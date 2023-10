Impulse für die Fleischbranche

Vom 21. bis 23. Oktober 2023 trifft sich die Fleischbranche wieder auf der SÜFFA in Stuttgart, um sich bei den Ausstellern über Produktinnovationen und neue Technologien zu informieren. Zudem geben exklusive Programmpunkte und Fachvorträge zu aktuellen Branchenthemen wichtige Impulse für den eigenen Betrieb.

Die Vielfalt und Qualität der Aussteller, wechselnde Sonderthemen und Specials sowie das breit gefächerte Rahmenprogramm machen die Fachmesse zum Trendbarometer der Branche. „Auf der SÜFFA trifft sich die gesamte Fleischbranche, denn nur in Stuttgart wird das komplette Sortiment für Handwerksbetriebe abgebildet“, so Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart.

Der rege persönliche Austausch ist das große Plus der Fachmesse. Was konkret den Reiz der SÜFFA ausmacht, sollte Unternehmensberater Fritz Gempel feststellen. Im Auftrag der Messe Stuttgart interviewte er zufällig ausgewählte Inhaberinnen und Inhaber von Betrieben aus dem Fleischerhandwerk. Die Kernfragen: „Kommen Sie zur SÜFFA 2023?“ Und: „Was ist Ihnen beim Messebesuch besonders wichtig?“

Die Antworten zeigen einen erhöhten Bedarf an kollegialem Austausch. Zu wichtigen Zukunftsfragen – zum Beispiel Rohstoffsicherung, Kalkulation, 24/7-Lösungen oder auch vegetarisches Angebot – sehen viele der Befragten ihre Kollegen als wichtige Informationsquelle. Und nach übereinstimmender Auskunft ist die SÜFFA der richtige Treffpunkt dafür. Und ferner ist sie, das hat die Befragung außerdem ergeben, als Präsenzmesse trotz digitaler Alternativen unverzichtbar.

Besuch der SÜFFA ist Pflicht

Die Devise beim Messerundgang heißt: „Augen auf“ – denn vieles, was man nicht speziell gesucht hat, kann eine wichtige Lösung für die eigene Aufgabenstellung sein. Zu den Herausforderungen, zu denen die Fachleute aus dem Metzgerhandwerk auf der SÜFFA nach Antworten suchen, gehört der Verkauf in Zeiten der Digitalisierung und des Fachkräftemangels. Dass die Fleischerinnen und Fleischer die SÜFFA als fachlichen Pflichttermin ansehen, erklären mehrere mit ihrer langjährigen Berufserfahrung: Der Besuch der Fachmesse für die Fleischbranche in Stuttgart hat sich einfach immer gelohnt.

In der Tat ist die SÜFFA seit jeher wichtiger Branchentreff, sie ist Trendbarometer, Ideenbörse und Informationsplattform. Das zeigen unter anderem die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage auf der letzten Fachmesse vor zwei Jahren. 2021 kamen rund 61 Prozent der Besucher aus dem Fleischerhandwerk, 14 Prozent aus dem Bereich Catering und Partyservice sowie ebenfalls 14 Prozent aus dem Lebensmittel- und Feinkosteinzelhandel.

Die SÜFFA hat durchaus überregionale Bedeutung, immerhin nahm fast die Hälfte der Besucher eine Anreise von mehr als 100 km in Kauf. Baden-Württemberg stellte mit 56 Prozent die größte Besuchergruppe, gefolgt von Bayern und Rheinland-Pfalz. Überzeugen kann die SÜFFA auch mit der hohen Qualität des Fachpublikums: Insgesamt 13 Prozent der Besucher waren in der Geschäfts- und Unternehmensleitung tätig, 12 Prozent waren Meisterinnen oder Meister. Von den Befragten gaben 86 Prozent an, Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen mitzutragen, 39 Prozent besuchten die Messe mit konkreten Investitions- und Kaufabsichten.

Gerade in schwierigen Zeiten, die geprägt sind vom Mangel an Fachkräften und Berufsnachwuchs, von hohen Energie- und Rohstoffkosten, Kritik am Lebensmittel Fleisch sowie von Inflation und abnehmender Kaufkraft der Verbraucher, sind Fachgespräche und Diskussionen auf der SÜFFA wichtig für die Zukunftsfähigkeit und eine strategische Neuausrichtung der Fleischbranche und der einzelnen Betriebe.

Energieeffizienz – Investition in die Zukunft

Klimakrise, drohende Gasknappheit, steigende Energiepreise: Von der Kostenspirale sind insbesondere das produzierende Gewerbe und mittelständische Handwerksbetriebe betroffen – etwa Betriebe in der Fleischbranche wie Metzgereien, die in der Regel einen beachtlichen Teil ihres Umsatzes für Energie aufwenden müssen. Wie immer kann eine Krise aber auch als Chance begriffen werden: Die SÜFFA bietet eine Fülle von Informationen über energieeffiziente Technologien sowie Anregungen und Impulse für lohnende Investitionen.

„Der Energiespargedanke ist in der Branche längst angekommen“, sagt Wolfgang Herbst, stellvertretender Landesinnungsmeister für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg. „Es wurde in letzter Zeit viel von Bäckereien geredet, aber Fleischereibetriebe sind eigentlich noch energieintensiver. Von der Theke bis zum Kühlfahrzeug ist deshalb alles, was man reduzieren kann, wichtig.“ Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Nach Erhebungen der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz wird über die Hälfte der im Betrieb verbrauchten Energie zur Erzeugung von Prozess- und Heizwärme aufgewendet. Mit einem Anteil am Gesamtwärmeverbrauch von rund 50 Prozent zählen Kochen, Garen und Backen dabei zu den besonders energieintensiven Arbeitsgängen, dicht gefolgt von Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung. Der übrige Energiebedarf im Rahmen von Kälteerzeugung, Verarbeitungsprozessen und Versorgungstechnik wird meist mit Strom gedeckt. Hier ist die Kühlung für die Hälfte des Bedarfs verantwortlich.

Potenzial zum Energiesparen nutzen

Energieeffizient arbeiten Betriebe, deren durchschnittlicher Gesamtenergieeinsatz pro verarbeiteter Tonne Rohware unter 1.500 kWh liegt – dies veranschaulicht eine Grafik des Wiener Energieinstituts der Wirtschaft. Doch wie gelangt man in diesen „grünen Bereich“? Die Kunst des Energiesparens besteht darin, verschiedene Ansatzpunkte gleichzeitig im Auge zu behalten.

So lässt sich bei der Wärmeversorgung eine Reduzierung von bis zu 25 Prozent erreichen, indem etwa bei der Kühlung anfallende Abwärme für Gebäudeheizung oder Warmwasseraufbereitung genutzt wird. Die Kühlprozesse selbst bieten ein Einsparpotenzial von bis zu 15 Prozent. Keinesfalls vergessen werden darf die Gebäudehülle: Eine Reduzierung der Wärme- und Lüftungsverluste spart bis zu 40 Prozent der aufgewendeten Energie.

Oft müsse man schlicht umdenken, mahnt Herbst. Das Einsparpotenzial sei „insgesamt enorm“, und mit gezielter Planung lasse sich sehr viel erreichen. „Man kann Arbeitsabläufe optimieren, die Anlagen möglichst auslasten. Es hat keinen Sinn, für dreißig Weißwürste dreihundert Liter Wasser zu erhitzen.“ Die meisten Kollegen verfügten heute über Wärmerückgewinnungssysteme, doch gebe es auch „viele kleine Stellschrauben, wo es niemandem weh tut, wenn man daran dreht“. Beispiel Beleuchtung: „Früher kam es häufig vor, dass man mit einer Kiste in beiden Händen den Kühlraum verließ und dabei vergaß, das Licht auszuschalten. Die Lampe verbrauchte nicht nur unnötig Strom, sondern verströmte zusätzlich Wärme, sodass stärker gekühlt werden musste. Dafür gibt es heute eine LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder. Türe zu, Licht aus!“

Klimaneutralität ist das Ziel

Ein durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums gefördertes Projekt zeigt, wie wirtschaftliche und ökologische Vorteile optimal ineinandergreifen können: Dank Wärmerückgewinnung und Photovoltaikanlagen ist das „Genusszentrum“ der in Oberjettingen ansässigen Metzgerei Klink nahezu klimaneutral. „Je mehr Energie man selbst wiederverwenden kann, desto wirtschaftlicher kann man arbeiten“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Max Klink. Zudem seien Umwelt- und Klimaschutz inzwischen ein handfester Marktvorteil.

