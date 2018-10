23.10.2018

LFD Holding fordert generelles Verbot der Ferkelkastration ab 2021

Am 1. Oktober hat der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD in Berlin entschieden, dass es mit der betäubungslosen Ferkelkastration in Deutschland erst einmal zwei Jahre weitergeht. Ein entsprechender Antrag wird in den Bundestag eingebracht und soll am 14. Dezember 2018 entschieden werden.

Seitdem wird das Thema wieder umfangreich und auf allen Ebenen oft sehr emotional diskutiert. Dabei wird zentral auf das Interesse der Landwirte abgestellt, an der Praxis der Ferkelkastration festzuhalten. Die Begründungen gehen dabei von einer Notwendigkeit für die weitere wirtschaftliche Existenz bis hin zu gewissenloser Gewinnmaximierung. Das ist alles grober Unfug, so die LFD Holding, die Ferkelzucht-Betriebe an mehreren Standorten in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg, Sachsen und Bayern betreibt.

In einer Stellungnahme heißt es: Kein Tierhalter kastriert aus purer Freude oder weil er damit deutlich mehr verdient. Der Eingriff wird vielmehr deshalb vorgenommen, weil die Abnehmer in Deutschland auf der Kastration bestehen, das heißt für nicht kastrierte Tiere deutlich weniger bezahlen beziehungsweise diese erst gar nicht abnehmen. „Es ist also eine Forderung der Schlacht- und Verarbeitungsindustrie sowie letztlich des Handels, dass wir unsere Tiere kastrieren müssen. Eine seit Jahrzehnten gängige Praxis, aus der der einzelne Landwirt kaum aussteigen kann. Kurz zum Kräfteverhältnis: es gibt in Deutschland noch 8.000 Ferkelerzeuger (hauptsächlich Familienbetriebe), dem gegenüber stehen zehn marktdominante industrielle Schlachtunternehmen und fünf große Lebensmitteleinzelhändler. Es ist klar, wer da definiert, was in deutschen Ställen passiert“, sagt Jörn F. Göbert, Vorsitzender der Geschäftsführung der LFD Holding.

Die großen Import-Nationen haben derweil ihre Rahmenbedingungen auf die deutsche Nachfrage für Ferkel eingestellt und erlauben das Kastrieren unter lokaler Anästhesie durch den Landwirt. Das Thema ist also für die Importtiere anders geregelt als für die regionale deutsche Erzeugung.

„Von den von Politikern immer wieder betonten vorhandenen vier Optionen für die Ferkelkastration sind drei definitiv keine Lösung: Isofluran ist für unsere Mitarbeiter schädlich, fünf Stunden Vollnarkose ist für die Ferkel schädlich – für beide Verfahren fehlt gänzlich die zusätzliche Anzahl an Tierärzten – und Improvac ist dem männlichen Konsumenten schwer zu vermitteln“, sagt Göbert.

„Wir bezweifeln außerdem, dass eine Vollnarkose beziehungsweise die Inhalationsanästhesie für die Ferkel wirklich so eine gute Lösung ist. Sie werden trotzdem von der Mutter entfernt, können nicht im nötigen Umfang Milch erhalten, laufen Gefahr zu unterkühlen, bekommen im Zweifel zwei Spritzen, und mal ehrlich: wer bekommt keine Angstzustände, wenn einem der Kopf in einen schwarzen Trichter gesteckt wird?“, fragt Göbert.

Damit bleibt aus Sicht der LFD lediglich eine sinnvolle Methode: die Mast von Jungebern. Da bleiben die Tiere voll intakt und erleben keinen zusätzlichen Stress während der Säugephase.

Um das ab 1. Januar 2021 zu erreichen, ist ein gänzliches Verbot der Schlachtung von kastrierten Tieren in Deutschland der beste Weg. Dann herrschen klare Vorgaben für alle Marktteilnehmer und es ist für die Tiere wirklich was erreicht, so die LFD.

Um dem Problem von schlechtem Fleischgeruch einzelner Tiere zu begegnen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen die Aufrüstung von Technik am Schlachtband zur Identifikation betroffener Tiere, zum anderen die Schlachtung von Ebern zu einem früheren Zeitpunkt, also vor der Geschlechtsreife (bei 100 kg statt bei 115 kg Lebendgewicht). Beides sind in anderen EU-Ländern, wie Holland, Spanien, UK, bereits weit verbreitete Verfahren und haben ihre Praxistauglichkeit bewiesen.

„Wir, die LFD Holding, fordern die Politik, die Tierschutz-Organisationen, die Schlacht- und Verarbeitungsindustrie sowie den Handel auf, diesen Weg zu beschreiten, und die Kastration männlicher Ferkel in Deutschland zu beenden. Nur Mut!“, sagt Jörn F. Göbert.

