14.06.2018

Leichtes Exportminus für belgisches Schweinefleisch

2017 wurden belgienweit weniger Schweine gehalten. Demzufolge sind die Schlachtzahlen um zwei Prozent auf 10,95 Mio. gesunken. Die entsprechende Fleischerzeugung wird auf 1,04 Mio. t beziffert, ein Minus von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Deutschland, Polen und die Niederlande führen die Kundenliste für belgisches Schweinefleisch an. - Bild: Belgian Meat Office

Nach wie vor wird das Gros der belgischen Schweinefleischerzeugung im Exportgeschäft abgesetzt. Insgesamt passierten im zurückliegenden Jahr 797.017 t Schweinefleisch die Landesgrenzen des Königreichs. Gegenüber 2016 ist das ein Minus von 3,9 Prozent. Hauptabsatzgebiet bleibt der Europäische Binnenmarkt, der 709.151 t oder 89 Prozent der belgischen Schweinefleischmengen absorbiert.

Deutschland, Polen und die Niederlande führen weiterhin das Ranking der drei wichtigsten europäischen Destinationen an. Während sich die Lieferungen nach Deutschland mit 257.137 t auf dem Vorjahresniveau stabilisieren, ordert Polen mit 178.453 t rund fünf Prozent weniger als vor Jahresfrist. Ein deutliches Plus von 11,7 Prozent hingegen verzeichnen die Ausfuhren in die Niederlande, die 90.621 t Schweinefleisch importieren.

Rund ein Viertel der belgischen Schweinefleisch­erzeugung – das entspricht dem Äquivalent von 2,5 Mio. Schweinen – wird nach Deutschland verkauft. Wertmäßig schlagen die Ausfuhren ins deutsche Nachbarland mit 454 Mio. Euro zu Buche. Das Interesse an Karkassen ist besonders hoch: inzwischen stellen sie 70,8 Prozent der Volumen. Auf den weiteren Plätzen folgen Schinken mit 9,9 Prozent sowie entbeinte Teilstücke (5,5 Prozent) und Karree (3,7 Prozent).

Außerhalb der Europäischen Union wurden 87.866 t Schweinefleisch verkauft. Hier wird die Kundenliste angeführt von China/Hongkong mit 38.396 t, den Phi­lippinen mit 12.409 t und Südkorea mit 9.447 t.

www.freshfrombelgium.com