25.09.2019

Internationaler DLG-Sensorik Award 2020: Jetzt bewerben

Bis zum 5. Dezember dieses Jahres können sich Nachwuchswissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum noch um den mit 2.500 Euro dotierten Internationalen DLG-Sensorik Award 2020 bewerben. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) unterstützt mit diesem Nachwuchspreis Forschungsprojekte mit hohem praktischem Nutzen, die zur Lösung aktueller Fragestellungen in der Lebensmittelsensorik beitragen.

Für die Qualität und Entwicklung von Lebensmitteln sind Forschungsprojekte in der Lebensmittelsensorik entscheidend. Der Internationale DLG-Sensorik Award unterstreicht die herausragende Bedeutung dieser Wissenschaft für die Innovations- und Qualitätsarbeit in der Lebensmittelbranche. Um den Internationalen DLG-Sensorik Award können sich Nachwuchswissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum mit folgenden Arbeiten bewerben:

• Projektarbeiten oder Semesterarbeiten im Rahmen des Studiums (Bachelor, Master),

• Abschlussarbeiten Bachelor oder Master,

• Forschungsarbeiten und -projekte außerhalb von Hochschulen.

Die Ausschreibung erfolgt im Rahmen eines Call-for-Papers-Verfahrens. Die Anmeldeunterlagen und weitere Infos stehen als Download zur Verfügung unter www.dlg.org/sensorik_award.

Aus den eingesendeten Abstracts ermittelt ein wissenschaftlicher Beirat unter Führung des DLG-Ausschusses Sensorik die Forschungsarbeiten, die sich auf dem DLG-Lebensmitteltag Sensorik am 19. März 2020 in Frankfurt am Main im Rahmen der Poster-Session oder der Vortragstagung präsentieren dürfen. Der Gewinner des Internationalen DLG-Sensorik Awards wird aus der Gruppe der Nachwuchswissenschaftler gekürt, die ihre Arbeiten in der Vortragstagung als Kurzreferat vorstellen.

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen : DLG e.V., Fachzentrum Lebensmittel, Bianca Schneider-Häder, Telefon: (0049) 69-24788-360 oder E-Mail: sensorik@dlg.org. www.DLG.org