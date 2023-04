Lernvideos für die Meisterprüfung

Der Buchverlag von Holzmann Medien, Bad Wörishofen, bietet allen Handwerkskammern und Bildungsverantwortlichen 97 Lernvideos für die Teile 3 und 4 der Meisterprüfung an. Damit können Anbieter von Meistervorbereitungskursen ihr digitales Weiterbildungsangebot rund um die Meisterprüfung ergänzen. Laut Buchverlag lassen sich die Lernvideos (500 Minuten Laufzeit) problemlos auf die jeweiligen Online-­Lernplattformen (ILIAS) der Kursträger aufschalten und modular abrufen. Die Videos eignen sich zum Selbststudium und für den Unterricht.

Die digitalen Lerninhalte sind auf die Handwerker-Fibel abgestimmt. Sie orientieren sich damit auch an den Inhalten des aktuellen Rahmenlehrplans der Meisterprüfung. Meisterschüler haben mit den Lernvideos die Möglichkeit, ausgesuchte Handlungssituationen sowie komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge mit Hilfe von digitalem Text, Grafiken und Animationen besser nachzuvollziehen. Dozentinnen und Dozenten können die Lernvideos zur Einführung in ein neues Thema verwenden. Die Videovorführung kann gestoppt werden, falls die Lernenden Fragen haben. So können fehlende Grundlagen separat erläutert werden.

www.holzmann-medien.de