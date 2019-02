20.02.2019

Intergastra gibt Startschuss für IKA/Olympiade der Köche

Die Olympioniken Tabea Alt und Fabian Hambüchen haben die Wettkampftage für die älteste und größte internationale Kochkunstausstellung beim Auftakt in Stuttgart gezogen.

Die Kunstturner Tabea Alt und Fabian Hambüchen mit dem deutschen Köche-Nationalteam sowie Eva-Maria Rühle (stv. Vorsitzende des DEHOGA Baden-Württemberg e.V., 1. Reihe, 2.v.l.) und Ulrich Kromer von Baerle... - Bild: Messe Stuttgart

Im Rahmen der Intergastra, Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie (15. bis 19. Februar 2020) findet die 25. IKA/Olympiade der Köche (14. bis 19. Februar 2020) statt. Vier Tage lang kämpfen internationale Kochteams um den Sieg und bieten gleichzeitig den Besuchern die Möglichkeit, Gerichte aus aller Welt auf höchstem Niveau zu genießen. Genau ein Jahr vor dem Startschuss losten nun im Neuen Schloss in Stuttgart die Kunstturner und Olympioniken Fabian Hambüchen sowie Tabea Alt die Wettkampftage aus. Damit eröffneten die Messe Stuttgart und der Verband der Köche Deutschland (VKD) die Wettkampfsaison für die IKA/Olympiade der Köche.

„Die INTERGASTRA bildet mit ihrer strukturierten Hallenaufteilung und der außerordentlichen Bandbreite an Ausstellern aus Hotellerie und Gastronomie die ganze Welt der Gastlichkeit ab. Die IKA/Olympiade der Köche profitiert von diesem Fundament und wir profitieren von ihrer Internationalität“, freut sich Ulrich Kromer von Baerle, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Getreu dem olympischen Messe-Motto #dabeiseinistalles gibt die INTERGASTRA gemeinsam mit der IKA/Olympiade der Köche, der ältesten und größten internationalen Kochkunstausstellung, am 14. Februar 2020 den Startschuss für das Olympiajahr. Dann treten rund 2.000 Köchinnen und Köche sowie Patissiers aus über 60 Nationen gegeneinander an.

Die Auslosung

Damit sich die Teams ausreichend auf die Herausforderung im Februar des nächsten Jahres vorbereiten können, wurden bereits zwölf Monate zuvor die Einsatztage der 32 National- und 24 Jugendnationalmannschaften bestimmt. „Es freut uns, dass Teamvertreter aus Japan, Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Österreich, der Schweiz und den USA vor Ort waren. Sie wollten live dabei sein und sofort erfahren, an welchen Wettkampftagen sie antreten“, erklärt Daniel Schade, VKD-Vizepräsident. Prominente Unterstützung erhielten der VKD und die Messe Stuttgart von den beiden Los-Feen und Olympioniken Tabea Alt sowie Fabian Hambüchen. „Es war für uns eine Ehre, heute hier zu sein. Wir kennen die Aufregung vor den Wettkämpfen und fiebern jetzt schon mit den Teams mit“, sagt Olympiasieger Fabian Hambüchen. Ausgelost wurden die Tage für das Restaurant of Nations (Nationalmannschaften, abends, Jugendnationalmannschaften, mittags) und das Restaurant of Community Catering (Gemeinschaftsverpflegung, mittags). Alle weiteren Wettkampftage für die einzelnen Teams ergaben sich dadurch automatisch.

Die teilnehmenden Teams gliedern sich in Nationalmannschaften, Jugendnationalmannschaften, Regionalmannschaften, Teams der Gemeinschaftsverpflegung und Einzelaussteller auf.

www.intergastra.de