Irish Food Board (Bord Bia) tritt dem UN Global Compact (UNGC) bei

Das Irish Food Board (Bord Bia) wird als offizielles Mitglied der UN Global Compact Initiative bestätigt. Zu diesem Anlass trafen sich Tara McCarthy, CEO Irish Food Board, und Sue Allchurch, UNGC Chief of Participant Relations, Fund Raising and Communications in New York. Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen gegründet, ist das UNGC die weltweit größte Nachhaltigkeitsinitiative für Firmen mit über 13.000 Mitgliedern aus über 160 Ländern.

Tara McCarthy (links), CEO Irish Food Bord, und Sue Allchurch, Chief of Participants Relations, Fund Raising und Communications, trafen sich in New York. - Bild: Bord Bia

Mitglieder des UN Global Compact sind dazu verpflichtet, ihre Arbeitsweise und Strategien den 10 Prinzipien der UNGC mit Respekt gegenüber Menschen- und Arbeitsrechten, Umwelt und Anti-Korruption sowie den wachsenden UN Zielen inklusive den UN Nachhaltigkeitszielen anzupassen. „Es ist für das Irish Food Board eine Ehre, dem UN Global Compact beizutreten und sich den 10 Prinzipien der UNGC zu verpflichten. Die Mitgliedschaft im UN Global Compact unterstreicht das Engagement des Irish Food Board, Nachhaltigkeitsziele in der irischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie durch die Gründung von Origin Green, Irlands nationalem Lebensmittel- und Getränke-Nachhaltigkeitsprogramm, zu fördern,“ so Irish Food Board CEO Tara McCarthy.

Mit der Mitgliedschaft in der UN Global Compact Initiative bekommt das Irish Food Board Zugriff auf ein umfangreiches Netzwerk an internationalen Teilnehmern und Ressourcen – so teilt man optimale Vorgehensweisen, Beratung und neue Lösungen für globale Nachhaltigkeitsherausforderungen und unterstützt private Organisationen damit diese die Nachhaltigkeitsziele erfüllen können.

Tara McCarthy weiter: „Wir begrüßen die Möglichkeiten, die uns die Mitgliedschaft bietet, um mit der UNGC zusammenzuarbeiten und Wissen, Erfahrungen und Ideen bezüglich der Förderung der weltweiten Nachhaltigkeitsziele zu teilen“.

Schlüsselprinzipien der UNGC sind Kommunikation und Zusammenarbeit aller Mitglieder, die ermutigt werden, Informationen über ihre Beteiligung mit Stakeholdern und der Öffentlichkeit zu teilen. Außerdem müssen Mitglieder aktiv an andere Organisationen herantreten und sie zur Mitarbeit im UN Global Compact und zur Zusammenarbeit zu bewegen.

Die Nachhaltigkeitsziele

2015 beschlossen die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit 17 Nachhaltigkeitszielen. Die Nachhaltigkeitsziele sind eine Reihe von Zielen, um die weltweite Armut zu beenden, die Umwelt zu schützen und den Wohlstand zu fördern.

Das irische Nachhaltigkeitsprogram Origin Green verfolgt bereits 9 der insgesamt 17 Ziele: Gesundheit und Wohlbefinden, sauberes Trink- und Abwasser, bezahlbare und saubere Energie, nachhaltige Städte und Gemeinden, verantwortungsbewusster Konsum und Produktion, Klimaschutz, Schutz von Leben unter Wasser und zu Land und Zusammenschluss von zielführenden Partnerschaften.

Die 10 Prinzipien des Global Compact

Die 10 Prinzipien des UN Global Compact sind abgeleitet von der der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation, der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption.

Menschenrechte

1. Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten.

2. Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Arbeitsrecht

3. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren

4. Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit eintreten.

5. Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinderarbeit eintreten.

6. Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten.

Umwelt

7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen

8. Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern.

9. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien

beschleunigen.

Anti- Korruption

10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

