12.02.2019

KüchenInnovation des Jahres 2019: Multivac home

Der Kammer-Vakuumierer Multivac home wurde mit dem Konsumentenpreis „KüchenInnovation des Jahres 2019“ ausgezeichnet. Das Gerät konnte in einem zweistufigen Verfahren sowohl die Experten-Jury als auch den Konsumenten überzeugen – und dabei insbesondere in den Kriterien Bedienkomfort, Innovation, Produktnutzen und Design punkten. Der Preis wurde am 9. Februar auf der internationalen Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt an Hans Thobe, Bereichsleiter Consumer bei Multivac, überreicht.

Der Kammer-Vakuumierer Multivac home wurde mit dem Konsumentenpreis "KüchenInnovation des Jahres 2019" ausgezeichnet. - Bild: Multivac

Mit dem Kammer-Vakuumierer Multivac home können jetzt auch Privathaushalte Lebensmittel sowie Flüssigkeiten, Saucen, Suppen oder Marinaden professionell vakuumieren. In der Multivac home kann ein Druck von unter 15 mbar erreicht werden, wodurch sich die Haltbarkeit der vakuumierten Lebensmittel verlängern lässt. Mit Hilfe des Drehrads können zudem alle Funktionen auf intuitive Weise gesteuert werden. Die Stärke des Vakuums ist dabei flexibel einstellbar. Zusätzlich dazu gibt es nützliche Voreinstellungen für häufig benötigte Funktionen.

Mit nur 12 kg Gewicht und einer Größe von 31 cm x 22,5 cm x 48 cm findet die Multivac home in jeder Küche Platz und lässt sich auch in Küchenschubladen verstauen. Die ölfreie Pumpe im Kammer-Vakuumierer muss – anders als bei gewerblichen Geräten – nicht gewartet werden.

Mit Hilfe des Vakuumschlauches ist auch das Vakuumieren von Flaschen und Vakuumbehältern möglich. Bei der automatischen Marinierfunktion werden Fleisch, Fisch und Gemüse durch ein pulsierendes Vakuum innerhalb kürzester Zeit, in maximal 30 Minuten, von der Marinade durchdrungen. Übrigens: Das Design der Multivac home wurde mit dem IF Award 2017 ausgezeichnet.

www.multivac-home.de