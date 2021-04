27.04.2021

iF DESIGN AWARD 2021 für den Joker

Eloma, Hersteller von hochwertigen Kombidämpfern, Ladenbacköfen und Heißluftöfen aus Maisach, hat mit dem neuen kompakten Joker den diesjährigen iF DESIGN AWARD ge-wonnen, der einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben wird.

Der neue Joker hat den diesjährigen iF DESIGN AWARD gewonnen. - Bild: Eloma

Der neue Joker konnte die 98-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury durch sein innovatives modulares Konzept überzeugen, das sich an die individuellen Anforderungen des Nutzers anpasst, sowie durch sein zeitgemäßes Design. Die Zahl der Bewerber war groß: Die Juroren hatten unter fast 10.000 Einreichungen aus 52 Ländern das begehrte Gütesiegel zu vergeben.

Mark Joseph Müller, Geschäftsführer von Eloma, sagt: „Vor exakt drei Jahren haben wir das Projekt „Der neue Joker“ mit neurowissenschaftlichen Nutzeranalysen gestartet, um mit objektiven Methoden zu ermitteln, wie wir den Arbeitsalltag in der Profiküche noch effizienter machen können. Heute, nach vielen Monaten harter und leidenschaftlicher Arbeit, erleben wir nicht nur großen Zuspruch von unseren Partnern und Kunden, sondern erhalten weitere Würdigung in Form dieses Preises. Ich bin unfassbar stolz auf das gesamte Team!“

Schon 1998 hat Eloma Pioniergeist und Mut bewiesen, als mit dem Joker der erste kompakte Kombidämpfer überhaupt in den weltweiten Markt eingeführt wurde. Diese Kompetenz hat das bayerische Unternehmen seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und 2020 mit der Einführung des neuen Jokers die Tradition in die Moderne übertragen.

