04.03.2021

Kunden gewinnen Packaging-Workshop

MULTIVAC feiert sein 60-jähriges Bestehen. Zum Auftakt des Festjahres starteten im Januar die exklusiven Monatsangebote aus den unterschiedli-chen Geschäftsbereichen mit einem Gewinnspiel des Corporate Training und Innovation Centers. Vier Gewinner dürfen sich jetzt auf einen infor-mativen Tages-Workshop mit einem individuell auf ihre Anforderungen abgestimmten Beratungsprogramm freuen.

Zum 60-jährigen Bestehen von Multivac starteten im Januar die exklusiven Monatsangebote aus den unterschiedlichen Geschäftsbereichen mit einem Gewinnspiel des Corporate Training und Innovation Centers... - Bild: Multivac

„Unser Angebot wurde von unseren Kunden unterschiedlichster Branchen in aller Welt sehr gut angenommen. So kommt einer der Gewinner aus der Fleischindustrie in der Türkei, ein weiterer aus der Schweiz“, erklärt Stefan Scheibel, Vice President Corporate Training und Innovation Center bei MULTIVAC. „Der dritte Workshop geht an einen Kunden aus Costa Rica, der in der Molkereiindustrie tätig ist. Und der vierte Kunde stammt aus der deutschen Medizingüterindustrie.“

Die Workshops finden in den kommenden Wochen entweder als Präsenzveranstaltung im MULTIVAC Innovation Center in Wolfertschwenden oder alternativ als virtuelle Veranstaltung statt. „In einem Vorgespräch werden dafür zunächst die Themen jedes einzelnen Workshops festgelegt, abgerundet wird das Ganze schließlich mit einer individuellen Musterproduktion“, erklärt Stefan Scheibel. „Wir informieren dabei ausführlich über aktuelle Verpackungstrends und skizzieren neue Ideen rund um die Themen Packaging und Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt erarbeiten wir anhand der spezifischen Anforderungen mit jedem einzelnen Kunden gemeinsam Ideen für eine maßgeschneiderte, zukunftsfähige Verpackungslösung für ein ausgewähltes Produkt.“

Das Innovation Center bietet dafür die idealen Voraussetzungen. Denn in dem modernen Kompetenzzentrum stehen ein Expertenteam sowie eine maßgeschneiderte, einmalige Infrastruktur zur Entwicklung innovativer Verpackungslösungen bzw. zur Optimierung bewährter Konzepte zur Verfügung – inklusive Analytik, individueller Verpackungsberatung und Bemusterungen.

