19.12.2017

Kalle Gruppe übernimmt das Textildarmgeschäft von Ramsay

Die Kalle Gruppe, Wiesbaden, ist über die Oskutex GmbH, Georgsmarienhütte, im Textildarmsegment vertreten und hat mit den Eigentümern von Ramsay (Christel Ramsay Wilhelm Voß Nachfahren GmbH + Co) eine Vereinbarung getroffen, um den Geschäftsbetrieb zum 1. Januar 2018 zu übernehmen. Die Kalle Gruppe verstärkt damit seine Präsenz in diesem Bereich und wird die Produktgruppe in die Oskutex integrieren.

Ramsay wurde 1906 am Hamburger Schlachthof gegründet und liefert heute aus dem Standort Gehrde ein umfangreiches Produktsortiment für Roh-, Koch- und Brühwurst für Handwerk und Industrie in Deutschland und Europa.

Industriell gefertigte Wursthüllen wie Viskosehüllen, Polymerhüllen, Netzhüllen und Textilhüllen sind das Kerngeschäft von Kalle. Daneben bietet das Unternehmen Schwammtücher, funktionelle Zutaten und weitere Produkte für die Fleischwirtschaft und andere proteinverarbeitende Betriebe. Kalle gehört heute international zu den größten Unternehmen der Branche und profitiert vom stabilen Wachstum des Weltmarkts für Wurstwaren. Mit 1.800 Mitarbeitern werden die Produkte in mehr als 100 Länder geliefert, der Umsatz der Kalle Gruppe beträgt 270 Mio. Euro.

www.kalle.de