Kunstwerke aus Obst und Gemüse

Schritt für Schritt erklärt: ­Dekorationen aus Obst und Gemüse. Heel Verlag - © Heel Verlag

Das Auge isst bekanntlich mit. Rettich-Rosen, Apfelschwäne, verzierte Fleisch­taschen oder Zucchinifächer verwandeln Wurstplatten in Eye-Catcher. Profi-Koch und Küchenmeister Georg Hartung zeigt im Buch „Garnieren & Verzieren leicht gemacht“ in Step-by-Step-Fotos Deko-Ideen für Teller und Tafel. Er gibt nicht nur kreative Tipps zur Herstellung von Dekorationen und Verzierungen, sondern zeigt auch, wie man die kleinen Kunstwerke gekonnt in Szene setzt und welche Schneidetechniken zum Erfolg führen.

Ob für das private Buffet oder den Profi-Caterer – dieses Buch bietet für jeden Anlass viele Anregungen. Es hat 96 Seiten und kostet 7,95 Euro.

www.heel-verlag.de