30.10.2017

ISS GUT! 2017: Appetit auf Neues

Vom 5. bis 7. November 2017 lädt die ISS GUT! zum zweiten Mal nach Leipzig ein. Als einzige Fachmesse in den neuen Bundesländern spricht die ISS GUT! den gesamten Markt der Außer-Haus-Verpflegung an. Gastronomen und Hoteliers, Bäcker und Fleischer, Caterer und Entscheider der Gemeinschaftsverpflegung finden hier ein breit gefächertes Spektrum an innovativer Technik, modernster Ausstattung, kulinarischen Spezialitäten und sachkundigen Dienstleistungen.

Zu den Highlights auf der ISS GUT! gehören die Qualitätswurstwettbewerbe, die unter Federführung des Sächsischen Fleischer-Innungs-Verbands durchgeführt werden. - Bild: Leipziger Messe, Tom Schulze

„Ob man sich über die neuesten Entwicklungen in der Branche informieren möchte, Investitionen plant oder den Austausch mit Fachleuten, Berufsverbänden und Kollegen sucht: Die ISS GUT! bietet die ideale Plattform, um sich für die aktuellen und künftigen Herausforderungen im Gastgewerbe zu wappnen“, sagt Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe GmbH. „Seit Jahren sind die Umsätze im Außer-Haus-Markt im Wachsen begriffen, Tendenz weiter steigend. Dieser dynamische Markt steht im Fokus der ISS GUT!“ Rund 200 Aussteller präsentieren sich auf der Fachmesse in den Bereichen Technik und Ausstattung, Bäckerei-, Konditorei- und Fleischereibedarf, Kassensysteme, EDV und Dienstleistungen sowie Nahrungsmittel und Getränke.

Parallel zur Ausstellung unterbreitet das Fachprogramm vielfältige Angebote zur Information, Weiterbildung und Unterhaltung. Erstmals richten die vier DEHOGA-Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg ein Gemeinschaftsareal aus, das Aktionen, Vorträge, Beratung, Sonderschauen sowie eine Lounge zum Austausch und Relaxen vereint. Auf der zentralen Bühne gibt es beispielsweise Vorträge zu den Themen Betriebsprüfung, Kalkulation, Hotelvertrieb 3.0., Service-Qualität oder Lebensmittelkontrolle. Auch der Wettbewerb „Top Tafel Idee“ sowie das Azubi-Forum „Volle Kanne Zukunft“ sind in diesem Bereich angesiedelt.

Snacks erleben

Lecker, gesund, saisonal: Neue Trends und köstliche Produktideen vermittelt das Forum „ISS GUT! Snacks erleben“. Konditormeisterin Julia Grommes und Küchenmeisterin Waltraud Spill zeigen in ihren Vorführungen, wie man als Gastronom, Bäcker oder Fleischer am wachsenden Markt mit Snacks partizipieren kann. Neben vielen kleinen, feinen Rezeptvorschlägen für jede Tageszeit bekommen die Besucher auch wichtige Informationen zu Sortiment und Kalkulation sowie zur appetitanregenden Präsentation der Mini-Gerichte – Verkostung inklusive. Da die Zahl der Teilnehmerplätze im Forum begrenzt ist, wird um eine Voranmeldung gebeten unter http://www.iss-gut-leipzig.de/veranstaltungsprogramm/iss-gut-snacks-erleben.

Hippe Getränkevielfalt

Ob handwerklich gebrautes Craftbeer, hausgemachte Limonade, Matcha-Cocktail oder grüner Smoothie: Szenegetränke dürfen auf keiner Karte mehr fehlen. Über die Vielfalt der Angebote informiert der neue Messebereich „Hot Spot Szenegetränke“. Hersteller und Händler präsentieren trendige Kreationen mit und ohne Alkohol, Workshops und Vorführungen geben dem Gastronom viele praktische Tipps an die Hand – von der Wahl der richtigen Gläser bis zum Foodpairing, sprich der Kombination verschiedener Aromen bei Speisen und Getränken.

