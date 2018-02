06.02.2018

Internorga 2018: Vielseitiges Kongressprogramm

Die Internorga als Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt präsentiert 2018 wieder einmal ein einzigartiges Kongressprogramm mit einer Vielzahl internationaler Referenten.

Mit dem Internationalen Foodservice-Forum, Europas größtem Kongress für professionelle Gastronomie, am 8. März 2018 wird die Internorga Veranstaltungsreihe eröffnet. - Bild: Hamburg Messe und Congress / Oliver Vonberg

Drei große Branchentreffen warten mit renommierten Wissenschaftlern, Praktikern und Beratern auf und ermöglichen exklusive Brancheninsights sowie den Blick über den Tellerrand – ein Muss für Entscheider aus Gastronomie, Gemeinschaftsgastronomie und öffentlichen Einrichtungen.

Internationales Foodservice-Forum

Eröffnet wird die Internorga Veranstaltungsreihe am 8. März 2018 von Europas größtem Kongress für professionelle Gastronomie, dem Internationalen Foodservice-Forum. Unter dem Motto: „Vorwärts denken – Vorsprung gestalten. Profi-Gastronomie 2018+: Konsumtrends. Marktpotenziale. Erfolgsfaktoren.“ geben sich auf der Bühne des Mehr! Theaters am Großmarkt hochkarätige Referenten die Hand. Mit dabei ist Stavrola Ekoutsidou von Ikea Food Deutschland, die aufzeigt, wie es dem schwedischen Möbelgiganten gelungen ist, Food als Kundenmagneten und strategischen Erfolgsfaktor zu implementieren. Darüber hinaus spricht sie über das Trend-Thema Nachhaltigkeit am Beispiel des neuen weltweiten Benchmark-Stores in Düsseldorf-Kaarst. Über langfristig erfolgreiche Expansion referiert Mirko Silz, CEO der schnell wachsenden Systemgastronomie L’Osteria. Dabei wird er ebenfalls beleuchten, in welchem Maße die Unternehmensführung und -kultur das Wachstum eines Branchenvorreiters beeinflussen. Mit Veränderung kennt sich auch der niederländische Architekt Jan Knikker aus. Anhand von weltweiten Beispielen zeigt er dem Fachpublikum auf, wie eine urbane Lebensweise die Bereiche Shopping, Essen und Wohnen in ein neues Verhältnis setzen. Moderiert wird das Veranstaltungshighlight von Foodservice Chefredakteur Boris Tomic und Axel Weber, Axel Weber & Partner, Bochum.

Deutscher Kongress für Gemeinschaftsgastronomie

Aktuelle Trends und konkrete Handlungsvorschläge zeigt der Deutsche Kongress für Gemeinschaftsgastronomie auf. Am Montag, den 12. März 2018 stellen sich Vertreter der Branche im Saal Chicago auf dem Messegelände dem aktuellen Wandel gemäß des Leitthemas: „Zukunft braucht Herkunft. Lernstoff und Handlungsräume / Erfolgsfaktoren für die Praxis“. Die klassische Mittagspause zwischen 12 und 14 Uhr gehört mehr und mehr der Vergangenheit an. GV-Betriebe müssen sich heute auf eine flexible Arbeitswelt einstellen, die neue Lösungsansätze fordert. Marcell Jansen hat sich dies zur Aufgabe gemacht und als Quereinsteiger ein Restaurantkonzept für alle entwickelt: Bei Ben Green am Flughafen Köln/Bonn können Gäste unterschiedlicher Interessen, Vorlieben und Hintergründe aus einem optimalen Angebot an „Good Food“ wählen. Als ehemaliger Fußballnationalspieler ist für ihn die Balance der Nährstoffe ein relevantes Qualitätsmerkmal in der Menüerstellung. Auch Referent Horst M. Kafurke von der innogy Gastronomie GmbH beschäftigt sich mit neuen Lösungen und zeigt am Beispiel des konzerneigenen Outlets, wie Betriebe der Gemeinschaftsgastronomie für ein verändertes Ess- und Konsumverhalten hin zum Zwischendurchverzehr reagieren können. Ebenfalls mit Spannung erwartet wird Keynote Speaker Dr. med. habil. Volker Busch. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Regensburg referiert über die gestiegenen Anforderungen einer neuen Arbeitswelt und wie die Antwort der GV-Betriebe darauf aussehen kann. Beim Deutschen Kongress für Gemeinschaftsgastronomie erhalten Branchenvertreter relevante Informationen und hochaktuelle Insights für eine erfolgreiche Zukunft.

Forum Schulcatering klärt auf

Das Forum Schulcatering steht 2018 im Zeichen des fleischlosen Genusses, denn in diesem Bereich herrscht noch immer Nachholbedarf an deutschen Schulen. Das zeigen aktuelle Studienergebnisse über die Qualität der Schulverpflegung an Berliner Ganztagesschulen. Bestens vertraut mit dem Thema ist auch Referentin Petra Hottenroth. Die studierte Diplom-Ernährungswissenschaftlerin und Diätassistentin leitet seit November 2016 die neu geschaffene Qualitätskontrollstelle Schulessen in Berlin. Nach einem Jahr in der Position zieht sie nun Bilanz und berichtet am 13. März 2018 auf der Bühne von ihren Erfahrungen. Hirnforscher Dr. Henning Beck kennt sich nicht nur mit neuronalen Verknüpfungen aus, er schreibt Bücher und Fachartikel für renommierte Titel wie GEO, Wirtschaftswoche und brand eins. Im Raum steht bei seinem Vortrag die provokante Frage: „Lernst du noch, oder verstehst du schon?“ Die Antwort darauf offenbart den Weg des Wissens zu den Nervenzellen und setzt Ernährung und schulischen Lernerfolg ins direkte Verhältnis. Dass Kinder zum Wachstum die bestmögliche Ernährung benötigen, davon ist auch die „Bio-Mama“ Carola Petrone überzeugt. Sie gründete 2005 das Cateringunternehmen Il Cielo und serviert heute über 4.000 Mittagessen, täglich frisch mit Biozutaten zubereitet. Mit ihrem Konzept macht sie Schule und zeigt, wie Caterer mit attraktiven Bio-Snacks den Umsatz ankurbeln können. Für Entscheidungsträger öffentlicher Bildungseinrichtungen und Küchenleiter ist die Teilnahme am Forum-Schulcatering unverzichtbar.

