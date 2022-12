Into the Wild: 75 Wildgerichte

Markus Sämmer ist ein Naturbursche. Der Profikoch war lange in der Spitzengastronomie aktiv, bevor er durch Australien tourte und auf einer Yacht arbeitete. Seit 2004 betreibt er eine Catering-Firma.

Der Autor entführt seine ­Leser in die Welt der Jagd und Wildküche. - © Dorling Kindersley

Der Outdoor-Experte ist als Kletterer, Mountainbiker und Bergsteiger unterwegs und Besitzer eines Jagdscheins. Sein Küchenwissen verbindet er seit Jahren in den Kochbüchern der The Great Outdoors-Reihe mit seiner Leidenschaft für die Natur.

In seinem neuen Buch „Into the Wild“ zeigt der passionierte Jäger mit unkomplizierten Rezepten, wie sich Wildfleisch verarbeiten und veredeln lässt, es wird gekocht, gegrillt, gewurstet, gebraten und geschmort. Vom Cordon Bleu vom Hirsch bis hin zu Wild­enten Tikka Masala – hier findet jeder das passende Wildgericht. Ein Praxisteil mit Küchenwissen rund ums Wild rundet den Ausflug in die Wildküche ab. Reportagen, beispielsweise vom Bergjagd-Abenteuer im Karwendel und das Interview einer jungen Försterin und mitreißende Naturfotografien zeichnen ein facettenreiches Bild vom modernen Jägerberuf.

Das Buch ist im Dorling Kindersley Verlag erschienen und kostet 34,95 Euro.

www.dorlingkindersley.de