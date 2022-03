02.03.2022

Internorga 2022: Trends fürs Außer-Haus-Geschäft

Die Internorga gilt als internationale Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien. Pandemie wurde die Fachmesse von Ende März verschoben: Sie findet nun vom 30. April bis zum 4. Mai 2022 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress GmbH statt. Nationale und internationale Aussteller präsentieren Fachbesuchern in elf Messehallen ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten Außer-Haus-Markt.

Trendthema in Hamburg: „Außengastronomie und BBQ“ wird in eigener Halle (B5) präsentiert. - Bild: Hamburg Messe und Congress/Michael Zapf

Ein Trendthema in Hamburg wird „Außengastronomie und BBQ“ sein, das in einer eigenen Halle präsentiert wird. In der Halle B5 zeigen zahlreiche Anbieter und Hersteller dieses Segments Neuigkeiten für alle Facetten der Gastronomie im Freien. Von geeignetem Wetterschutz und Heizstrahler, über funktionale Beleuchtung und innovativem Mobiliar – der neue Outdoor-Bereich ist die perfekte Plattform zum Entdecken neuer Ideen für Gastro- und Hotelterrasse, -Garten und Co. Zudem ergänzt der beliebte Grill & BBQ Court in langjähriger Kooperation mit dem Grill-Kontor Hamburg das Angebot in der Halle sowie im Freigelände zwischen der Halle B5 und B7 um nationale und internationale Anbieter aus den Bereichen Grilltechnik, Ausstattung und Catering. Hier werden Produkte, Trends und Innovationen aus dem gesamten Grill-Segment mit Entertainment-Charakter präsentiert, komplettiert um ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Live-Vorführungen und Verkostungen.

„Mit den neuen Hallenstandorten für Restaurant- und Hotelausstattung sowie die Nähe zu den Bereichen Außengastronomie und Grillen haben wir genau die Themen gebündelt, die perfekt zueinander passen. Es sind wichtige Umsatztreiber und Trends, die in der Pandemie noch mehr an Bedeutung gewonnen haben. Der Internorga-Besuch kann damit effizienter geplant und wertvolle Synergien gehoben werden. Ein Beachclub mit Foodtrucks und einer Bar sorgen für loungige Atmosphäre in der B5. Es ist der ideale Ort, um sich mit Branchenpartnern entspannt auszutauschen. Wir freuen uns sehr darauf und laden alle ein, die B5 neu für sich zu entdecken“, so Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin Hamburg Messe und Congress.

Neue Hallenstruktur

Die umfassende strategische Neugestaltung der gesamten Internorga Ausstellungsbereiche wird im Jahr 2022 erstmals für alle Besuchende und Ausstellende erlebbar sein: Neue oder vergrößerte Präsentationsmöglichkeiten und eine stringentere Besucherführung machen die internationale Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt noch vielfältiger und spiegeln die aktuellen Marktgegebenheiten zeitgeistig wider. Die Bereiche ‚Nahrungsmittel, Getränke und Kaffee/-maschinen‘ (Halle A1, A3, A4 sowie B1 bis B4 Obergeschoss)‚ ‚Restaurant- und Hotelausstattung sowie Außengastronomie‘ (Halle B1 bis B4 Erdgeschoss, Halle B5), ‚Küchentechnik und -ausstattung‘ (Halle B6 und B7), ‚Bäckerei und Konditorei‘ (Halle A3) sowie ‚Digitale Anwendungen‘ (Halle A2) rücken das Messeerlebnis für alle Besuchenden stärker in den Mittelpunkt und bieten einen optimalen Raum zum Networking. Jeder der vielfältigen Ausstellungsbereiche wird über einen eigenen Eingang direkt zugänglich sein.

www.internorga.com