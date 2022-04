22.04.2022

Mehr Kapazität für Wellpappenprodukte

Van Genechten Packaging (VGP) hat entsprechend seiner Wachstumsstrategie investiert und ein zweites Werk in Komárom, Ungarn, gebaut, um sowohl seine Präsenz dort zu verstärken als auch seine Kapazitäten zu erweitern.

Im zweiten Werk von VGP in Komárom entstehen mehr als 100 Arbeitsplätze. - Bild: Van Genechten Packaging

Verpackungshersteller werden durch die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und recycelbaren Verpackungsmaterialien und der Anti-Plastik-Einstellung der Verbraucher dazu gedrängt, eine größere Vielfalt an neuen, kreativen und innovativen Lösungen anzubieten. VGP sieht diesen Ausbau seiner europäischen Präsenz als weitere Chance, partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten.

Mit dem neuen Werk in Komárom vergrößerte VGP sein Netzwerk in Rekordzeit von nur 14 Monaten und investierte in eine Region, für die das Unternehmen ein starkes Marktwachstum sieht. Das ist dem Projektmanagement verschiedener Teams aus dem gesamten VGP-Netzwerk zu verdanken. Das neue Werk wird nachhaltige, und designoptimierte Verpackungslösungen aus Wellpappe und Karton für die Konsumgütermarkenindustrie liefern.

Prof. Dr. Frank Ohle, CEO von Van Genechten Packaging: „Ich freue mich sehr, VG Komárom II in der VGP-Familie willkommen zu heißen und bin begeistert, dass wir es geschafft haben, so schnell zum Produktionsstart zu gelangen. Natürlich schauen wir auf zukünftige Leistungsfähigkeiten und erhöhte Kapazitäten, trotzdem ist es uns genauso wichtig, uns um die Umwelt und die lokalen Gemeinden zu kümmern. Deshalb haben wir wirklich hart daran gearbeitet, dieses neue Werk mit effizienten Hochleistungstechnologien auszustatten, mit denen wir unsere Kunden über Jahre hinweg nachhaltig begeistern können.“