„Unsere Kundinnen und Kunden legen generell großen Wert auf Nachhaltigkeit. Wir haben unsere Philosophie offengelegt, was bei unserer Kundschaft sehr gut angekommen ist. Das betrifft neben der Energieeffizienz auch viele andere Aspekte der Nachhaltigkeit – zum Beispiel biologisch abbaubare Verpackungen für unsere Tagesgerichte.“ Bis sich das Ganze rechnerisch amortisiere, werde zwar einige Zeit vergehen, doch seien die finanziellen Erwägungen nicht allein ausschlaggebend gewesen: „Man muss auch ideell dahinterstehen!“

Was technologisch heute möglich ist, sieht, hört und erfährt man auf der Messe der Fleischbranche in Stuttgart. Klink: „Wir haben die Messe in den letzten Jahren regelmäßig besucht und dort viele wertvolle Informationen erhalten, vor allem zur Maschinenausstattung.“ Mit Angebotsschwerpunkten wie Energie- und Versorgungswirtschaft, Kälte- und Klimatechnik, Beleuchtungstechnik oder Betriebsplanung sei die SÜFFA gerade in Fragen von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bestens aufgestellt, bestätigt Wolfgang Herbst. „Innerhalb der Branche herrscht eine hohe Investitionsbereitschaft, da es um nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit der Betriebe geht. In die Energieeffizienz zu investieren ist eine Investition in die Zukunft!“

Nachwuchs und Fachkräfte gesucht

In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Die Gründe dafür sind vielschichtig und reichen von einer wachsenden Zahl junger Menschen ohne Berufsausbildung über den demografischen Wandel bis hin zur schwindenden Attraktivität vieler Berufsbilder. Auch zahlreichen Metzgereien fehlt es an geschultem Personal und motivierten Auszubildenden – den wichtigsten Ressourcen jedes Fachgeschäfts. Auf der SÜFFA wird über diese Situation in der Fleischbranche unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert.

Ein Lösungsansatz zur Vermeidung personeller Engpässe ist ein höherer Grad an Rationalisierung und Automatisierung – etwa durch ein größeres Konservenangebot oder eine SB-Theke.

Auf der Suche nach Personal schweift der Blick mitunter ins ferne Ausland. In einem Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Freiburg konnte Metzgermeister Joachim Lederer, Landesinnungsmeister des Fleischerhandwerks in Baden-Württemberg, junge Menschen aus Indien überzeugen, in Deutschland eine Ausbildung in der Fleischbranche zu absolvieren. Dieser Schritt sei für ihn „längst überfällig“ gewesen, meint Lederer, der die hohe Motivation der neuen Auszubildenden lobt.

Smartphone, Social Media ­& Co.

Motivation ist auch ein Stichwort für Barbara Zinkl-Funk, geschäftsführende Gesellschafterin der 1928 gegründeten 1. Bayerischen Fleischerschule in Landshut. Sie sieht in der Fachkräftekrise durchaus eine Chance: „Die Qualität der Nachwuchskräfte steigt. Wir stellen fest, dass diejenigen, die sich für einen Beruf in der Fleischbranche entscheiden, dies ganz bewusst tun und nicht nur eine Notlösung darin sehen, wie es früher gelegentlich der Fall war. Die jungen Leute suchen gezielt nach guten Ausbildungsbetrieben. Etwa zwei Drittel unserer Meisterkurs-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer wollen später einen eigenen Betrieb gründen oder übernehmen.“

Um potenziellen Nachwuchs für das Handwerk zu begeistern und motiviertes Personal zu gewinnen, genüge eine schlichte Zeitungsannonce freilich längst nicht mehr: „Man muss sich genau überlegen, wen man ansprechen möchte, und welche Kanäle man dabei nutzen kann. Ein neuer Trend ist es, Medien-affine Azubis als Botschafter einzusetzen, die dann beispielsweise auf TikTok live aus der Wurstküche berichten.“

Eine „ganzheitliche“ Strategie verfolgt Eyüp Aramaz, Geschäftsführer der deutschlandweit tätigen Marketing- und Recruiting-Agentur Aramaz Digital und Dozent für Social Media, Personalmarketing & Arbeitgebermarkenbildung an der FHM Bielefeld. „Durch den demografischen Wandel, die Digitalisierung und insbesondere die sozialen Medien herrschen heute ganz andere Verhältnisse auf dem Arbeitskräftemarkt als noch vor wenigen Jahrzehnten. Wenn man gute Mitarbeiter finden will, ist Omnipräsenz das A und O.“ Dies gelte vor allem für das Smartphone, das in Sachen Nutzungsdauer traditionellen Medien längst den Rang abgelaufen habe.

Bei alledem sei es wichtig, die Vorzüge des eigenen Betriebs herauszuarbeiten und zu kommunizieren, erklärt Aramaz, der bereits über 200 Lebensmittelbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich betreut hat. Eine Messe wie die SÜFFA könne somit „als Plattform viel leisten“, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das findet auch Barbara Zinkl-Funk: Da die SÜFFA traditionell von vielen Berufsschulen besucht werde, sei sie „ein tolles Instrument, um die Gesellinnen und Gesellen zu motivieren, im Beruf zu bleiben, und ihnen zu zeigen, welch vielfältige Möglichkeiten ihnen im In- und Ausland offenstehen. Am wichtigsten aber ist, dem Nachwuchs Wertschätzung entgegenzubringen. Es wird heute mehr von den Azubis erwartet, aber die Azubis haben auch hohe Erwartungen an ihren Ausbildungsbetrieb – zu Recht!“

Superfood aus heimischen Wäldern

Wildgerichte sind in hiesigen Küchen auf dem Vormarsch. Ganz hoch im Kurs steht Fleisch aus heimischer Jagd: Jüngsten Erhebungen zufolge verzehrten deutsche Verbraucher in der letzten Saison an die 30.000 t Wildschwein, Reh, Rot- und Damwild. Doch nicht nur der Konsum steigt, sondern auch die Zahl der Jägerinnen und Jäger. Die SÜFFA greift das vielschichtige Thema Wild daher erneut als Programmpunkt auf.

„Mehr als die Hälfte aller Deutschen isst mindestens einmal pro Jahr Wild“, sagt SÜFFA-Projektleiterin Sophie Stähle von der Messe Stuttgart. „Das ist ein Zuwachs von über 25 Prozent innerhalb der letzten zehn Jahre. Nach zahlreichen positiven Rückmeldungen auf die Platzierung des Themas tragen wir diesem für die Fleischbranche wichtigen Trend auf der SÜFFA erneut Rechnung und schlagen damit eine Brücke in der Kommunikation zur Kundschaft: Bei der Verarbeitung und Vermarktung von Wildprodukten sind Metzger die idealen Partner der Jäger.“

Fester Platz in der Metzgereitheke

Das findet auch Leonie Baumeister vom Landesinnungsverband Baden-­Württemberg und Metzgerin mit eigenem Jagdschein: „Weiterverarbeitung und Veredlung von Wildfleisch passen gut in unser klassisches Berufsbild. Dank guter Beratung und Überzeugungsarbeit hat Wild längst einen festen Platz in unseren Theken bekommen. Von der Kundschaft wird das gut angenommen.“ Längst reiche das Angebot weit über Frischfleisch hinaus und umfasse neben Grillartikeln und Bratwürsten standardmäßig auch Rohwürste, Schinken, Salami, Dosen oder Fertiggerichte. Viele Kundinnen und Kunden informierten sich zudem gründlich über die jeweiligen Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten des Fleischs, weshalb „Wild zunehmend auf dem Grill oder im Sous-Vide-Bad landet“.

