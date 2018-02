02.02.2018

Küppersbusch: Wechsel in der Geschäftsführung

Zum 1. März 2018 übernimmt Hannes Kolb zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Regionalleiter Zentraleuropa den Vorsitz der Geschäftsleitung für die Traditionsunternehmen Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co. KG und Küppersbusch Hausgeräte GmbH, beide mit Sitz in Gelsenkirchen.

Hannes Kolb übernimmt zum 1. März 2018 den Vorsitz der Geschäftsleitung für Küppersbusch Großküchentechnik und Küppersbusch Hausgeräte. - Bild: Küppersbusch

Der studierte Betriebswirt bringt langjährige Erfahrung in der Vermarktung von Einbaugeräten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit. Zuvor war Hannes Kolb innerhalb der Teka-Gruppe Leiter der Regionen Österreich, Norditalien und Balkan und verantwortete die Marken Teka und Küppersbusch im Küchen- und Badgeschäft. Außerdem verfügt der 46-jährige Österreicher über langjährige Erfahrung im Einbaugeschäft in Deutschland und Österreich.

Im Zuge der stärkeren Verzahnung der beiden Küppersbusch-Gesellschaften wird Marc-Oliver Schneider zum 28. Februar 2018 die Teka-Gruppe im besten Einvernehmen verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Die operativen Aufgaben im Großküchengeschäft werden wie bisher von den Bereichsleitern wahrgenommen.

„Wir danken Marc-Oliver Schneider für seine gute Arbeit in den vergangenen fünf Jahren und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute. Mit Hannes Kolb haben wir erstmals in der jüngeren Geschichte von Küppersbusch wieder einen gemeinsamen Geschäftsführer für Küppersbusch Großküchentechnik und Küppersbusch Hausgeräte. Auch organisatorisch wollen wir die Unternehmen in den kommenden Jahren weiter zusammenführen, um Synergien in der Produktentwicklung und im kaufmännischen Bereich zu nutzen“, so Teka-CEO Dr. Stefan Hoetzl. Hannes Kolb ergänzt: „Unser Ziel ist es, das Profil der Küppersbusch Großküchentechnik zu schärfen, um unsere Marktposition als Hersteller professioneller, thermischer Koch- und Gargeräte deutlich auszubauen.“

www.kueppersbusch.com