10.05.2022

Ishida eröffnet Centre of Excellence in Prag

Ishida stärkt sein Kundenbetreuungsangebot auf dem europäischen Kontinent durch die Einrichtung eines neuen Kompetenzzentrums in der Tschechischen Republik. Das neue Centre of Excellence bedient Kunden aus ganz West-, Mittel- und Osteuropa.

Das neue Ishida Centre of Excellence in Prag wird für Kundenschulungen sowie Reparaturen und Wartungen genutzt. - Bild: Ishida

Gelegen in der Nähe des Stadtzentrums von Prag überzeugt das Centre mit ausgezeichneten Verkehrsanbindungen auf der Straße, der Schiene und in der Luft. Ishida bietet dort eine Vielzahl von praktischen und theoretischen Schulungen für die umfangreiche Palette von Verpackungssystemen wie Mehrkopfwaagen, Kontrollwaagen, Röntgenprüfsystemen, Traysealern, Siegelnahtprüfern, Snackverpackungsmaschinen und Industrie 4.0-Lösungen an. Darüber hinaus leistet der Standort Reparatur- und Wartungsarbeiten für Kundenmaschinen, um die europaweiten Serviceteams von Ishida zu unterstützen.

Mit der Investition in das Centre of Excellence unterstreicht Ishida das Engagement für den Ausbau der Präsenz in der Europäischen Union. „Die hochmodernen Schulungs-, Reparatur- und Wartungseinrichtungen bringen unseren Kunden in Deutschland und Österreich enorme Vorteile“, sagt Oliver Blaha, Geschäftsführer Ishida GmbH.

www.ishidaeurope.com/de