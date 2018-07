02.07.2018

Kaffeekonsum außer Haus legt zu

Im Jahr 2017 präsentierte sich der deutsche Kaffeemarkt erneut auf einem stabil hohen Niveau. Der jährliche Pro-Kopf-Konsum lag unverändert zum Vorjahr bei 162 Litern. Eine frische Tasse Kaffee gehört daher auch zum Angebot an der Imbisstheke von Fleischereien.

Die braune Bohne kurbelt den Umsatz im Fleischerimbiss an. - Bild: I-vista / www.pixelio.de

Der deutsche Röstkaffeemarkt erzielte im Jahr 2017 im stationären und Online-Handel insgesamt ein leichtes Absatzplus von 0,2 Prozent. Dabei zeigt ein Blick in die verschiedenen Segmente, dass sich vor allem die frische Einzelzubereitung von Kaffee „auf Knopfdruck“ bei den deutschen Kaffeetrinkern weiterhin wachsender Beliebtheit erfreut.

„Der Trend zur frischen, portionsweisen Kaffeezubereitung geht weiter“, erklärt Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbandes. Das Segment „Ganze Bohne“ konnte im vergangenen Jahr um 12 Prozent zulegen. Ganze Bohnen, deren Marktanteil 2017 auf 26,8 Prozent stieg (24,0 Prozent in 2016), kommen vor allem in Vollautomaten und bei Siebträgern zum Einsatz. „Verbraucher bevorzugen zunehmend ganze Bohnen, die erst kurz vor dem Brühvorgang frisch gemahlen werden und eine unkomplizierte Zubereitung“, so Preibisch. „Vollautomaten bedienen dieses Bedürfnis, ganz einfach auf Knopfdruck.“

Mehr Kapseln, weniger Kaffeepads

Kaffeekapseln waren im Jahr 2017 ebenfalls sehr beliebt und konnten ein Absatzplus von 4 Prozent verzeichnen. Damit lag ihr Marktanteil bei 5,8 Prozent (5,6 Prozent in 2016). Fast auf Vorjahresniveau bewegte sich mit einem Marktanteil von 8,3 Prozent das Segment der Kaffeepads (8,4 Prozent in 2016).

Filterkaffee weiter die Nummer 1

Trotz der großen Popularität der frischen Einzelzubereitung bleibt der klassische, gemahlene Filterkaffee weiterhin die Nummer 1 in der Gunst der Deutschen. Auch wenn der Absatz um 4,5 Prozent zurückging, war Filterkaffee im Jahr 2017 dennoch mit Abstand das stärkste Segment im deutschen Röstkaffeemarkt, mit einem Marktanteil von 59,1 Prozent.

Der Trend zur Einzelzubereitung setzte sich 2017 auch im Bereich des löslichen Kaffees fort. So konnte das Segment „X in 1“, welches Einzelportions-Mixe mit löslichem Kaffee, Milchpulver und/oder Zucker bezeichnet, zweistellig zulegen, um ganze 17,5 Prozent. Auch der Absatz von purem löslichen Kaffee zeigte mit einem Anstieg von 0,4 Prozent ein leichtes Plus.

Wachstum beim Gesamtkonsum außer Haus

Ebenfalls positiv war die Entwicklung beim Gesamtkonsum von Kaffee im Außer-Haus-Markt. Das Wachstum lag in diesem Bereich im vergangenen Jahr bei rund einem Prozent. „Der zunehmende Konsum von Kaffee außer Haus lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass der Kaffeeausschank am Arbeitsplatz einen immer höheren Stellenwert einnimmt“, erklärt Holger Preibisch.

www.kaffeeverband.de