Wild ist „in“, das zeigt auch der Blick ins Internet. Auf den einschlägigen Rezeptportalen findet sich mittlerweile eine Fülle klassischer und innovativer Wildgerichte, die vom bei Niedrigtemperatur gegarten Hirschgulasch über den Wildschwein-Burger bis hin zur Tom-Kha-Gai Suppe mit Rehfilet reichen. Gekauft werde von allen Altersgruppen, berichtet Baumeister, wobei für Qualität gerne auch etwas mehr bezahlt werde. „Verfügbarkeit und Preis passen beim Wild gut zusammen – es muss nicht jede Woche sein, aber wenn zum Beispiel die Familie zu Besuch ist, ist das natürlich ein Highlight. Es herrscht inzwischen ein gutes Verständnis dafür, dass es nicht immer alles zu kaufen gibt. Wild steht nicht auf Abruf bereit.“

Interesse an der Jagd nimmt zu

Viele Metzgerinnen und Metzger gehen gern selbst auf die Pirsch, wie Leonie Baumeister, die dabei nicht zuletzt die „Abwechslung vom Alltag“ schätzt. Insgesamt sei der Kontakt zwischen Jägern, Metzgern und Kunden einfacher geworden. „Durch Fotos und Videos kann man zeigen, was alles mit der Jagd verbunden ist. Es geht ja nicht nur um einen hohen Abschuss, es geht insbesondere um die Hege der Wildtiere.“ In den sozialen Medien sei zu beobachten, dass sich immer mehr Menschen für die Jagd interessierten.

Zunehmend greifen vor allem junge Leute selbst zur Flinte. Mit fast 4.000 Prüflingen verzeichnete man bei den Jagdprüfungen in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr einen Rekord. Der Nachwuchs wird nicht nur immer jünger, er wird auch weiblicher: In den letzten Jahren stieg der Anteil junger Frauen in den Vorbereitungskursen von 20 auf fast 30 Prozent. Die Motivationen, den Jagdschein zu machen, seien vielschichtig, meint Baumeister. „Viele finden darin ihre Leidenschaft, etwas Eigenes auf den Tisch zu bringen, und setzen sich mit der Natur und ihren Lebenszyklen auseinander. Die Tiere dürfen ein tiergerechtes Leben leben, werden dann waidgerecht erlegt und fachmännisch weiterverarbeitet.“ Gelebte Nachhaltigkeit.

Unbedenklich und sicher

Umfragen des Deutschen Jagdverbands bestätigen diese Einschätzung: Neben Naturerlebnis und aktiv praktiziertem Naturschutz zählt die eigene Beschaffung von Wildbret gerade bei jungen Frauen zu den wichtigsten Beweggründen für eine Jagdausbildung. Dies mag als Ausdruck eines nachweislich höheren Gesundheits- und Ernährungsbewusstseins gelten.

Samuel Golter vom Landesjagdverband Baden-Württemberg sieht darin eine ganz allgemeine Entwicklung des Konsumverhaltens: „Regionalität, Nachhaltigkeit und kurze Wege sind heute ebenso gefragt wie gesunde Ernährung, Herkunftssicherheit und Tierwohl. Wildfleisch besitzt einen hohen Anteil an wichtigen Spurenelementen wie Selen, Eisen und Zink. Es ist cholesterinarm, frei von Medikamenten und deshalb nicht nur bei vielen Sportlern und Allergikern sehr beliebt. Die Menschen wünschen sich unbedenkliches, sicheres Fleisch – frische, regionale Ware statt mit Kraftfutter erzeugtes Massenfleisch.“

Gut in Form Das Formsystem FS 501 produziert appetitliche Produkte wie handgemacht. Handtmann - © Handtmann 3D-Formvielfalt für Mittel- und Industriebetriebe: Das Form­system FS 503 in Verbindung mit VF 800 Vakuumfüller. Handtmann - © Handtmann Anlässlich der SÜFFA führt Handtmann, Biberach, zwei neue Formsysteme für das Handwerk und den Mittelstand ein: FS 501 und FS 503. Das an den Vakuumfüller anbaubare Formsystem FS 501 macht die automatische Herstellung unterschiedlicher Produkte in 3D-Form möglich. Ausgangsmaterialen wie Fleisch, Fisch, Gemüse, Vegetarisch-Vegan, hybride Convenience-Produkte, Milchprodukte oder Tiernahrung lassen sich flexibel verarbeiten und formen (Fleischklößchen, Leberknödel, Semmelknödel, Gemüsebällchen). Der schonende Portionierprozess durch das Flügelzellenförderwerk im Handtmann Vakuumfüller sorgt für eine gute Produktqualität in unterschiedlichen Konsistenzen, ob weich, pastös, fest oder stückig. Mit der patentierten 3-fach-Lochplatten-Formtechnik lassen sich frei geformte 3D-Produkte (Knödel, Bällchen, Stäbchen) in einem Durchmesser bis 55 Millimeter herstellen. Das einfache Einstellen des Formsystems ermöglicht schnelle Produktwechsel und eine hohe Reproduzierbarkeit der Produkte. Gleichzeitig bietet das neue Form­system einen Ausstoß von bis zu 250 Portionen pro Minute. Grammgenaue Gewichte pro Portion und geringer Verschleiß sichern eine kostenoptimierte Produktion. Das einbahnige Formsystem FS 503 eignet sich für Filialisten sowie Mittel- und Industriebetriebe der Fleischbranche. In Kombination mit einem Vakuumfüller lassen sich frei geformte 3D-Produkte in einem Durchmesser bis 100 Millimeter herstellen. Nahezu alle 3D-Produktformen und -geometrien sind möglich. Optional kann ein höhenverstellbares Plättband für geplättete Produkte (Burger, Patties) von 10 bis 55 Millimeter Produkthöhe zum Einsatz kommen. Das FS 503 schafft bis zu 150 Portionen pro Minute.

Bewährte Füller und ein neues Wolfsystem Frey Maschinenbau, Herbrechtingen, zeigt bewährte Kolbenfüllmaschinen (Oscar 20, Kompakta 2-30), Vakuumfüllmaschinen (F-Line F40, F52, F60) und ein neues Wolfsystem. Die F-Line F193R ist ein Vakuumfüller für Mittelbetriebe und die industrielle Würstchenproduktion in der Fleischbranche. Das Modell wurde revisioniert und mit einer neuen Antriebs- und Steuerungstechnologie ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über ein Touch Panel der neuen TC1000 Steuerung. Das CLB Lin wird in Kombination mit DM92, DM60/2 oder FTDM zum automatischen Portionieren und Formen von Fleisch- und Proteinprodukten im Niederdruckverfahren eingesetzt. Dank der Lineartechnologie sind die Messer frei positionierbar, Geschwindigkeit und Beschleunigung einstellbar und die Kraft programmierbar. Die über den Vorsatz geformten und geschnittenen Produkte können über das auf dem CLB installierte Formband oder die Prägerolle noch verändert werden. Optional können die Linien mit Papiereinlegesystemen, Stapler oder Tendenzwaage kombiniert werden. Das neue Wolfsystem WK160 in der Größe E130 ist als fahrbares Vorsatzgerät für Vakuumfüllmaschinen konzipiert. Durch das Frey-Flügelzellenförderwerk wird das Produkt evakuiert und gleichzeitig kontinuierlich dem Schneidesatz im Wolf zugeführt. Dadurch verkürzen sich Reifeprozess und Produktionszeiten. Das Produkt wird vor Eintritt in das Füllrohr auf Endkorngröße gewolft. Damit erhält man eine höhere Produktqualität hinsichtlich Füllbild und Hygiene. Durch die Integration von Füll- und Wolfprozess lassen sich ein bis zwei Arbeitsgänge einsparen. Mit einem Trennsatz können Sehnen, Knorpel und Knochen separiert werden. Es sind verschiedene Schneidsätze erhältlich. Das WK160 verfügt über einen eigenen Servo-Antrieb mit 11 KW.

