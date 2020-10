01.10.2020

ISS GUT! SPEZIAL: Energieschub für die Zukunft

Wegweiser Richtung Zukunft: Wie kaum eine andere Branche suchen Gastronomen, Hoteliers und Eventveranstalter derzeit nach neuen Ideen und Lösungen, um die Herausforderungen nach dem Restart erfolgreich zu meistern. Mit der ISS GUT! SPEZIAL bietet die Leipziger Messe am 5./6. Oktober 2020 ein innovatives Format, das Fachbesuchern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Antworten auf drängende Fragen in Zeiten von COVID-19 liefert.

In Zusammenarbeit mit der Zukunftsinitiative Gastro wurde innerhalb weniger Wochen ein außerordentlicher Branchentreff kreiert, der Information, Erfahrungsaustausch und Produktpräsentation in den Mittelpunkt stellt.

„Mit wertvollen Impulsen und neuer Energie in die Zukunft gehen – das ist das zentrale Anliegen dieser Sonderausgabe der ISS GUT!“, erklärt Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe. „Gastgewerbe und Eventbranche suchen dringend nach Informationen und Inspirationen. Unternehmen vom Technik-Anbieter über Lebensmittel-Produzenten bis zum IT-Dienstleister wollen ihre Neuheiten endlich wieder präsentieren. Als zuverlässiger Partner der Gastgewerbe- und Event-Branche sind wir diesem Ruf gefolgt und haben die passende Plattform dafür geschaffen. Und die ausgebuchten Messestände sowie die rundum positive Resonanz beweisen: Diese SPEZIAL-Veranstaltung kommt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, so der Geschäftsführer. Die letzte Fachmesse ISS GUT! fand im Herbst 2019 statt; nächster regulärer Termin ist der 7. bis 9. November 2021.

Den Schwerpunkt des Fachprogramms der ISS GUT! SPEZIAL bilden die speziellen Fragen des Gastgewerbes in Corona-Zeiten. Dazu zählen Themen wie Förderprogramme, Rechtsberatung, Digitalisierung, Hygienekonzepte und Mitarbeitermotivation. Ein Highlight ist die Leipziger Gastro-Lounge, die zum Netzwerken und Genießen ebenso einlädt wie zu Koch- und Cocktailwettbewerben oder der Präsentation von Gestaltungsideen für den Outdoor-Bereich.

Vielfältige Inspirationen für die Branche hält auch die Industrieschau im Congress Center Leipzig (CCL) bereit. Mehr als 50 Aussteller – Marktführer ebenso wie regionale Produzenten – präsentieren lösungsorientierte und zukunftsfähige Produkte und Services. Das Spektrum erstreckt sich von Technik und Ausstattung über Nahrungsmittel und Getränke bis zu Hygienekonzepten, digitalen Lösungen sowie Verpackungen für Take-Away und Versand.

Ein umfangreiches Hygienekonzept gewährleistet größtmöglichen Schutz für Aussteller, Besucher sowie Veranstalter der ISS GUT! SPEZIAL. Der Eintritt ist für Fachbesucher kostenfrei. Diese sind allerdings gebeten, sich bereits im Vorfeld online anzumelden. Den Ticketshop sowie detaillierte Informationen zur Veranstaltung findet man unter http://www.iss-gut-leipzig.de/spezial/.

Die ISS GUT! SPEZIAL findet am 5. und 6. Oktober 2020 im Congress Center Leipzig (CCL) statt. Geöffnet ist Montag von 12.00 bis 17.00 Uhr und Dienstag von 10.00 bis 17.00 Uhr.

www.iss-gut-leipzig.de