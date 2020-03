20.03.2020

Ishida: Neuer Geschäftsführer berufen

Die Ishida GmbH, Schwäbisch Hall, steht unter neuer Leitung: Seit dem 20. Januar 2020 verantwortet Oliver Blaha die Geschäfte des Verpackungstechnologie-herstellers in Deutschland und Österreich.

Oliver Blaha führt Ishida in Deutschland und Österreich. - Bild: Ishida

Oliver Blaha (53) hat in seiner langen Industriekarriere immer wieder Führungs- und Vertriebskompetenz unter Beweis gestellt und die ihm anvertrauten Einheiten erfolgreich entwickelt. Zuletzt war der Norddeutsche bei Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG, einem führenden Hersteller von Flurförderzeugen als Regionalleiter für Süd- und Ostdeutschland verantwortlich.

Seine neue Aufgabe bei Ishida geht Oliver Blaha mit viel Elan an und möchte das Unternehmen in den nächsten Jahren zum Marktführer in Deutschland entwickeln. Ein wichtiger Baustein ist hierbei mehr Kundennähe und der Ausbau der Vertriebs- und Serviceorganisation. „Zum Beispiel werden wir den Ishida-Standort Hamburg deutlich stärken, da viele unserer Kunden aus der Lebensmittelindustrie im Norden Deutschlands angesiedelt sind. Gemeinsam mit der Zentrale in Schwäbisch Hall werden wir zukünftig noch leistungsfähiger und näher am Markt sein“, so die Ankündigung von Oliver Blaha.

www.ishida.de