Neuer Automatenmischwolf Der neue Automatenmischwolf AE 130 M kann mit einem manuell oder pneumatischen Trennsatz, der neuen Schneidtrommel und einer Hebevorrichtung für E2-Kisten ausgestattet und betrieben werden. Seydelmann - © Seydelmann Für Seydelmann, Stuttgart, ist die SÜFFA ein Heimspiel. Das Unternehmen zeigt unter anderem den neuen Automatenmischwolf AE 130 M. Dieser vereint bei niedriger Bauhöhe und geringem Platzbedarf drei Funktionen und erhöht damit die Flexibilität in der Produktion. Er ermöglicht das Mischen und Homogenisieren und anschließendes Wolfen über den Wolf­auslass. Dank entnehmbarem Mischwerk und großer Zubringerschnecke ist er als reiner Automatenwolf einsetzbar und kann zuverlässig ganze Muskelstücke dem Schneidsatz zuführen. Der Einsatz als reiner Mischer mit separater Entleerklappe rundet die Einsatzmöglichkeiten in der Fleischbranche ab. Optional kann der AE 130 M mit einem manuell oder pneumatischen Trennsatz, der neuen Schneidtrommel und einer Hebevorrichtung für E2-Kisten ausgestattet und betrieben werden. Die Seydelmann Schneid­trommel wird bereits seit Jahren bei Industriewölfen eingesetzt. Jetzt kann sie auch mit dem Automatenwolf genutzt werden. Sie gewährleistet das effiziente Austrennen von Hartteilen wie Knochenstücken, Knorpeln oder Sehnen. Auch Kunststoffteilchen oder Folienreste werden zuverlässig und ohne weitere Zerkleinerung ausgetrennt. Das aus Lochtrommel und verlängerter Arbeitsschnecke bestehende System ermöglicht, im Vergleich zu konventionellen Schneidsätzen, einen höheren Durchsatz bei geringerem Temperatureintrag. Das System arbeitet berührungsfrei und daher ohne Metallabrieb. Die Steuerung Auto-Command 500 ist neuerdings auch bei allen Handwerkskuttern Standard. Sie bietet neben dem manuellen Betrieb auch eine automatische Programmsteuerung unterschiedlicher Rezepturen. Das benutzerfreundliche Design stellt eine prozesssichere und intuitive Bedienung sicher und ist auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel in der Branche. Alle Daten sind auch aus der Entfernung klar ablesbar und die Ausführung in Schutzklasse IP 69K erlaubt die einfache Reinigung. Das Anlegen der Rezepte erfolgt via Touchscreen der Steuerung, die Auswahl und der Programmstart weiterhin über die Kniehebelschalter an der Maschine.

Frische Produktideen Ideal für Handwerksbetriebe: Unterschiedliche, auswechselbare Vorsatzgeräte wie der Brezelformer zur Salamiproduktion. Vemag - © Vemag Vemag, Verden, zeigt neben Vakuumfüllmaschinen ein umfangreiches Vorsatzgeräteprogramm mit verschiedenen Neuerungen für frische Produkt­ideen in der Fleischbranche. Die austauschbaren Vorsatzgeräte ermöglichen es Handwerksbetrieben und dem Mittelstand zielgerichtet in die Automatisierung der Produktion zu investieren. Das Produktportfolio kann mittels Baukastenprinzip aus Vakuumfüllmaschine und wechselbarem Vorsatzgerät jederzeit erweitert werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig: von herzhaft bis süß, fleischhaltig oder vegetarisch, bis hin zu gefüllten oder ungefüllten Produkten. In Stuttgart können sich Interessierte über den Ball Control BC237 (Herstellung von Bällchen) oder die Würstchenlinie VS227plus informieren. Der Spießformer931 ist für das Handwerk konzipiert. Damit können Hackfleisch und andere Massen direkt auf einen Holz-, Kunststoff- oder Metallspieß aufgebracht werden. Die Spieße gibt es in verschiedenen Längen und Durchmesser. Neben runden Düsen stehen Stern-, Rechteck- oder Spiraldüsen zur Verfügung. Mit dem Dosenfüllrohr908 lassen sich flüssige und pastöse Massen, mit und ohne Einlage, in Gläser, Dosen oder Becher portionieren. Der Füllwolf985 für die Füllmaschine HP1 wird ebenfalls präsentiert, genau wie eine neue Abscheidevorrichtung zur Herstellung von rechteckigen Produkten aus Hackfleisch oder Massen auf Pflanzenbasis.

Vorteile dank Hybrid-Technik Mit der Universalanlage Hybrid Smoke HS 2850 kann der Betreiber die Umluft kombiniert vertikal und horizontal betreiben. Kerres - © Kerres Kerres, Backnang, präsentiert das Hybrid-Luftumwälzungssystem mit Wechselklappen für Universal-Rauch-Koch- und Backanlagen. Damit kann der Betreiber die Umluft kombiniert vertikal und horizontal betreiben und erreicht laut Hersteller bis zu 30 Prozent kürzere Prozesszeiten. Das sorgt für höheren Output, Energieersparnis, weniger Gewichtsverlust und Gleichmäßigkeit bei hoher Wagenbeladung. Die Beladung kann hängend oder liegend erfolgen. In den Anlagen können auch Beef Jerky oder liegende Minisalami mit bis zu 38 Auflagen gleichmäßig behandelt werden. Die Klimaanlagen von Kerres veredeln Fleisch-, Fisch-, Käse- und Wurstprodukte automatisch und schonend. Bei der gleichmäßigen Produktreifung bleiben die natürlichen Geschmacksstoffe, das Aussehen und die Farbe der Lebensmittel erhalten. Es sind flexible Größen (1 bis 150 Wagen) und alle gängigen Beheizungsarten und Kühlmittel möglich.

Neuer Entvlieser für das Handwerk Mit der Weber Entvliesmaschine AMS 400 Eco werden Sehnen und Vlies präzise und sicher vom wertvollen Muskelfleisch ­getrennt. Weber - © Weber Das SÜFFA-Fachpublikum erwartet am Stand von Weber Maschinenbau, Breidenbach, eine neue Lösung zur äußeren Veredelung verschiedener Teilstücke von Rind, Schwein, Geflügel und Wild: Mit der Entvliesmaschine AMS 400 Eco werden Sehnen und Vlies präzise und sicher vom Muskelfleisch getrennt. Der kompakte Entvlieser ist das Einstiegsmodell für das professionelle Entvliesen und damit ideal für Handwerksbetriebe. Und die profitieren gleich doppelt: zum einen durch die äußere Veredelung für eine attraktive Präsentation in der Verkaufstheke, zum anderen durch eine Steigerung in der Wertschöpfung. Das gelingt durch die Veredelung selbst und einem höheren Verkaufspreis, durch die Reduzierung der Bearbeitungszeit sowie die Reduzierung der Betriebskosten. Die AMS 400 Eco verzichtet komplett auf den Einsatz teurer Druckluft. Ein weiterer Blickfang auf dem Messestand ist eine Zerlegelösung für Handwerk, Mittelstand und Industrie, das heißt für Betrieb jeder Größenordnung in der Fleischbranche. Auf Nachfrage einiger Kunden wurde ein kompletter Arbeitsplatz inklusive Zerlegetisch und abgehängtem Entschwarter entwickelt. Vorteile dieser Lösung sind die kompakte Aufstellfläche bei gleichzeitiger Vergrößerung des Arbeitsplatzes sowie die Möglichkeit des schnellen Wechsels zwischen der Bearbeitung mit oder ohne Entschwarter. Im Bereich der Verarbeitungs- und Verpackungslösungen für Aufschnittprodukte zeigt Weber zwei Exponate. Der kompakte weSLICE 1000 kann optional mit Rollen ausgestattet werden. Die Tiefziehverpackungsmaschine wePACK 7000 kann dank des modularen Systems auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden. Das SÜFFA-Exponat ist eine reale Kundenmaschine, die nach Kundenanforderungen konfiguriert wurde. Trotz der kompakten Bauweise lassen sich mit einer maximalen Ziehtiefe von 150 Millimeter verschiedene Packungsarten herstellen.

