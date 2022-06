17.06.2022

Langjährige Partner stärken Zusammenarbeit

Was vor knapp 20 Jahren mit gemeinsamen Messeständen auf der AMI in Chicago und der Agroprodmash in Moskau begann, hat sich längst zu einer tiefen Partnerschaft entwickelt. Immer häufiger bieten die Freund Maschinenfabrik und die Höcker Gruppe ihre Produkte für die Fleisch- und Lebensmittelindustrie auf gemeinsamen Wegen oder über Wiederverkäufer an, die für ihre Kunden beide Produktgruppen vertreten.

Zusammenarbeit stärken (v.li.) Julian Preciado Espinosa (General Manager Freund-LatAm), Yucel Deniz (Senior Area Sales Manager, Shareholder Freund-LatAm) und Benjamin Höcker (Geschäftsführer Höcker Gr... - Bild: Rene Sutthoff

Auch auf der diesjährigen IFFA teilten sich die beiden Unternehmen einen Stand. Darüber hinaus verkündeten die Partner auf der Messe in Frankfurt, ihre Zusammenarbeit zukünftig auf Südamerika auszudehnen. Konkret wird die 2021 gegründete Freund-LatAm S.A.S. als Schwestergesellschaft der Unternehmensgruppe mit Sitz in Paderborn vor allem Höcker Hygieneschleusen und Hebe-Kippvorrichtungen in ihr Produktportfolio aufnehmen. Mit einem Lager in der Freihandels-zone am Rio Negro können Kunden vom Freund-Unternehmensstandort in Kolumbien aus schnell und unkompliziert mit den hochwertigen Höcker-Produkten aus Edelstahl beliefert werde.

„Die Hygieneschleusen und Hebe-Kippvorrichtungen sind eine gute Ergänzung zu unseren Maschinen für die humane und nachhaltig wirtschaftliche Schlachtung und Zerlegung“, so Julian Preciado Espinosa, General Manager Freund-LatAm. „Der Markt ist derzeit noch von den US-Amerikanischen Herstellern geprägt, mit unserem breiten Produktportfolio und sinnvollen Erweiterungen, wie denen von Höcker, haben wir jedoch zuletzt schon einige Marktanteile gewinnen können“, ergänzt Yucel Deniz. Der Senior Area Sales Manager und Shareholder von Freund-LatAm ist seit 16 Jahren im Unternehmen und fast genauso lange arbeitet er mit Höcker zusammen. Seit 2015 hat er das Südamerika-Geschäft intensiviert und dabei auch immer wieder Lösungen des Partners mit angeboten. „Die Produkte von Freund sind in Südamerika schon sehr gefragt, da ist in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet worden“, weiß Höcker-Geschäftsführer Benjamin Höcker. „Wir sprechen mit unseren Produkten denselben Kundenkreis an. Warum soll man die sich bietenden Synergien nicht nutzen, für uns und unsere gemeinsamen Kunden in Südamerika?“

Neben der Bekanntheitssteigerung für Höcker-Produkt auf dem lateinamerikanischen Markt, umfasst die Ausweitung der Zusammenarbeit unter anderem auch weitere gemeinsame Messeauftritte.

