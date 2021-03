22.03.2021

IFFA 2022: Anmeldung für Aussteller ab sofort möglich

Seit kurzem können sich interessierte Unternehmen anmelden, um als Aussteller Teil der IFFA 2022 zu werden, die vom 14. bis zum 19. Mai 2022 in Frankfurt stattfindet. Neu ist die Erweiterung der Weltleitmesse für die Fleischwirtschaft um das Thema alternative Proteine.

Ab sofort können sich Unternehmen als Aussteller auf der IFFA 2022 anmelden. - Bild: Messe Frankfurt Exhibition

Schon bei den letzten Ausgaben der IFFA war es spürbar: Weltweit investieren immer mehr Lebensmittelhersteller in Produkte aus alternativen Proteinen. Die Anforderungen an Qualität, Sensorik und Menge verlangen dabei nach komplexen Lösungen im Herstellungsprozess und bei den Zutaten. Grund genug für die Organisatoren und Partner der IFFA, den Wachstumsbereich nun auch offiziell in den Fokus zu nehmen. Mit dem neuen Untertitel „Technology for Meat and Alternative Proteins“ präsentiert sich die IFFA 2022 als Weltleitmesse für die Verarbeitung, Verpackung und den Verkauf von Fleisch und alternativen Proteinprodukten.

Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, erläutert die zukunftsweisende Entscheidung: „Die IFFA 2022 wird ein neues Kapitel aufschlagen und neben ihrem traditionellen Fokus auf Fleisch das Segment der alternativen Proteine gleichberechtigt präsentieren. Dadurch wird sie ihrem Ruf als führende Branchenplattform gerecht, die den gesamten Prozess von der Produktidee über die Zutaten bis zur Verarbeitung und Verpackung zeigt und Know-how-Transfer ermöglicht. Neben der Präsenz der erfahrenen Technologieanbieter aus der Fleischwirtschaft freuen wir uns auf viele neue Unternehmen, die ihre Innovationen rund um proteinbasierte Alternativen dem internationalen Fachpublikum präsentieren werden.“ Unternehmen, die sich bis zum 31. März 2021 anmelden, profitieren von einem Frühbucherpreis.

IFFA Contactor, die Branchensuchmaschine

Neu ist auch der IFFA Contactor, das größte digitale Branchenverzeichnis der Fleisch und Proteinwirtschaft. In der Online-Datenbank werden alle Aussteller mit ihren Produkten und Innovationen auch zwischen den Messen sichtbar sein – stets up-to-date. Der IFFA Contactor wird einen neutralen Zugang zum internationalen „Who is Who“ der Branche bieten, und das an 365 Tagen im Jahr. Er ist damit eine unschätzbare Informationsquelle für Kunden aus Industrie und Handwerk. Johannes Schmid-Wiedersheim, Leiter IFFA bei der Messe Frankfurt, erläutert diese Erweiterung in die digitale Sphäre: „Alle wichtigen Branchenplayer, von Start- Ups bis hin zu multinationalen Konzernen, waren schon bislang in der Produktsuche der Leitmesse zu finden. Nun können unsere Aussteller ihre Produkte mit Fotos, Videos und Kontaktdaten auch dauerhaft bewerben und jederzeit um Innovationen ergänzen. Wir sehen darin nicht nur jetzt, in Zeiten von Corona, sondern auch darüber hinaus eine wichtige digitale Erweiterung des Live-Events“. Der IFFA Contactor wird ab Mitte des Jahres 2021 über die IFFA-Website zu erreichen sein und sukzessive wachsen.

www.iffa.de