Scharfe und langlebige Messer Mit der K 20 gelingt Nassschleifen und Polieren in einem Gerät. GS-Schleiftechnik - © GS-Schleiftechnik Nassschleifen und Polieren ist mit der Messerschleifmaschine K 20 von GS-Schleiftechnik, Höchstadt, möglich. Die langsam laufende Nassschleifscheibe und der vorgegebene Messerwinkel garantieren eine einfache und sichere Handhabung. Das Nassschleifsystem erfüllt hohe hygienische Ansprüche, da der Staub im Wasser gebunden wird. Außerdem verlängert sich die Langlebigkeit der Messerschneide gegenüber Trockenschliff laut GS-Schleiftechnik um mindestens das Doppelte. Auch das Ausglühen der Messerschneide wird verhindert. Die spezielle Polierscheibe mit 250 mm Durchmesser bietet ein sicheres und schnelles Abziehen der Schneide. Dank Edelstahlgehäuse und Wasser­ablaufhahn ist das Gerät einfach zu reinigen. Die kompakte Maschine ist direkt am Arbeitsplatz und schnell einsatzbereit. Der Hersteller verwendet umweltfreundliche Materialien, die zu 95 Prozent recycelbar sind. Mit einer Zusatzlösung fürs Kuttermesserschleifen ist die Maschine auch für das Handwerk interessant. Das Unternehmen bietet alle gängigen Systeme vom Nassbandschleifer über den Lamellenschleifer bis zum Kombischleifer.

Hybrides Ladenkonzept und neues Design Der zweistöckige Holzstand verwandelt sich in ein klassisches Ladengeschäft mit ­integriertem Selbstbedienungskonzept. bfm Ladenbau - © bfm Ladenbau Der zweistöckige Holzstand der bfm Ladenbau, Lorch-Waldhausen, verwandelt sich zur SÜFFA in ein klassisches Ladengeschäft mit integriertem 24/7-Selbstbedienungskonzept. Angefangen von der Theke Free Spirit Switch, die in Sekundenschnelle von einer Bedien- zu einer Selbstbedien­theke wird, bis hin zu Bezahlsystemen und Videoüberwachung. Die Theke Pure 7 ° und das Genusskarussell sind zwei Neuheiten. Die Pure 7 ° ist eine Weiterentwicklung der Free Spirit. Die Theke präsentiert sich im neuen Design, ohne sichtbare Profile und um sieben Grad geneigt. Die Ware rückt damit näher an die Kundschaft, und die Spiegelung an den Scheiben ist passé. Mit dem gekühlten Rondell (Stand-­alone oder integriert) lassen sich Fleisch, Wurst und Käse in neuer Form präsentieren. Die bfm-Klassiker (wasserlose Heißtheke) für die Fleischbranche sind ebenfalls in Stuttgart zu sehen.

Platzsparend Räuchern In Stuttgart zeigt Maurer-Atmos Middleby, Reichenau, das AllroundSystem ASR, eine flexible und platzsparende Anlagenlösung zum Räuchern und Kochen. Dank der schmalen Abmessungen in Breite und Höhe kann das System individuell für jeden Industrie- und Handwerksbetrieb, für alle Betriebe in der Fleischbranche, erstellt werden. Neben dem Heiß- und Kalträuchern und Kochen, sind auch Trocknen, Duschen, Garen, Braten und Backen möglich. Für das Räuchern stehen externe und interne Raucherzeugungssysteme, wie Glimm-, Friktions- oder Clean Smoke, zur Verfügung. Das CMP (Continuous Maturing Process System) System sorgt für Gleichmäßigkeit im Prozessraum sowie zu einer Einsparung der Prozesszeiten bei optimaler Ausnutzung der Standfläche und Raumhöhe von bis zu sechs Metern. Das System führt den Reife- und Trockenprozess durch, ohne Pausen einlegen zu müssen.

Kombiniertes Know-How Die platzsparende Schneidlösung Divider ­startUp. Marel - © Marel Seit über 70 Jahren bieten Treif und Maja zuverlässige und wertige Lösungen für Fleischereien. Obwohl beide Unternehmen seit einiger Zeit ein Teil von Marel sind, werden sie weiter ein eigenes Equipment herstellen. Auf der SÜFFA stehen Spezialisten von Marel, Treif und Maja zur Verfügung. Gezeigt werden unter anderem die platzsparenden Schneidlösungen I-Cut 11 und Divider startUp, die es mit ihrer Präzision und Flexibilität ermöglichen, die Ausbeute der Rohstoffe zu optimieren. Von fortschrittlichen stand-alone Maschinen bis hin zu integrierten Lösungen, von der Sekundär- und Weiterverarbeitung bis hin zu Eismaschinen – modular, skalierbar und vernetzt. Marel deckt das gesamte Spektrum an Anforderungen ab, um die Lebensmittelverarbeitung für Unternehmen jeder Größe in der Fleischbranche zu verändern.

Gute Ware perfekt inszenieren Lockt viele Kunden an: Stilvolles Ambiente und eine perfekte Inszenierung guter ­Ware. Hanke - © Hanke Die Entscheidung über einen Neu-, Um- oder Ausbau einer Fleischerei erfordert klare Ziele und einen verlässlichen Partner. Ladenbau Hanke, Barbing, unterstützt bei Idee, Planung, Montage und Einbau vor Ort. Kreative, Handwerker und Spezialisten – für Glas-, Deckenbau oder Beleuchtungstechnologie – werden, je nach Projektanforderungen, ebenfalls mit einbezogen. Die Theken werden in der Manufaktur in Barbing montiert und für den Einbau beim Kunden vorbereitet. Besonderen Wert legt der Ladenbauer auf zeitlose Eleganz und moderne Technik.

Einstiegslösungen für das Fleischerhandwerk Mit der Tiefziehverpackungsmaschine R 105 MF gelingen MultiFresh Vakuum-­Skinverpackungen in kleinen Chargen auf kleinstem Raum. Multivac - © Multivac Multivac, Wolfertschwenden, präsentiert Einstiegslösungen für das Verarbeiten und Verpacken von Fleischprodukten in kleinen und mittleren Chargen. Die automatisierten Lösungen sind auf die Anforderungen von Handwerk und Mittelstand ausgelegt und können dazu beitragen, den Personalmangel in der Fleischbranche zu kompensieren. Ein weiterer Messe-Schwerpunkt sind Verpackungen, die den Packstoffverbrauch reduzieren und die Recyclingfähigkeit erhöhen. Zu den Exponaten zählt das Portioniersystem GMS 400: Der kompakte Portionierer kann nahezu jede Art von Fleisch verarbeiten und unterschiedliche Aufgaben erfüllen – von Medaillons über Schnitzel bis Rouladen, von Carpaccio bis hin zu größeren Bratenstücken und von nichtknochig bis knochig. Die Tiefziehverpackungsmaschine R 105 MF ist ein kompaktes Modell, das sich zur Herstellung von MultiFresh Vakuum-Skinverpackungen in kleinen Chargen auf kleinstem Raum eignet. Der Traysealer T 255 lässt sich zur Herstellung von MultiFresh Vakuum-­Skinverpackungen ebenso wie für das Verpacken mit Schutzatmosphäre einsetzen. Er bietet eine hohe Leistung dank ergonomischem Drehtisch und Schalenhebern. Die Doppelkammermaschine C 450 ermöglicht einen effizienten Verpackungsprozess: Während in der ersten Kammer verpackt wird, lässt sich die zweite Kammer bereits entladen und wieder beladen. Der Transportbandetikettierer L 300 kann in Verpackungslinien oder als Stand-Alone-Lösung betrieben werden. Er ist mit zwei Spendern für die Oben- und Untenetikettierung ausgestattet. Der untere Etikettenspender ist mit einer Print Engine ausgerüstet, mit der das Etikett vollflächig bedruckt werden kann. Auf der Messe wird der Etikettierer mit einer Handhabungslösung zur Entladung von Produktpackungen und Abführung der genutzten Transportbehältnisse gezeigt.

Fleischalternativen im Fokus Besondere Stabilisatoren verleihen der veganen Leberwurst bereits im Kutterprozess die ideale Konsistenz. Hela - © Hela Hela Gewürzwerk, Ahrensburg, konzentriert sich auf die Themenbereiche Protect (Abtöten von Keimen) und Fleischalternativen. Das vegane Premium Programm wurde nach mehrjährigen Forschungen, neu ins Sortiment auch für die Fleischbranche aufgenommen. Mit Lösungen für den Kalt-, Warmverzehr und Ready to Eat bietet das Gewürzwerk ein ganzheitliches Programm. Die Produktpalette reicht von veganer Aufschnittware, Frischcreme-Konzepten, veganen Brüh- und Bratwürsten bis zu Produkten mit Nass­panaden (wie Nuggets oder marinierte Hähnchenbrust). Neu ist eine Patèlösung für Fleischpastete oder Aufstrich. Vegane Stabilisatoren und Texturatsysteme verleihen den verschiedenen Produkten bereits im Kutterprozess die richtige Konsistenz. Leckere Gewürzmischungen geben den späteren Produkten die typische Geschmacksnote. Praktisch für Fleischereien: Fertiglösungen (veganer Frikadellen-Compound oder Burger Patty) müssen nur noch final zubereitet werden.

