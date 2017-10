17.10.2017

ISS GUT!: Fachtagung zur Kita- und Schulverpflegung

Eine ausgewogene Ernährung ist der Grundstein für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder. Unter dem Motto „Vielfalt schmecken + entdecken“ widmet sich auf der ISS GUT! in Leipzig am 6. November die Fachtagung Kita- und Schulverpflegung der optimalen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Neben hochkarätigen Vorträgen warten sieben Foren mit praxisnahen Themen auf.

Qualität hat oberste Priorität bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen. Daher widmen sich gleich vier Foren den verschiedenen Facetten ausgewogener Ernährung. Im Forum 2 stellt Wiebke Helmcke ein Best-Practice-Beispiel vor. In Funktion der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. / Vernetzungsstelle begleitet sie in der Stadt Riesa seit einigen Jahren den Aufbau von Verpflegungsausschüssen, entwickelt und wendet verschiedene Instrumente der Qualitätssicherung an. Im Rahmen des Forums stellt Wiebke Helmcke den Projektstand vor und zeigt Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf andere Verpflegungseinrichtungen auf. Den Weg zur gesunden Mensa beschreitet das gleichnamige Forum 5. Dr. Antje Wagner der Universität Leipzig, stellt ein Projekt vor, welches Verpflegungseinrichtungen bei ihrer Entwicklung unterstützt. Entsprechend der DGE-Qualitätsstandards werden bei Verpflegungseinrichtungen die Ausgangsposition geprüft und Verbesserungsvorschläge unterbreitet.

Durch den Dschungel an Qualitätssiegeln

Verbraucher und Anbieter wünschen sich gleichermaßen Siegel und Zertifizierungen, um Qualität und Anspruch von Kita- und Schulspeisung besser zu bewerten. Doch im Laufe der Jahre ist ein wahrer Dschungel an Qualitätssiegeln gewachsen. Forum 3 führt unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Igl von der Hochschule Anhalt durch die vielfältigen Standards. Was kann durch Zertifizierung erreicht werden? Welche Systeme sind geeignet und wie läuft der Zertifizierungsprozess ab? Diese und weitere Fragen werden im Forum dargelegt und beantwortet. Nicht der billigste Versorgungsdienstleister muss gewinnen – diese These eröffnet Peter Gerlach von der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. In Forum 1 nimmt er die Kriterien bei der Vergabe von Verpflegungsleistungen in den Fokus und gibt den Teilnehmern Hilfestellung bei der Auswahl.

Ökologische und ethische Fragen der Ernährung

In Deutschland werden pro Person und Jahr rund 82 kg Lebensmittel im Wert von 235 Euro weggeworfen. Das ist nicht nur ein ökonomisches und ethisches, sondern auch ein ökologisches Problem. Forum sechs unter der Leitung von Claudia Pfau von der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. rückt dieses Thema in den Mittelpunkt der Schulbildung. Unter dem Titel „Nachhaltige Ernährung“ sollen Schüler für die Wertschätzung von Lebensmitteln sensibilisiert werden. Wie sich das Thema optimal in den Unterricht einbinden lässt, wird im Rahmen der Fachtagung vorgestellt. Fortbildungsmöglichkeiten rund um gesunde Ernährung stellt auch das Forum 4 vor. Dr. Birgit Brendel und Claudia Lasarczik von der Verbraucherzentrale Sachsen zeigen E-Learning-Angebote sowie Präsenzseminare zur Ernährungsbildung auf.

Laktoseintoleranz, vegetarische Ernährung oder der Verzicht auf Lebensmittel aufgrund religiöser Vorgaben – die Herausforderungen an die Kita- und Schulküche werden immer größer. Forum 7 widmet sich unter dem Thema „Alle an einen Tisch“ diesem Thema. Ina Volkhardt von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg legt als Grundstein dar, wie wichtig das gemeinsame Essen für Kinder verschiedener Kulturen ist, und gibt darüber hinaus ganz praktische Tipps für die Zusammenstellung des Speiseplans.

Anmeldung bis 5. November möglich – begrenzte Teilnehmerzahl

Die Fachtagung Kita- und Schulverpflegung findet am Montag, dem 6. November 2017, von 10.00 bis 16.30 Uhr im Congress Center Leipzig (CCL) statt. Begleitet wird der Kongress von einer Ausstellung. Hier präsentieren sich Unternehmen der Branche wie die Verbraucherzentrale Sachsen oder diverse Cateringanbieter. Die Teilnahmegebühr für die Fachtagung beträgt 19 Euro für Kita- und Schulleiter, Lehrer, Erzieher, Studenten, Eltern- und Schülervertretungen, Ministerien, Behörden, Ämter und Organisationen (jeweils mit Nachweis der Schule/Behörde). Caterer, Menülieferanten, Industrievertreter und Küchenplaner zahlen 55 Euro. Die Eintrittspreise beinhalten Tagungsunterlagen, Pausenversorgung sowie den Zutritt zur ISS GUT! und berechtigen zur einmaligen kostenfreien Fahrt zum und vom Messegelände mit dem öffentlichen Nahverkehr in den Tarifzonen 110, 151, 156, 162, 163, 168, 210 und 225.

Die Veranstaltung wird für die kontinuierliche Fortbildung von Zertifikatsinhabern der DGE, des VDD und des VDOE mit sechs Punkten berücksichtigt. Die Anmeldung ist bis zum 5. November 2017 unter: www.iss-gut-leipzig.de/kitaundschule möglich.

