29.10.2018

Internorga 2019: Inspiration für den Außer-Haus-Markt

Mit entscheidenden Impulsen und Ideen den geschäftlichen Erfolg auf dem Außer-Haus-Markt vorantreiben: Unter diesem Motto geht die Internorga ab 15. März 2019 für fünf Tage an den Start. Die Hamburg Messe und Congress GmbH erwartet mehr als 95.000 Besucher, die auf über 100.000 Quadratmetern die Produktneuheiten von 1.300 internationalen Ausstellern entdecken können. Ein hochkarätiges Rahmenprogramm bestehend aus Kongressen und spannenden Wettbewerben runden das Gesamtangebot ab.

Vom 15. bis zum 19. März 2019 trifft sich die Gastro-Branche auf der Internorga in Hamburg. - Bild: Hamburg Messe und Congress / Michael Zapf

Zukunftsweisende Innovationen und visionäre Konzepte machen die Messe zu einem wichtigen Branchen-Event für Entscheider, Newcomer und Profis aus Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien und Konditoreien. Fachbesuchern will die Messe 2019 einzigartige Chancen und Perspektiven bieten.

Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin der Hamburg Messe und Congress GmbH, erklärt: „Auf der Internorga haben viele Erfolgsgeschichten ihren Anfang genommen, denn hier ist die gesamte Branche vereint. Wir bieten mit der Messe einen Ort, an dem Inspiration auf Innovation trifft, Besucher sich angeregt austauschen und frische Ideen für ihr eigenes Geschäft erhalten können. Denn, wer langfristig Erfolg haben möchte, muss am Puls der Zeit arbeiten, sich immer wieder neu erfinden und den Gast jeden Tag neu überraschen. Kreative Lösungen und wichtige Impulse erhalten die Hoteliers und Gastronomen zuerst auf der Internorga.“

Trends und Innvationen

Die Internorga ist Katalysator für weltweite Trends und kreative Produktinnovationen. Nationale und internationale Aussteller, zahlreiche Sonderformate sowie ein renommiertes Kongressprogramm laden die Fachbesucher zum Entdecken ein. Als beliebtes Highlight hat sich in den vergangenen Jahren die Newcomers Area herauskristallisiert. Mehr als 20 aufstrebende Start-ups des Außer-Haus-Markts stellen auf kompakter Fläche neue und außergewöhnliche Produkte vor, die inspirieren.

Als fester Bestandteil der Messe hat sich ebenfalls der Grill & BBQ Court etabliert. Auf der ausgewiesenen Sonderfläche erfahren Fachbesucher alles Wissenswerte rund um den Rost. Flüssige Trends bieten die stets gut besuchte CRAFT BEER Arena sowie die CRAFT SPIRIT Lounge.

Internationale Food-Trends werden anschaulich von Trendforscherin Karin Tischer im Pink Cube präsentiert. In exklusiven Workshops erhält das Publikum zudem weitere Einblicke und Anstöße für die Adaption der Trends im eigenen Unternehmen.

Das wachsende Interesse an vegan-vegetarischer Ernährungsweise ist weiterhin ein Thema und spielt auf der Internorga 2019 eine Rolle: Mit ProVeg Deutschland e. V. setzt die Fachmesse die erfolgreiche Kooperation aus 2018 fort. Die Organisation unterstützt als kompetenter Partner und steht interessierten Besuchern für das Veggie-Thema beratend zur Seite.

Branchentreffpunkt mit Fachprogramm

Zur Internorga zählt neben Ausstellervielfalt und Innovationsgeist das hochkarätige Kongressangebot. Das Internationale Foodservice-Forum ist mit mehr als 2.000 Teilnehmern Europas größtes Symposium für den Außer-Haus-Markt. Darüber hinaus sind der Deutsche Kongress für Gemeinschaftsgastronomie sowie das Forum Schulcatering wichtige und wertvolle Expertenplattformen in der Branche. Außerdem findet auf der Messe 2019 erstmals eine spezielle Masterclass für internationales Wachstum und Franchising statt, bei der interessierte Fachbesucher aus der Gastronomie von internationalen Experten nützliche Tipps rund um dieses Thema erhalten.

Engagement für den Branchennachwuchs

Die innovativen Internorga Wettbewerbe sind in wenigen Jahren zum Pflichtprogramm der Messe geworden – allen voran der Next Chef Award mit Johann Lafer, ein wichtiger Nachwuchswettbewerb, der aufstrebenden und jungen Kochtalenten ein Karrieresprungbrett bietet. Große Aufmerksamkeit genießen zudem die Teilnehmer des Deutschen Gastro-Gründerpreises, den die Internorga in Kooperation mit dem Leaders Club Deutschland und orderbird durchführt. Bei diesem Format werden pionierhafte Gastronomiekonzepte ausgezeichnet. Ein weiterer Höhepunkt ist die Verleihung des Internorga Zukunftspreises, der 2019 bereits zum neunten Mal im feierlichen Rahmen an Unternehmen vergeben wird, die mit ihren innovativen Produkten und Ideen neue Impluse für die Branche setzen.

