08.11.2017

ISS GUT!: Konzept der Fachmesse für den Außer-Haus-Markt kam gut an

Rund 8.600 Fachbesucher (2015: 8.200) informierten sich vom 5. bis 7. November 2017 auf der ISS GUT! in Leipzig über die Neuheiten für Gastronomie, Hotellerie, Catering sowie das Bäcker- und Fleischergewerbe. Über 200 Aussteller – 15 Prozent mehr als zur Erstveranstaltung 2015 – waren auf der Fachmesse präsent.

Mit dem 27. Qualitätswurstwettbewerb und dem 21. Pokalwettbewerb um die besten Knacker veranstaltete das Fleischerhandwerk auf der ISS GUT! spannende Wettkämpfe. - Bild: Leipziger Messe/Tom Schulze

„Die zweite Auflage hat bestätigt, dass wir mit der ISS GUT! auf dem richtigen Weg sind. Das Konzept, eine Fachmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt mit Schwerpunkt regionale Produkte zu etablieren, ist voll aufgegangen“, kommentiert Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe GmbH. „Als führende Branchenplattform im Osten Deutschlands fand die ISS GUT! ein interessiertes Fachpublikum und bekam durchweg gute Noten von Seiten der Industrie und Verbände.“

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Besucherbefragung durch die unabhängige Gelszus Messe-Marktforschung GmbH wider. So gaben 85 Prozent der Besucher an, ihre Messeziele erreicht zu haben – zehn Prozent mehr als 2015. 88 Prozent werden die ISS GUT! weiterempfehlen, was einem Plus von 13 Prozent gegenüber 2015 entspricht.

Auch die Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA Bundesverbandes, Ingrid Hartges, lobte das Angebot sowie das Ambiente der ISS GUT! „Hier findet man international agierende Marktführer ebenso wie hiesige Erzeuger – eine Bandbreite, die für einen Branchentreff maßgeblich ist. Gerade die regionalen Produkte werden im Gastgewerbe immer stärker nachgefragt. Zugleich sichert die Messe-Präsenz des Handwerks das Funktionieren regionaler Wirtschaftskreisläufe.“

Zahlreiche Aussteller äußerten sich anerkennend hinsichtlich Frequenz und Qualität der Besucher. „Es war allgemein ein positives Investitionsklima zu spüren, speziell ein Interesse an höherwertigen, langlebigen Investitionsgütern“, meint etwa Martin Wieder, Vertriebsleiter Nord/Ost der Hobart GmbH. Und Heike Glathe, Geschäftsleiterin Metro Leipzig/Metro Cash & Carry Deutschland GmbH, erklärt: „Die ISS GUT! 2017 hat unsere Erwartungen voll erfüllt. Das Konzept ist aufgegangen, wir konnten uns über noch mehr Besucher als zur Premiere vor zwei Jahren freuen. Die ISS GUT! ist eine wichtige Präsentationsplattform und Inspirationsquelle für die Branche.“ In einer unabhängigen Befragung durch Gelszus bewerteten 82 Prozent der Aussteller ihren Messe-Erfolg als positiv. Insgesamt 85 Prozent der Aussteller erteilten gute Noten für die fachliche Qualifikation der Besucher.

Starke Partner

Als starker Partner der ISS GUT! erwiesen sich erneut die DEHOGA Landesverbände sowie der Sächsische Fleischer-Innungs-Verband (SFIV). Erstmals richteten die vier mitteldeutschen DEHOGA-Verbände Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg ein Gemeinschaftsareal aus, in dem brennende Themen der Branche diskutiert wurden. So stand beispielsweise eine Podiumsdiskussion „Ausbildungs- und Fachkräfte-Sicherung im Hotel- und Gaststättengewerbe“ auf dem Programm, die sich der Frage zuwandte, wie man junge Leute für einen Beruf in der Branche begeistern kann und welche Bedingungen Unternehmen schaffen müssen, um Mitarbeiter zu motivieren.

Qualitätswettbewerbe des Fleischerhandwerks

Spannende Wettkämpfe lieferte sich das Fleischerhandwerk auf der ISS GUT! Organisiert vom Sächsischen Fleischer-Innungs-Verband wurden der 27. Qualitätswurstwettbewerb und der 21. Pokalwettbewerb um die besten Knacker ausgetragen. 142 Produkte unterzogen sich der Bewertung. Erstmals stand zudem der „Erste mitteldeutsche Bratwurstcup“ im Programm, für den 38 außergewöhnliche Kreationen eingereicht wurden. Hier trug die Dresdner Fleischerei During mit ihrer „Bratwurst mit Bratapfel-Cranberry-Geschmack“ den Sieg davon. Auch der Berufsnachwuchs fand seine Bühne – mit dem Lehrlingswettbewerb, an dem sich rund 60 Azubis aus acht Berufsschulen beteiligten.

Rahmenprogramm lieferte erfrischende Inspirationen

Um aktuelle Entwicklungen und Trends des Außer-Haus-Marktes drehten sich auch viele weitere Veranstaltungen und Aktionen auf der ISS GUT! „Ob im Forum ‚Snacks erleben‘, im neuen Hot Spot Szenegetränke oder in der Sonderschau ‚TAFEL GUT!‘: Überall konnten die Fachbesucher neue Ideen und erfrischende Inspirationen mitnehmen“, sagt Ulrike Lange, Projektdirektorin der ISS GUT! Das Engagement für gesundes sowie schmackhaftes Essen und Trinken in Kindertagesstätte und Schule stand im Fokus der Fachtagung Kita- und Schulverpflegung, die erneut während der ISS GUT! stattfand. Darüber hinaus bildete die ISS GUT! den Rahmen für den Seminartag „Roh | Gar | Zerkocht – Wem schmeckt mein Unternehmen (noch)?“ der Industrie- und Handelskammern (IHK) zu Leipzig, Chemnitz und Halle-Dessau.

Die nächste ISS GUT! findet vom 3. bis 5. November 2019 statt.

www.iss-gut-leipzig.de