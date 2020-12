18.12.2020

International Digital Food Service Expo

Gemeinsam für die Gastrobranche – unter dieser Prämisse rufen drei starke Partner eine innovative digitale Plattform ins Leben: Die „International Digital Food Services Expo“ (IDX_FS) ist in der aktuellen Corona-Pandemie der virtuelle Treffpunkt aller Akteure aus Gastronomie, Food Service und Hotellerie. Statt auf der internationalen Leitmesse INTERNORGA in Hamburg, begegnen sich 2021 die Top-Entscheider der Branchen vom 15. bis 17. März auf der IDX_FS.

Ergänzt um das diesmal digitale INTERNORGA Rahmenprogramm, bietet die IDX_FS Besuchern und Ausstellern online Raum zum Austausch, Netzwerken und Entdecken neuer Trends und Lösungen. Das Zusammenspiel der drei Partner INTERNORGA, internationale Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt, IDX EVENTS, internationales Unternehmen für digitale Technologie und Veranstaltungsmanagement sowie das Institute of Culinary Art, das Netzwerk für die Top-Entscheider der Foodservice-Branche, garantiert dabei höchste Qualität und Vielfalt.

„Mit der schmerzlichen Entscheidung, die INTERNORGA 2021 als physische Messe in Hamburg abzusagen, ging für uns auch die Verpflichtung einher, unseren Ausstellern und Besuchern, und damit der gesamten Branche, eine andere Form des Austausches anzubieten. Uns ist es gelungen, mit zwei starken Partnern eine digitale Alternative für die Branche bereitzustellen, um alle Markteilnehmer in dieser sehr herausfordernden Zeit zusammenzubringen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Lösungen anzubieten und den Austausch und das Netzwerken auf hohem Niveau zu ermöglichen. Das Konzept stößt schon jetzt auf großen Zuspruch. Namhafte Unternehmen, wie MKN, Franke, Rational und Lekkerland haben bereits ihre Beteiligung zugesagt. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress.

Die Vision der IDX_FS ist klar: Mit der digitalen Expo wird nationalen und internationalen Akteuren in den Bereichen Gastronomie, Catering und Hotellerie eine geeignete und nachhaltige virtuelle Vertriebs- und Vermarktungsplattform geboten, mit der sie ihre Kunden inspirieren, ihre Produktneuheiten präsentieren und ihre Verkaufsaktivitäten zielgerecht führen können. "IDX_FS ist viel mehr als nur ein virtuelles Netzwerk: Es handelt sich um eine digital unterstützte Plattform, die innovative Technologie und digitales Marketing-Know-how nutzt, um die Vertriebs- und Marketing-Interaktionen in der Branche neu zu definieren", erklärt Michael Buck, geschäftsführender Gesellschafter der IDX EVENTS GmbH, dem Technologie- und Veranstaltungsunternehmen, das die weltweite Einführung der IDX_FS ermöglicht. "Es ist eine einladende Plattform für die gesamte HoReCa Branche, um sich das Wissen und die Kompetenzen anzueignen, die erforderlich sind, um mit Zuversicht in der neuen Normalität zu navigieren."

Der neue digitale Messeansatz soll dem gesamten Außer-Haus-Markt ebenfalls dazu dienen, auch in Zukunft erfolgreich Geschäfte zu machen und mit der Branche persönlich in Kontakt zu bleiben. "Wir glauben, dass die Hospitality Branche nicht nur folgen, sondern einen neuen Weg einschlagen sollte, um mit Kunden und Partnern in Kontakt zu bleiben, die Wertschöpfungskette neu zu definieren und zu optimieren sowie neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden", so Gerhard Bruder, Präsident des Institute of Culinary Art und wichtiger Mentor für die IDX_FS.

www.idxfs.de