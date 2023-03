Innung Erlangen ehrt ihren Weltmeister

Ein Weltmeister aus der Fleischer-Innung Erlangen, das muss gewürdigt werden: Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im „Haus des Handwerks“ überreichte Obermeister Stefan Prütting als Anerkennung ein edles Giesser Premiumcut-Kochmesser an seinen Stellvertreter Jürgen Reck, der im September mit dem „Butcher Wolfpack“ als Team Germany die World Butchers’ Challenge 2022 in Sacramento (USA) gewonnen hat.

Gratulationen zum WM-Triumph: OM Stefan Prütting (5.v.l.) und Stellvertreter Jürgen Reck (6.v.l.) mit ihren Innungskollegen und KHS-Geschäftsführer Wolfgang Mevenkamp (l.). - © Buchmann

Zwei Jahre intensives Training steckten hinter dem Triumph vor Mannschaften aus 13 Ländern, verriet der Geehrte und sprach vom härtesten Wettbewerb, den er je erlebt habe.

Und das waren schon einige: Der Metzgermeister und Fleischsommelier wurde 2018, 2020 und 2022 im holländischen Roermond Wurst- und Schinken-Europameister, holte sich zahlreiche Auszeichnungen beim jährlichen „Metzger-Cup“ des Fleischerverbandes Bayern, wurde dafür 2018 zum Erlanger „Handwerker des Jahres“ gekürt und erhielt 2022 den Bayerischen Staatsehrenpreis.

Bei der WM in den USA mussten in dreieinhalb Stunden ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein ganzes Lamm und fünf Hähnchen zerlegt und zu Produkten verarbeitet werden; die sechs Deutschen präsentierten unter dem Motto „Oktoberfest“ schließlich in einem kleinen Festzelt Steaks, Braten, Spezialitäten und Cuts. Wichtig bei solchen Aktionen findet der 46-Jährige Jürgen Reck: „Wir müssen unser Handwerk gut repräsentieren und zeigen, dass es kein 08/15-Beruf ist!“ Er würde sich noch einige neue Mitglieder im „Wolfpack“ und eine bessere Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fleischer-Verband wünschen. Für Nachwuchs vor Ort wirbt er selbst: Er schilderte kürzlich in einer Schule seinen Werdegang, erhielt daraufhin vier Praktikums-Bewerbungen und hat nun zwei neue Azubis.