Markt für Regionales

Heimische Lebensmittel liegen voll im Trend und werden immer stärker vom Gast nachgefragt. Auf dem „Marktplatz Regionale Produkte“ der ISS GUT! stellen hiesige Erzeuger und Verarbeiter ihre frischen und saisonalen Waren vor und bieten somit die Chance, vom Feld und Stall direkt in die Küche des Gastronomen zu liefern.

Lorbeer für die Wurst

Für gestandene Fachleute sowie Nachwuchstalente des Fleischerhandwerks bietet die ISS GUT! erneut eine Bühne zum öffentlichen Leistungsvergleich. Unter Federführung des Sächsischen Fleischer-Innungs-Verbands messen an allen drei Messetagen Meister und Azubis ihre Kräfte. Auf dem Programm stehen der 27. Qualitätswurstwettbewerb, der 21. Pokalwettbewerb um die besten Knacker sowie der Lehrlingswettbewerb. Darüber hinaus wird der „Erste mitteldeutsche Bratwurstcup“ ausgetragen, für den Fleischereibetriebe aus Berlin-Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ihre außergewöhnlichen Kreationen einreichen können. Am Wettbewerbsgrill steht der amtierende Thüringer Bratwurstkönig, Gerhard Herbst – präsentiert vom 1. Deutschen Bratwurstmuseum aus Holzhausen bei Arnstadt. Das Museum ist auch mit einem Stand auf der ISS GUT! vertreten, wo man viel Wissenswertes rund um Geschichte, Zubereitung und Genuss der Thüringischen Spezialität erfährt.

Den Auftakt bilden der Qualitätswurst- sowie der Knacker-Wettbewerb am Sonntag, dem 5. November 2017. Fleischermeister sowie Betriebe der Fleischwarenproduktion aus ganz Deutschland sind aufgerufen, verschiedene Knacker (Sächsische, Ur- und Wildknacker), Roh-, Brüh- und Kochwürste, Kochpökelwaren, Schinken, Feinkost & Salate sowie Spezialitäten einzureichen. Eine unabhängige Jury bewertet die Produkte nach den Kriterien äußere Herrichtung und Beschaffenheit; Aussehen, Farbe und Zusammensetzung; Konsistenz sowie Geruch und Geschmack. Für die besten Würste und Spezialitäten gibt es Gold-, Silber- und Bronzemedaillen Teilnehmer, die mindestens je einmal Gold in vier Produktbereichen erringen, werden zusätzlich mit dem Pokal „Betrieb der ausgezeichneten Qualität 2017“ gekürt. Auch die drei Fleischereien mit dem besten Gesamtergebnis erhalten einen Pokal. Ergänzend zum Wettbewerb bietet der Sächsische Fleischer-Innungs-Verband mikrobiologische Untersuchungen durch ein anerkanntes Labor zum Vorzugspreis an, die von den Fleischereien als Maßnahme der betrieblichen Eigenkontrolle genutzt werden können.

Weiter geht es am Messe-Montag (6. November 2017) mit dem „Ersten mitteldeutschen Bratwurstcup“. Dafür können Fleischereibetriebe aus Berlin-Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ihre Bratwurstkreationen einreichen - je zwei verschiedene gebrühte Sorten. Auf der Messe werden die Würste auf dem Elektrogrill zubereitet und anschließend durch eine Fachjury bewertet. Jede Bratwurst, die die gesetzten Kriterien erfüllt, wird mit einer Urkunde in Gold, Silber oder Bronze prämiert. Der beste Teilnehmer darf sich mit dem Titel „Sieger des ersten mitteldeutschen Bratwurstcups“ schmücken.

