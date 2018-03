13.03.2018

INTERNORGA Zukunftspreis 2018 in drei Kategorien verliehen

Im Rahmen der Eröffnung der INTERNORGA 2018 wurde der 8. INTERNORGA Zukunftspreis an drei Unternehmen verliehen, die hinsichtlich Innovation und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen.

Ausgewählt wurden die Sieger von einer aus Wirtschafts- und Wissenschaftsvertretern bestehenden unabhängigen Jury, die im Vorfeld rund 200 Bewerbungen bewertete. Die Preisvergabe erfolgte in den drei Kategorien:

Trendsetter-Produkt – Technik und Auss tattung: Rieber GmbH, Digitalisierungs- und Organisationssystem °CHECK

Mit dem Digitalisierungs- und Organisationssystem °CHECK tätigt Rieber einen konsequenten Schritt in Richtung „Internet der Dinge“ hin zu intelligenten, digitalen Infrastrukturen und setzt damit neue Maßstäbe im Hygienemanagement. Das intelligente Logbuch bietet Transparenz über die gesamte Lieferkette jedes Lebensmittels von der Küche bis zum Kunden und erleichtert damit die Einhaltung der HACCP-Richtlinien in der Gemeinschaftsgastronomie maßgeblich. Vom Design bis zu den Schnittstellen steht bei der Entwicklung des Systems der maximale Anwendernutzen fortwährend im Fokus. Durch die Offenheit des Systems wird auch anderen Unternehmen sowie Wettbewerbern die Nutzung des intelligenten Organisationssystems ermöglicht. Rieber beweist nicht nur eine ganzheitliche Denkweise in einheitlichen digitalen Standards, das °CHECK-System ermöglicht neue, branchenweite Lösungen.

Trendsetter-Produkt – Nahrungsmittel und G etränke: Colourfood GmbH, natürliche Lebensmittelfarben

Colourfood standardisiert etablierte ökologische Methoden der Lebensmitteleinfärbung für die professionelle Anwendung im 21. Jahrhundert. Zusatzstofffreie Lebensmittelkreationen müssen damit auf eine bunte Farbvielfalt nicht mehr verzichten. Die Farbstoffe auf Lebensmittelsbasis sind nicht nur eine Alternative zu konventionellen Lebensmittelfarbstoffen, sie sind Vorreiter für eine neue Generation von Lebensmittelzusatzstoffen. Die natürlichen Farbstoffe werden ausschließlich aus Früchten, Gemüse sowie essbaren Pflanzen mittels physikalischer Verfahren gewonnen. Karotte, Schwarze Johannisbeeren, Paprika, Apfel, Spirulina-Algen, Trauben, Zitronen, Hibiskus oder Mango sind die Basis der Farben, die überwiegend backstabil sowie pH-neutral sind. Auf den Einsatz organischer Lösungsmittel oder Zutaten tierischen Ursprungs verzichtet Colourfoods bei der Herstellung. Damit sind die Farben nicht nur vegan, sie eignen sich auch ideal für „clean labeling“, denn sie fallen nicht unter die Kennzeichnungspflicht.

Trendsetter-Unternehmen – Gastronomie und H otellerie: Esprit Europe Gmbh, Betriebsrestaurant e*lounge

Eindeutig und klar ist die Nachhaltigkeitskommunikation der e*lounge. Das Betriebsrestaurant der Esprit Europe GmbH beantwortet nicht nur die Frage, was, sondern auch auf welchem Weg Essen auf den Teller kommt und zeigt sich mit einer offen gestalteten Küche transparent für seine Gäste. Verarbeitet werden hier Fleisch, Gemüse, Obst und Kräuter, direkt von Betrieben aus der unmittelbaren Nähe, davon 60 Prozent in Bioqualität. Artgerechte Tierhaltung, fairer Handel und eine an die Saison ausgerichtete Speisenplanung gehören zum Tagesgeschäft. Der monatliche Veggieday, an dem ausschließlich fleischfrei gekocht wird, hat sich in dem Restaurant mit Lounge-Atmosphäre als Publikumsliebling etabliert. Die e*lounge steht für Transparenz, Regionalität und Saisonalität sowie ein frisches und vielfältiges Speisenangebot auf Spitzennivau und übernimmt Verantwortung für die Landwirtschaft und die direkte Region.

Die Preisträger überzeugten unter anderem mit ihrem herausragenden Innovationsgeist, dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und einer vorbildlichen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Branchen-Award wird seit 2011 vergeben und zählt heute zu den renommiertesten Auszeichnungen im Hospitality-Markt. Jedes Jahr verleiht die INTERNORGA als Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt am Vorabend des fünftägigen Branchentreffs den Preis an Unternehmen, die in besonderem Maße neue Standards im Außer-Haus-Markt setzen.

www.internorga.com