigenen Würsten noch etwas Besonderes bieten – so wurde 1914 der „süße Hausmachersenf“ erfunden. Mittlerweise liefert das Familienunternehmen viele unterschiedliche Senf- und Saucen-Spezialitäten –nicht nur zur Wurst. Auch beim Kochen und Zubereiten sind die Senf-Variationen Allrounder, denn mit ausgewählten Senf­saaten und besonderen Gewürzmischungen verleihen sie von der Soße bis zur Vinaigrette jedem Rezept zusätzlichen Pepp.

Ob der Grill- oder Würstlsenf für BBQ-Fans, der besonders cremige mittelscharfe Senf für Genussliebhaber oder die Spezialitäten-Senfsaucen wahlweise mit Dill, Orange oder Honig – das rund 30 verschiedene Senfsorten und Feinkostsaucen umfassende Sortiment bietet für jeden Geschmack und Anlass das passende Produkt. Angeboten werden sie dabei je nach Sorte in Gläsern, Squeeze-Flaschen und Tuben.

Doch nicht nur für den Außer-­Haus-Verkauf, sondern auch zur Weiterverarbeitung von Fleischartikeln oder für den Partyservice gibt es ein vielfältiges Angebot. So bietet das in vierter Generation geführte Familienunternehmen seinen beliebten mittelscharfen Senf wie auch den bayerisch süßen Hausmachersenf vom praktischen Portionsbeutel bis zum 10 Kilo Eimer an.