Autonomes Einkaufen und Bezahlen Der Ladenbauer gibt 20 Jahre Garantie auf verschiedene Theken-Komponenten. Schrutka-Peukert - © Schrutka-Peukert Schrutka-Peukert, Kulmbach, präsentiert in Halle 7 marktreife Lösungen in der „Metzgerei der Zukunft“. Der Selbstläuferladen (Verkaufscontainer oder Hybridlösung im Geschäft) erlaubt autonomes Einkaufen und Bezahlen. Vom Container/Trailer über die Inneneinrichtung plus erforderlicher Hard- und Software bis hin zu den im Vorfeld benötigten Verpackungslösungen zeigt der Ladenbauer alles, was in der Fleischbranche erforderlich ist, um das neue Verkaufskonzept zu integrieren und profitabel zu betreiben. Der Korpus der neuen Ergo-Kühltheke ist dank kompakterer Anordnung der Kühltechnik und neuer platzsparender Komponenten deutlich schmaler als bisher. Insgesamt ist die neue Theke bis zu 20 Zentimeter schlanker als der Vorgänger. Dabei verbraucht sie laut dem Ladenbauer dank höherer Einspritztemperatur deutlich weniger Energie als bisher.

Scharfe Messer und puristisches Besteck Der neue Löffel macht das Tafelbesteck komplett: Das Set besticht durch sanfte Kurven und eine klare Formensprache. Friedr. Dick - © Friedr. Dick Friedr. Dick, Deizisau, hat für nahezu alle Schneidarbeiten, die in der Fleischbranche, in Industrie und im Handwerk, anfallen, die passenden Messer. Die Serie ErgoGrip umfasst 39 Klingenformen in unterschiedlichen Klingenlängen und Grifffarben. Für die hygienischen Fleischermesser verwendet Dick hochwertige Messerlegierungen und Materialzu­sammensetzungen bei Klinge und Griff. Das ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Neben Fleischer- und Kochmessern gehören auch Maschinen und Wetzstähle zum Repertoire des Herstellers. Neu im Angebot ist das Besteckset Pure. Das Tafelbesteck besteht aus Steakmesser, Tafelgabel und Tafellöffel.

Traditionsmarken unter einem Dach Weihnachten kommt schneller als man denkt: Die neue Gewürzumhüllung Deco Quick Wintertraum veredelt Schinken mit Zimt, Anis und Koriander. NovaTaste - © NovaTaste Unter dem Dach von NovaTaste, Salzburg/Österreich, zeigen die Marken Wiberg, Gewürzmüller und Gewürzmühle Nesse Neuheiten und Bewährtes. Die neue Gewürzumhüllung Deco Quick Wintertraum veredelt Schinken mit Zimt, Anis und Koriander. Für perfekt darauf abgestimmten Geschmack sorgt das Würzmittel Lakarom Wintertraum mit Honig, Nelke und Zimt. Bei der Herstellung von Kochpökelware besteht das Risiko, dass beim Einspritzen der Lake unerwünschte Mikroorganismen von der Oberfläche ins Innere gelangen. Hier setzt die neue Bitec Inject Safe an: Sie stabilisiert die Lake schon beim Herstellen und vermindert unerwünschte Keime ab dem Beginn des Herstellungsprozesses. Aufschnitt von Hybrid-Brühwurst (Fleisch und Gemüse) gelingt mit dem Optimizer BW, der die Struktur stabilisiert und für die richtige Konsistenz und Bindung sorgt. Die Zutatenmischung kommt ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe aus. Sie schmeckt neutral und sorgt für idealen Biss. Wiberg frischt mit Kindermotiven den Wurstwaren-Auftritt in der Theke auf. Gerade in Handwerksbetrieben sind schnelle Produktionsabläufe wichtig und entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg in der Fleischbranche. Genau dafür gibt es jetzt zur Abrundung des Saucensortiments von Gewürzmüller den neuen Saucenbinder Dunkel KQ. Er ist geschmacksneutral und kann vielfältig eingesetzt werden. Suppen, Saucen, Sauerkraut: Mit Wiberg Wursthüllen sind die Spezialitäten „to go“ optimal verpackt. Die hierfür eingesetzten Kunststoffhüllen überzeugen durch gute Barrierewerte, Rückschrumpf und Clipeigenschaften. Die Hüllen der „Meine Serie“ wurden ursprünglich für handwerklich hergestellte Brühwurstspezialitäten entwickelt. Mittlerweile wurde das Sortiment um die Bezeichnungen Bierwurst, Champignon Lyoner sowie gerauchte Schinkenwurst erweitert. Auch ein Faser-Darm für Rohwurst mit dem Aufdruck „Salami“ ist jetzt im „Meine Serie“-Aufdruck erhältlich. Ab sofort gibt es auch ein neues Stückdruck-Sortiment in diesem Design. Bereits ab 10 Bund kann man Wunschtext und Logo eindrucken lassen.

Effektiv mischen und zerkleinern Die Mischmaschine ME1500-H kombiniert die Vorteile von ­nebeneinanderliegenden sowie ineinandergreifenden ­Mischwellen. Laska - © Laska Laska, Traun/Österreich verkauft seine Kutter, Wölfe, Mischwölfe, Mischmaschinen, Feinstzerkleinerer und Produktionslinien für die Fleischbranche in über 140 Länder. Obwohl Deutschland schon lange dazuzählt, startete das Unternehmen hier zuletzt eine Marktoffensive. Für den Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzes wurde mit Holger Schwenk ein neuer Geschäftsführer für die Vertriebstochter in Deutschland an Bord geholt. Bei der SÜFFA-Premiere präsentiert man unter anderem zwei Highlights: Die Mischmaschine ME1500-H kombiniert die Vorteile von nebeneinanderliegenden sowie ineinandergreifenden Mischwellen. Getrennte Antriebe ermöglichen unterschiedliche Drehrichtungen und somit eine bessere Durchmischung, die Vibrationen reduzieren sich laut Laska um 90 Prozent. Große Klappen verkürzen die Entleerzeit, das Hygienic Design (HD) reduziert den Reinigungsaufwand. Der 175-H ist ein neuer Feinstzerkleinerer, der dank Schneidsatzgeometrie feine Emulsion mit hohem Output verbindet und dabei einfach zu bedienen ist. Eine elektrohydraulische Anpassung des Abstands zwischen Klinge und Lochscheibe reduziert die Verschleißkosten beim Schneidwerk um bis zu 50 Prozent und sorgt für ein immer gleiches Produktergebnis. Dank HD konnte auch hier der Reinigungsaufwand, vom Fraunhofer Institut attestiert, um 35 Prozent gesenkt werden.

Unterwegs in der Fleischbranche Betreten erlaubt: Das Vorführfahrzeug zeigt bewährte Features und Neuheiten. Fischer - © Fischer Fischer, Günzburg, zeigt für den mobilen Fleisch- und Wurstwarenverkauf ein Vorführfahrzeug aus der Design-­Linie 2023. Präsentiert werden diverse Neuerungen, darunter eine innovative Kühltheken-Technologie. Der neue Wurstdosenspender eignet sich für viele Behältervarianten. Als weiteres Highlight kündigt Fischer einen Vorrats-Hochkühlschrank an, der Platz für bis zu acht E2-Behälter bietet. Das erweitert – bei minimalem Platzbedarf – den gekühlten Bevorratungsraum im Fahrzeug. Im Vorführfahrzeug sind auch die nahtlose, einteilige Kühltheken­auslage, hygienische Edelstahlkomponenten, hochwertige ­Materialien sowie verschiedene Designvarianten zu sehen.

