19.07.2021

ISS GUT! 2021: Fokus auf Wachstumsmärkte

Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Regionalität: Diese Schwerpunkte prägen die Leipziger Fachmesse ISS GUT!, die vom 7. bis 9. November 2021 wie geplant an den Start geht. „Bewusst richten wir den Fokus der ISS GUT! 2021 auf Themen, die sich als Erfolgsfaktoren für Gastgewerbe und Ernährungshandwerk erwiesen haben“, erläutert Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe GmbH.

Die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Regionalität stehen im Mittelpunkt der Leipziger Fachmesse ISS GUT!. - Bild: Leipziger Messe, Tom Schulze

„Wir freuen uns sehr, dass mit der neuen Corona-Schutzverordnung der Weg für Präsenzmessen wieder freigemacht wurde. Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt, dass Messen als Marketinginstrument unverzichtbar sind. Digitale Formate können das persönliche Erleben nicht ersetzen.“

Zu den aufstrebenden Segmenten der Branche gehört unter anderem das Geschäft mit Snacks. Auf der ISS GUT! finden Gastronomen, Bäcker und Fleischer vielfältige Inspirationen, wie sie mit den schnellen Mahlzeiten punkten können. „Eine große Rolle wird dabei das Thema ‚High Convenience‘ spielen, das sich stark entwickelt hat“, kündigt Projektdirektorin Ulrike Lange an. „Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels muss die Gastronomie nach neuen, effizienten Wegen suchen. High Convenience umfasst qualitativ hochwertige Lösungen von der Vor- und Nachspeise übers Hauptgericht bis zum kompletten Büfett.“

Mit dem „Marktplatz Regionale Produkte“ bietet die ISS GUT! 2021 eine Plattform für die Erzeugnisse heimischer Produzenten. Kompetente Referenten und Ansprechpartner für Fragen, die der Branche auf den Nägeln brennen, sind im DEHOGA Forum anzutreffen. Als neuer Messe-Bereich ist die ISS GUT! Care in Planung; hier steht die Gemeinschaftsverpflegung in Schulen, Kitas, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern im Mittelpunkt. „Vor allem für regionale Anbieter gewinnt dieses Thema zunehmend an Bedeutung“, erklärt Ulrike Lange. „Mit ISS GUT! Care möchten wir den unmittelbaren Erfahrungsaustausch in der Branche fördern.“

Zum zweiten Mal nach 2019 richtet die Großhandelsgruppe Service-Bund – einer der größten Großhandelspartner für die Belieferung von Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung in Deutschland – parallel zur ISS GUT! die „Messe in der Messe“ FOODSpecial aus. Hier präsentieren rund 100 Aussteller Food-Trends und Innovationen sowie bewährte Produkte.

Geöffnet ist die ISS GUT! für Fachbesucher von Sonntag, 7. November, bis Dienstag, 9. November 2021, jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr. Tagestickets kosten 19,00 Euro, Dauerkarten 30,00 Euro. Für die Sicherheit von Besuchern, Ausstellern und Messeteam sorgt das praxiserprobte und flexibel adaptierbare Hygienekonzept „Safe-Expo“.

www.iss-gut-leipzig.de