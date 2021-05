17.05.2021

Mehr Nachhaltigkeit beim Räuchern

Die Deutschen wollen laut einer aktuellen Umfrage nachhaltigere und umweltgerechtere Unternehmen. Für die Marktforscher von Rothmund Insights sind Unternehmen gut beraten, dies noch stärker in ihrer Produktentwicklung, Kommunikation und Unternehmensführung zu berücksichtigen. Allerdings hätten drei Viertel der Befragten den Eindruck, dass Nachhaltigkeit bisher oft nur eine Werbefloskel der Unternehmen sei.

Mit CleanSmoke lassen sich Wurstwaren und andere Lebensmittel mit geringer Schadstoffbelastung räuchern. - Bild: Röhr

Für Unternehmen, die mit CleanSmoke räuchern, ist dies ein große Chance. Denn CleanSmoke braucht kein Greenwashing, sondern erfüllt die Ansprüche der Konsumenten auf der ganzen Linie – und sogar noch mehr.

„Das CleanSmoke-Räucherverfahren ist für eine nachhaltige Produktion von Lebensmitteln wie gemacht“, sagt Uwe Vogel, Chairman der Cleansmoke Coalition. Da wäre zum Beispiel der Umweltvorteil: Im Vergleich zu CleanSmoke schneiden die traditionellen Friktions- und Glimmräucherverfahren deutlich schlechter ab. Das hat eine Ökobilanz des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik (DIL) eindeutig nachgewiesen. CleanSmoke ist ein aus Primärrauchkondensat mittels Druckluft frisch erzeugter Rauch – frei von Ruß, Teer, Asche und die Kontamination mit polyzyklischen Aromaten (PAK) ist um bis zu 71 % reduziert. Damit lassen sich Lebensmittel mit geringer Schadstoffbelastung räuchern. Hinzu kommt, dass mit CleanSmoke deutlich weniger Ausschussware anfällt, weil die Verfahrenstechnik wesentlich zuverlässiger ist als beim klassischen Räuchern. Nicht zuletzt auch deshalb hat die EU das CleanSmoke-Verfahren als „Beste verfügbare Technik“ (BAT) ausgezeichnet.

Nachhaltige Produkte müssen gekennzeichnet sein

Doch die Kunden wollen auch Orientierung. Fast neun von zehn Befragten fällt es laut Studie derzeit noch schwer zu entscheiden, welche Produkte und Angebote tatsächlich nachhaltig seien. „Wir brauchen dringend eine Kennzeichnungspflicht für Produkte, die mit CleanSmoke geräuchert werden. So können Hersteller und Handel mehr Umweltverantwortung zeigen und dem Wunsch der Verbraucher nach Transparenz nachkommen“, sagt Vogel.

Neben der wesentlich geringeren Belastung der Lebensmittel überzeugt CleanSmoke, das bereits in den 1950er Jahren in den USA entwickelt wurde, mit seinen positiven Aspekten für den Klimaschutz, saubere Luft und eine geringere Belastung des Wassers. Und auch wenn die Zahl der Konsumenten, die für ein nachhaltigeres Leben auf ein Stück Komfort verzichten und für nachhaltige Angebote etwas mehr bezahlen würden, stetig zunimmt: Bei Produkten, die mit CleanSmoke geräuchert wurden, muss niemand auf etwas verzichten. Weder bei der Qualität noch beim Geschmack. Und wer mehr Geld für Lebensmittel ausgibt, wirft davon in der Regel wesentlich weniger weg. So honorieren die Kunden auch die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Hersteller.

www.clean-smoke-coalition.eu