Portfolio für Handwerk und Industrie Live in Stuttgart: Der halbautomatische Clipper KDCM. JBT Tipper Tie - © JBT Tipper Tie JBT Tipper Tie, Glinde, zeigt Verarbeitungs- und Clip-Verpackungsmaschinen, die sowohl in der Industrie als auch in handwerklich ausgerichteten Betrieben der Fleischbranche Anwendung finden. Kleinere Betriebe haben die Wahl zwischen verschiedenen Tischclippern. Die vielseitig einsetzbaren TCV und TCNV ermöglichen das sichere Verschließen von Beuteln und Därmen für Wurst, Geflügel, Hackfleisch, ganzes Huhn, Truthahn und Fleischpasten. Es gibt vielfältige Anwendungen, wie Prozessverpackung, Schutzverpackung oder Endverpackung für vorteilhafte Produktgestaltung mit Etiketten, verschiedenen Produktformen oder -farben. Für größere Anforderungen gibt es halb- und vollautomatische Clipmaschinen für Ketten- oder Einzelwurstverpackungen. Die KDCM-Maschinen sind halbautomatische Clipper. Natur-, Kunst- und Faserdärme im Kaliberbereich von 25 bis 120 Millimeter werden als Roh-, Koch- oder Brühwurst zu Portions-, Ring-, Ketten- und Stangenwürsten verarbeitet, die optional in einer Ablaufschale oder auf Rollenbahnen auslaufen. Die pneumatisch beweglich einstellbare Darmbremse verhindert eine Darmüberlastung und sorgt für genaue Füllung. Die vollautomatischen Doppeclipper TT1815 & TT1512 lassen sich an alle handelsüblichen Füllmaschinen anschließen und verschließen Portionen präzise zu Einzel-, Ketten- und Ringwürsten ohne Brätrückstände in den Wurstzipfeln. Kunststoff-, Faser und Collagendärme von Kaliber 20 bis 140 Millimeter, lassen sich sauber und effizient verschließen.

Rund um die Uhr Die Airmaster UK ist für vielseitige Anwendungen der thermischen Behandlung von Fleisch- und Fleischerzeugnissen konzipiert. Reich - © Reich Die Universalräucheranlagen von Reich, Schechingen, arbeiten mit einer intelligenten Umluftführung in Kombination mit einer hohen Um- und Frisch­luftleistung sowie leistungsstarken Raucherzeugern. Das begünstigt kurze Prozesse mit hoher Ausbeute und Gleichmäßigkeit. Die Airmaster UK ist für vielseitige Anwendungen der thermischen Behandlung von Fleisch- und Fleisch­erzeugnissen konzipiert. Das Klimapaket macht die Räucheranlage zu einem Allrounder und steigert die Einsatzmöglichkeiten. So können beispielsweise tagsüber Koch- und Brühwürste und nachts dünnkalibrige Rohwürstchen wie Landjäger und Rohpolnische hergestellt werden. Das Reifen, Räuchern und Trocknen von dicken Rohwürsten und Rohschinken findet über das Wochenende statt, so dass die Anlage rund um die Uhr im Einsatz ist. Alle Anlagen für die Fleischbranche von Reich haben eine mineralische Isolation und bieten mit der effizienten Wärmedämmung eine gute Ökobilanz. Sie werden zu hundert Prozent in Deutschland gefertigt und enthalten nur Zulieferteile von deutschen Herstellern. Die kurzen Transportwege schonen die Umwelt.

Messer und Zubehör Das Fibrox Geflügelmesser hat einen neuen ergonomischen Griff. Victorinox - © Victorinox Victorinox, Ibach/Schweiz, kommt unter anderem mit drei Messe-Highlights nach Stuttgart. Das Fibrox Geflügelmesser wurde mit einem neuen Griff ausgestattet. Die ergonomische Form soll für 360-Grad-Präzision sorgen und gut in der Hand liegen. Damit Fleischer ihre Messer immer in Reichweite haben, hat das Familienunternehmen einen Kochrucksack als sichere und tragbare Aufbewahrungslösung für Messer entwickelt. Als Ergänzung zur Messerkollektion gibt es den Dual Grip Abziehstahl mit einem ergonomischen Griff aus schwarzem Gummi und rotem Kunststoff.

Schneiden, wiegen, auszeichnen und bezahlen In Aktion auf der ­SÜFFA: Die Schneid­maschine der VSP-­Reihe mit ­ihrem weit­reichenden ­Technologie- und Optionenraum. Bizerba - © Bizerba Bizerba, Balingen, zeigt in Stuttgart sein Schneidemaschinen-Portfolio sowie neueste Wägetechnologie und mobilfähige Softwarelösungen. Für die Fleischbranche, vor allem für das Metzgerhandwerk werden verschiedenen Schneidemaschinen präsentiert. Dazu gehören die neue VSV mit Fokus auf Basisfunktionen, die manuellen und automatischen Geräte der VSP-Reihe mit ihrem Technologie- und Optionenraum, sowie die vollautomatische VSI mit Förderband und dem Streifenschneider ICP. Abgerundet wird das Portfolio mit der Knochensäge MBP, die erstmalig auf der SÜFFA vorgestellt wird. Zusätzlich zeigt Bizerba digitale Ladenwaagenlösungen für das Handwerk. Beispielsweise die neue Thekenwaage K3 800 in Verbindung mit der Vorbestell-App „MyOrder“ und der digitalen Gutscheinlösung „Voucher-­App“ sowie die mit Easy-Clean-Oberfläche ausgestattete Thekenwaage KH II 800 Pro mit Bezahlautomat und die neuen Pultwaagen Q1 100 und Q1 800 als schlanke Lösungen zum Verwiegen, Preisauszeichnen und als Kassenlösung in einem. Softwareseitig haben Besuchern die Möglichkeit, die aktuellste Version des leistungsstarken Warenwirtschaftssystems CWS2 live zu erleben, inklusive der CWS2-App. Das CWS wird in Verbindung mit dem Etikettendrucker GLPmaxx 80 zur Preisauszeichnung und Warenpflege demonstriert.

Präsentieren nach Plan Thekenplan, Lenningen-­Schopfloch, unterstützt bei der Präsentation von hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren in Frischetheke,­ Catering und Verkaufsfahrzeugen. Firmeninhaber Stephan Kruis kennt die Maße und Zuschnitte aller gängigen Kühltheken und Lieferanten. Mit diesem Wissen entsteht ein Plan, der den vorhandenen Platz optimal nützt. Mittlerweile steht das Produktsortiment aller großen Lieferanten für die Fleischbranche zur Verfügung. Die Bausteine unterschiedlicher Hersteller werden kombiniert, um das Beste für die Theke herauszuholen. Vorhandene Elemente werden ressourcenschonend eingeplant und neu strukturiert.

Digitaler Dampfsauger Die digitalen Dampfsaugsysteme reinigen ökologisch und nachhaltig. Sie werden nur mit klarem Wasser befüllt. Ingo Jensen/beam - © Ingo Jensen/beam Premiere in Stuttgart: Die High-End-­Geräte der Blue-Evolution-Reihe für die Fleischbranche von beam, Altenstadt, gibt es jetzt auch mit integriertem Touchscreen. Die digitalen Versionen des Blue Evolution S+ und XL+ punkten laut Hersteller mit ihrer einfachen Bedienung. Am sechs Zoll großen Touchdisplay lassen sich in vielen Sprachen Voreinstellungen speichern und Tipps zur perfekten Reinigung anzeigen. Das hilft, Qualitätsstandards in der Reinigung zu sichern, auch wenn unterschiedliche Personen mit dem Gerät arbeiten. Via Display meldet der digitale Sauger auch, wenn die Schale des Wasserfilters geleert oder Frischwasser für die Dampferzeugung aufgefüllt werden muss. Die Geräte sind nach HACCP-Standard zertifiziert und überzeugen auch beim 4-Felder-Test. Die von Marco und Robert Wiedemann entwickelten Dampfsaugsysteme wirken gleich zweifach gegen Keime, Bakterien und Viren. Einmal direkt bei der Oberflächenbehandlung mit bis zu 180 Grad heißem Trockendampf und zusätzlich über eine UVC-Lichtbestrahlung im Wasserfilter. Laut beam, weltweit als einziger Hersteller. Außerdem sind die Geräte der Digitalgeneration bereits mit einem WLAN-Modul ausgestattet und somit für den Remote-Service vorbereitet. Das bietet neue Möglichkeiten bei der Wartung und im Servicefall. Der Blue Evolution S+ arbeitet ab sofort, genauso wie die Kraftstrom-Variante Blue Evolution XL+, mit einem Druck von bis zu 10 bar und einer Dampftemperatur von bis zu 180 Grad. So lösen die Geräte selbst hartnäckige Verschmutzungen rückstandslos.