Für den Nachwuchs in den Berufen Fleischer/-in und Fachverkäufer/-in steht am dritten Messetag, dem 7. November 2017, der Lehrlingswettbewerb offen. Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe können maximal fünf Teams mit je einem Azubi der genannten Berufe aus dem 2. und 3. Lehrjahr entsenden. Auf der ISS GUT! muss jedes Team eine Geschenkidee nach freier Themenwahl, Fingerfood, eine Grillplatte mit 1,5 Kilogramm Fleisch sowie ein küchenfertiges Erzeugnis mit einem Kilogramm Fleisch herrichten. Für alle Mitstreiter gibt es Teilnahmeurkunden sowie bei entsprechender Punktzahl eine Medaille. Die drei besten Teams werden zudem mit einem Pokal und Sachpreisen ausgezeichnet.

Gesundes Essen macht Schule

Unter dem Motto „Vielfalt schmecken und entdecken“ lädt am 6. November die Fachtagung Kita- und Schulverpflegung auf die ISS GUT! ein. Organisiert von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Sachsen sowie der Leipziger Messe, steht ein vielfältiges Programm rund um die schmackhafte und gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen auf der Agenda. Neben hochkarätigen Vorträgen aus Politik und Wissenschaft gibt es prominent besetzte Foren sowie vielfältige Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch mit Experten und Kollegen.

Fit für die Gastronomie 4.0

Erfolgreich bleiben im Gastgewerbe, Mitarbeiter motivieren, Gäste begeistern: Wie Gastronomen, Hoteliers und Manager von Gastronomiebetrieben ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen können, beleuchtet der Seminartag „Roh | Gar | Zerkocht – Wem schmeckt mein Unternehmen (noch)?“ am 7. November. In drei Vortragsblöcken nimmt Business-Coach Thomas Pütter die Unternehmenskultur sowie zukunftsfähige Organisationsstrukturen und Konzepte für eine „Gastronomie 4.0“ ins Visier. Veranstalter sind die Industrie- und Handelskammern (IHK) zu Leipzig, Chemnitz und Halle-Dessau sowie der DEHOGA Sachsen e.V. Regionalverband Leipzig.

Alles Käse

Spektakuläre Aktionen zum Anschauen und Mitmachen verspricht der Auftritt des Xiang Wang Food-Artistic e.V. Seine Mitglieder demonstrieren die außergewöhnliche Kunst des Obst- und Gemüseschnitzens und laden zwei Mal täglich zu Workshops ein, bei denen interessierte Besucher erste Grundtechniken im Umgang mit Schnitzmesser, Kürbis & Co. erlernen können. Ein Highlight sind die Schauvorführungen im Käseschnitzen: Aus einem Parmesan-Laib entstehen dekorative Porträts und Figuren. Die „Cheese Art“ wird erstmals in Leipzig gezeigt und hat gegenüber der traditionellen Gemüseschnitzerei den Vorteil, langlebig und komplett recycelbar zu sein.

Zu den Highlights der ISS GUT! gehören weiterhin das Branchenfrühstück täglich 10.00 bis 11.00 Uhr in Halle 2/Stand A01, die Branchenparty am Montagabend (6. November) ab 18.30 Uhr im CCL - Congress Center Leipzig, die Sonderschau TAFEL GUT! mit exklusiv gestalteten Thementischen und einer Show-Kochinsel, die Food-Truck-Area oder die Vorstellung DLG-prämierter Weine des Jahres aus den Anbaugebieten Saale-Unstrut und Sachsen.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die ISS GUT! wird vom 5. bis 7. November 2017 auf dem Leipziger Messegelände veranstaltet. Geöffnet ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Die Tageskarte kostet 17,50 Euro (online 13,50 Euro, Bestellung unter www.iss-gut-leipzig.de/ticket) und die Dauerkarte 26,00 Euro. Die Tickets berechtigen am Besuchstag zur einmaligen kostenfreien Hin- und Rückfahrt zum/ab Messegelände mit dem öffentlichen Nahverkehr (Tarifzonen 110, 151, 156, 162, 163, 168, 210, 225).

