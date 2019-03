07.03.2019

Joachim Schröter gestorben

Wie das Familienunternehmen Schröter Technologie GmbH & Co. KG meldet, verstarb Seniorchef Joachim Schröter überraschend nach kurzer Krankheit am 20. Februar 2019. Er war der Sohn von Erich Schröter, der das Unternehmen 1949 in Borgholzhausen gründete.

Am 20. Februar verstarb nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren Seniorchef Joachim Schröter. - Bild: Schröter Technologie GmbH & Co. KG

Joachim Schröter trat 1953 in die Firma ein und übernahm 1972 gemeinsam mit seinem Bruder Heinrich die Geschäftsanteile vom Gründer. 53 Jahre lang gehörte er dem Unternehmen an, zuletzt von 2006 bis 2012 als Gesellschafter.

Joachim Schröter hatte erheblichen Anteil am erfolgreichen Wachstum des Unternehmens, das dieses Jahr sein 70jähriges Jubiläum feiert und mit rund 200 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern von Anlagen für die Lebensmittelindustrie zählt. Seine Handschrift prägte das Familienunternehmen. Mitarbeiter und Kunden schätzten seine bodenständige, geradlinige und zupackende Art. Die besondere Stärke des sympathischen Ostwestfalen war der Vertrieb und der enge Kontakt zu Kunden. Geschäfte pflegte er mit Handschlag zu besiegeln. Für ihn waren Kundenbeziehungen langjährige Partnerschaften, basierend auf gegenseitigem Respekt und dem Willen für gemeinsam erfolgreiche Wege. Weitsichtig stellte er früh die Weichen für das dynamische Wachstum des Unternehmens im Inland und in den internationalen Märkten. Joachim Schröter war im guten Sinne Patriarch für seine Belegschaft; er war ein Chef, der die Mitarbeiter beim regelmäßigen Gang durch den Betrieb namentlich begrüßte. Ein erfolgreicher Unternehmer, der bei allem Wachstum nie die solide Bodenhaftung verlor.

2012 zog er sich als Gesellschafter zurück. Die Nachfolge war erfolgreich gesichert. Sein Sohn Klaus Schröter trat 1993 in das Unternehmen ein und wurde 1999 geschäftsführender Gesellschafter. Dessen Großcousin Dietrich Schröter, Sohn von Neffe Max Schröter, ist seit 2002 im Unternehmen tätig und seit 2008 ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter.

Nun ist Joachim Schröter mit rüstigen 80 Jahren unerwartet verstorben. Seine Weggefährten – Familie, Freunde, Mitarbeiter, Kunden – betrauern den Verlust einer bemerkenswerten Unternehmerpersönlichkeit.

www.schroeter-technologie.de