Mit Software und Technik gegen den Fachkräftemangel Die Software CutControl unterstützt Fleischer: Klare Anweisungen auf dem Touchdisplay und automatisch gesteuerte Arbeitsschritte machen die Qualität der Produkte verlässlich reproduzierbar. K+G Wetter - © K+G Wetter Auch in der Fleischbranche können technische und digitale Lösungen die Folgen des Fachkräftemangels mildern. Wo Technik die Fachleute bei der täglichen Arbeit unterstützt und auch Quereinsteigern über fachliche und sprachliche Hürden hinweghilft, bieten sich große Chancen für das Fleischerhandwerk. K+G Wetter, Bieden­kopf-Breidenstein, zeigt in Stuttgart die Rezepturverwaltungs-Software CutControl und Maschinentechnik, die körperlich anstrengende Arbeiten leichter macht. Mit CutControl lassen sich Rezepte verwalten und am Kutter abrufen. Schritt für Schritt und so detailliert wie gewünscht wird die Produktion via Touchdisplay gesteuert – mit Mengenumrechnung und klaren Anweisungen. Bei Bedarf auch mehrsprachig. Der Vorteil: Fehler sind nahezu ausgeschlossen, Geschmack und Qualität der Produkte verlässlich reproduzierbar. Auch wird das Wissen um die Rezepturen im Unternehmen bewahrt. „Viele Handwerker sagen, das brauche ich nicht. Aber das muss man mal erlebt haben“, sagt Metzger-Weltmeister Matthias Endraß, der CutControl in seinem CM 50 STL nutzt. „Pro zehn Chargen habe ich mindestens 60 Minuten Zeit gespart und kann dann bereits andere Arbeiten erledigen.“ Beladung, hydraulisch bedienbarer Lärmschutzdeckel, Easy Access: Mit technischen Features unterstützen Kutter und Wölfe von K+G Wetter die Fleischbranche bei der Arbeit. Das bedeutet weniger heben, bücken und tragen und die Konzentration auf das Wesentliche: Beste Produkte, die Kunden begeistern.

Neue Produkte und Kostproben Kostproben von neuen Produkten für die Theke gibt es am Stand von Hagesüd. Hagesüd - © Hagesüd Hagesüd Interspice Gewürzwerke, Hemmingen, ist seit Juni 2020 Teil der international agierenden Solina Group. Dieser Zusammenschluss hat einen Wandel eingeleitet, den das Unternehmen auf der diesjährigen SÜFFA präsentieren möchte. Auf die Besucher warten neue Produkte für die Theke, Innovationen und Kostproben.

BBQ und neue Gewürze Beck liefert jetzt auch Gewürzmischungen für das Zusatz­sortiment. Beck Gewürze - © Beck Gewürze Gegrillt wird nicht mehr nur in den Sommermonaten, sondern das ganze Jahr über – Beck Gewürze, Schnaittach, unterstützt diesen Trend mit einem breiten Portfolio aus Marinaden und Gewürzen für alle Fleischsorten, Fisch und Gemüse. Mit den Grillkäsezubereitungen kommen auch Vegetarier auf ihre Kosten. Auf der Messe zeigt Beck, wie mit der Gritzel-­Grill­panade Schnitzel auch ohne Öl auf dem Rost gelingt. Bislang belieferte der Gewürzexperte vorwiegend Kunden aus Industrie und Handwerk. Mit den Gewürzmischungen Spice Invaders gibt es jetzt auch eine Serie für den Endkundenbedarf. Die sorgfältig zusammengestellten Kompositionen für die schnelle, aber anspruchsvolle Küche sind attraktiv und umweltfreundlich verpackt.

Würfel, Scheiben und Streifen Mit dem Würfelschneider Cubixx 100 L gelingen feine Speckwürfel oder Geschnetzeltes. Holac - © Holac Mit dem Würfelschneider Cubixx 100 L und dem Scheibenschneider Sect 230 richtet Holac Maschinenbau, Nattheim, sein Messeprogramm ganz auf die Anforderungen der handwerklichen Betriebe in der Fleischbranche aus. Die Maschinen sind robust und flexibel einsetzbar. Fleischereien können mit den sogenannten „Speckschneidern“ auch viele andere Produkte verarbeiten, die meist noch von Hand geschnitten werden – neben Speckwürfeln, Geschnetzeltem und Co. auch Wurstsalat extra fein, Ochsenmaulsalat und Rouladen. Das ist schon mit der Cubixx 100 möglich, der kleinsten Schneidemaschine von Holac. Für das Schneiden von unterschiedlichen Produkten ist nur ein kurzer Werkzeugwechsel nötig. In Kombination mit einem Scheibenschneider wie dem Sect 230 schneidet der Fleischermeister komfortabel Steaks, Koteletts und Speckscheiben.

Emissionsfrei räuchern Die Kombination des SmartSmoke Rauch­erzeugers mit CleanSmoke ist ökologisch und ökonomisch, weil hier in einem geschlossenen Kreislauf geräuchert wird. Kerry/Red Arrow - © Kerry/Red Arrow Inflation und gestiegene Erzeuger- und Energiepreise prägen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der gesamten Fleischbranche. Vor diesem Hintergrund hat Kerry/Red Arrow, Bremen, spezielle Produkte zur Lakeanwendung kreiert, die den Herstellungsprozess von gepökelten Fleisch- und Wurstwaren verkürzen. Für Back- und Bratprozesse gibt es Produkte zur Beschleunigung der natürlichen Maillard-Reaktion. So werden Prozesszeiten verkürzt und Energiekosten gesenkt. Die braune Back- und Bratkruste ist gleichmäßig ausgeprägt und der Garverlust deutlich reduziert. CleanSmoke ist ein gereinigter Rauch ohne Schadstoffe (Asche, Teer, PAK’s, Benzo(a)pyren). Die positiv wirkenden Carbonyle, Phenole und Säuren bleiben erhalten und wirken in traditioneller Form auf das geräucherte Lebensmittel. So entsteht der traditionelle Rauchgeschmack, die verbesserte Textureigenschaft und die gewünschte mikrobielle sowie antioxidative Wirkung.

Robuste und hygienische Fußböden Zertifikate wie zum Beispiel HACCP International und HALAL zeigen die Eignung der MMA-Böden beim Umgang mit Lebensmitteln. Silikal - © Silikal Die Ansprüche an Fußböden in der Fleischbranche sind vielfältig. Wenn es um Produktion und Lager geht, zählen Eigenschaften wie Funktion, Haltbarkeit und Sicherheit, kombiniert mit nachweisbarer Eignung für diese Bereiche. Bei Böden in Verkaufsräumen und repräsentativen Bereichen geht es um die Optik. Silikal, Mainhausen, zeigt mit seinen Bodensystemen auf Basis von Methylmethacrylat (MMA) Lösungen für diese Anforderungen. Die Reaktionsharze sind beständig gegen viele Laugen, Salze, Öle und Fette. Die fugenlos geschlossene Oberfläche der Böden kann mittels Hohlkehlen abgeschlossen werden, so dass unhygienische Ecken erst gar nicht entstehen können. Mit besonderen Boden-Varianten, wie dem Concrete Look, bietet Silikal auch Fußböden für Verkaufs- und Verwaltungsräume. Die Böden lassen sich einfach und schnell reinigen. Für Trittsicherheit in nassen und feuchten Bereichen sorgen verschiedene Rutschhemmstufen. Bei Neubau und Sanierung punkten die Bodensysteme mit schneller Installation. Die Verlegung lässt sich über Nacht durchführen – ohne Betriebsunterbrechung. In nur einer Stunde nach dem Aufbringen der letzten Schicht sind die Silikal-Harze ausgehärtet und der neue Boden ist voll belastbar.

