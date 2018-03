05.03.2018

Internorga 2018: Ideen für die Branche

„Neuland betreten“ – so lautet das Motto der Internorga, die vom 9. bis 13. März 2018 fünf Tage lang ihre Tore in den Hamburger Messehallen öffnet. Fachbesucher der internationalen Messe für den gesamten Außer-Haus-Markt sollen auf über 100.000 m2 eine Welt voller Inspiration sowie visionäre Konzepte und richtungsweisende Innovationen erleben. Die Größe und Vielfalt der Messe eröffnen den Besuchern neue Umsatzchancen für den eigenen Betrieb.

Die Internorga gilt als eine der führenden Fachmessen für den Außer-Haus-Markt in Europa. - Bild: Hamburg Messe und Congress/Katrin Neuhauser

Als Katalysator für Trends und europäischer Branchentreffpunkt ist die Internorga ein Pflichttermin für Marktführer, Top-Entscheider und Newcomer aus Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien und Konditoreien. Wie im Vorjahr werden 2018 erneut über 1.300 internationale Aussteller erwartet. 2017 begrüßte die Hamburg Messe in ihren Hallen mehr als 96.000 Fachbesucher aus Deutschland und der ganzen Welt.

„Als Veranstalter der Leitmesse haben wir stets einen hohen Anspruch an uns und an die Internorga. Wir wollen unsere Fachbesucher mit exklusiven Einblicken und Produktinnovationen begeistern. Dafür stehen wir im engen Austausch mit der Branche und den Ausstellern. Dank ihrer Insights können wir Innovationen des gesamten Außer-Haus-Marktes präsentieren, wichtige Impulse geben und einen europäischen Branchentreffpunkt bieten“, sagt Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Trends für Food

Die Internorga greift aktuelle Trendthemen auf. So präsentieren etwa in der CRAFT BEER Arena über 30 nationale und internationale Brauereien ihr handgebrautes Bier. Und im Pink Cube stellt Trendforscherin Karin Tischer spannende Konzepte und Neuheiten im Bereich Food aus aller Welt vor. Auf dem Grill & BBQ Court erhalten Fachbesucher frische Ideen rund um den Rost, während erfahrene ‚Trucker‘ im Food Truck Village Einblicke in die mobile Gastronomie von morgen gewähren. Mit von der Partie auf dem Gelände der Internorga ist auch die FH Nord, der Branchentreff für das Fleischerhandwerk im Norden. Fachbesucher können sich hier über Produktion und Verkauf hochwertiger Fleischerzeugnisse informieren.

Beim Foodservice-Forum, dem Deutschen Kongress für Gemeinschaftsgastronomie und dem Internorga Forum Schulcatering werden die neuesten Entwicklungen, Trends und Innovationen im Außer-Haus-Markt beleuchtet, präsentiert und diskutiert.

Ein mit Spannung erwarteter Messe-Höhepunkt ist die Verleihung des Internorga Zukunftspreises, dessen Nominierte Jahr für Jahr mit ihren Produkten, Konzepten und Visionen Maßstäbe für die Branche setzen. Sie werden für ihre unternehmerische Initiative sowie Mut und Ideenreichtum ausgezeichnet.

www.internorga.com