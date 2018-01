29.01.2018

Intergastra 2018: Mehr im Angebot

Die ganze Welt des Gäste-Business – das ist der Anspruch der Intergastra in Stuttgart, eine der wichtigsten europäischen Fachmessen für Gastronomie, Hotellerie und engagierte Gastgeber. Das umfassende Angebot auf über 100.000 m2 brachte 2016 knapp 100.000 Besucher mit rund 1.300 Ausstellern aus dem In- und Ausland zusammen. Und mit dem Bau der neuen Messehalle 10 bietet die Messe vom 3. bis 7. Februar 2018 mit 115.000 m2 noch mehr Platz für Innovationen und Trends.

Die Foodtrucks sind die Trendsetter der Imbissszene. - Bild: Messe Stuttgart

„Wir freuen uns, dass wir mit der Erweiterung des Messegeländes um die Paul Horn Halle (Halle 10) den Ausstellern mehr Ausstellungsfläche und den Besuchern ein noch vielfältigeres und breiteres Angebot bieten können“, sagt Messegeschäftsführer Ulrich Kromer von Baerle.

Ein wesentlicher Faktor für das stetig wachsende Interesse an der Intergastra ist das facettenreiche Angebot der Veranstaltung. Fokus Hotel, Stuttgart Coffee Summit, Innovationspreis, die Gründerplattform Newcome, verschiedene Wettbewerbe, ein breit gefächertes DEHOGA-Bühnenprogramm mit Diskussionen und Vorträgen – die Liste der Sonderflächen und Rahmenprogrammpunkte während der Intergastra ist lang.

Ein zentraler Ort für viele Wettbewerbe ist die Arena im Atrium, wo neben dem Finale des Aramark Chefs‘ Cup auch Wettbewerbe der Deutschen Barkeeper Union, der Bocuse d’Or Germany oder Wettkämpfe der Meistervereinigung Gastronom ausgetragen werden. Beim Wettbewerb „Modernist Buffet“ geht es beispielsweise um die Kreation eines kalt-warmen Live-Buffets für zwölf Personen.

Auch auf der DEHOGA-Bühne in Halle 7 ist einiges geboten, unter anderem haben potenzielle Gastro-Gründerinnen und -Gründer die Chance, ihre Ideen in an den Mann zu bringen. In einer dreiminütigen Präsentation stellen sie ihre Konzepte auf der Showbühne renommierten Branchenexperten vor. Die Sieger treten in weiteren Wettbewerben gegeneinander an, der 1. Preis im Landesfinale ist mit 3.000 Euro dotiert. Darüber hinaus ist die DEHOGA-Bühne über die gesamte Messedauer hinweg Dreh- und Angelpunkt für Vorträge, Shows, Siegerehrungen und Diskussionen zu Themen wie Mitarbeitermotivation, Hotelinnovationen oder Gastronomie im digitalen Wandel.

www.intergastra.de