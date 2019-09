16.09.2019

Marel und Tomra Food starten strategische Partnerschaft

Marel, Gardabaer/Island, und Tomra Food, Leuven/Belgien, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um neue sensorgestützte Sortier- und Verarbeitungstechnologien zur Wertoptimierung, Abfallreduzierung und Erhöhung der Lebensmittelsicherheit in der weltweiten Geflügel-, Fleisch- und Fischindustrie einzuführen.

Marel-CEO Árni Oddur Thórdarson und Stefan Ranstrand, Tomra-Präsident und CEO, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. - Bild: Tomra Food

Im Rahmen der langfristigen Allianz werden die Partner in Vertrieb, Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten, um bestehende Angebote zu optimieren und innovative neue Lösungen für den Markt zu entwickeln. Die Partner werden auch auf die Vertriebs- und Verkaufsnetzwerke des jeweils anderen zugreifen und Geschäftsperspektiven in der gesamten Lieferkette entwickeln.

Marel-CEO Árni Oddur Thórdarson gab die strategische Partnerschaft bekannt und erklärte: „Dies ist eine wichtige Partnerschaft zwischen zwei innovativen Branchenführern. Wir stellen uns beide eine Welt vor, in der qualitativ hochwertige Lebensmittel nachhaltig und kostengünstig hergestellt werden. Marel verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz technologischer Innovationen in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, Rückverfolgbarkeit, Prozesskontrolle, Effizienz und Ertrag, kombiniert mit unserer übergeordneten Lebensmittelverarbeitungssoftware Innova. Marel ist führend in der Sensortechnologie für die Geflügel-, Fleisch- und Fischindustrie. Durch diese Partnerschaft gelangen wir in die nächste Phase sensorgestützter Lösungen für unsere Kunden. Da Tomra in vielen Lebensmittelkategorien tätig ist, kann die Zusammenarbeit verbesserte Systeme und Technologien für die Lebensmittelindustrie bringen.“

Stefan Ranstrand, Präsident und CEO von Tomra, sagte: „Tomra und Marel haben eine sehr ähnliche Geschichte, Denkweise und Kultur, was dies zu einer natürlichen Geschäftsallianz macht. Das Portfolio an Sortier- und Verarbeitungslösungen von TOMRA Food ist das branchenweit größte und die meisten führenden Lebensmittelmarken nutzen unsere Technologie weltweit. Wir glauben, dass Innovationen aus der Partnerschaft der breiteren Industrie und der Umwelt zugutekommen werden, indem Prozesse optimiert, Kosten gesenkt und Lebensmittelverluste minimiert werden. “

Als erster Schritt der Partnerschaft wird Marel Vertriebskanal für die QVision-Fett-, Protein- und Kollagen Analyseanlage von Tomra. In zwölf Monaten wird Marel zum exklusiven Geschäftspartner des Systems, der QVision in das Komplettangebot von Marel integriert.

www.marel.com

www.tomra.com/sorting/food