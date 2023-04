Hygienisches Arbeiten mit Wohlfühlfaktor

Im Oktober 2023 tritt die neue Version 8 der IFS Food in Kraft. Verantwortliche in Produktion und Handel sind in der Pflicht, die aktualisierten Hygieneanforderungen und Berichtspflichten für die Lebensmittelbranche umzusetzen.

Für Kleidung in der Lebensmittelproduktion empfiehlt die Norm DIN 10524 die Pflege durch einen Dienstleister. - © Mewa

Neben der Produkt- und der Produktionshygiene gehört die Personalhygiene zu den europaweit geltenden HACCP-Richtlinien (Hazard Analysis an Critical Points), die für alle innerhalb der EU gehandelten Waren verbindlich sind. Gerade beim Personal können unter Hygienegesichtspunkten jedoch Schwachstellen auftreten, auch bei der Bekleidung. Das bestätigt Matthias Zoch, Leiter der Umwelt- und Verfahrenstechnik beim Textildienstleister Mewa, Wiesbaden: „Auch von einem Textil kann eine Kontaminationsgefahr ausgehen. Lebensmittelreste auf einem Arbeitskittel sind ein potenzieller Nährboden für Bakterien und Pilzkulturen.“ Nach seiner Erfahrung sei in Lebensmittelbetrieben das interne Hygienemanagement in Bezug auf die Produktionsprozesse zwar in der Regel sehr stringent, die Pflege der Berufstextilien würde aber nicht immer sachgemäß durchgeführt.

Damit die Kleidung für den Arbeitsplatz in der Lebensmittelproduktion und im Handel hygienischen Anforderungen genügt, empfiehlt die Norm DIN 10524 eine professionelle Pflege. Dadurch ist gewährleistet, dass es weder beim Waschvorgang noch bei Handling und Transport zu unbeabsichtigten Kontaminierungen kommen kann. Mewa arbeitet hierfür mit einem Hygienemanagement- und Kontrollsystem, bei dem die Kleidung einem speziellen Wasch- und Pflegeprozess unterzogen wird. Die Hygienekleidung wird abgeholt, professionell gewaschen und anschließend schrankfertig angeliefert. Der komplette Servicekreislauf unterliegt der Qualitätsnorm EN 14065 und garantiert einen hohen Qualitätsstandard in der Textilhygiene. Doch der gewünschte Hygienestatus ist nicht mit jeder Arbeitskleidung zu erreichen. Matthias Zoch: „Immer mehr Textilien sind farblich akzentuiert und bestehen aus Geweben, die nur bei 30 oder 40 Grad gewaschen werden können. Aber 40 Grad-Wäsche und Hygiene – das geht nicht zusammen. Selbst das Hinzufügen von Bioziden schafft bei diesen Temperaturen keine verlässliche Keimfreiheit.“ Der Verfahrenstechniker empfiehlt deshalb Textilien, die mindestens bei konstant 60 Grad gewaschen werden können, und vorzugsweise in hellen Farben, damit Verschmutzungen besser sichtbar sind. Move Clean, die neue Hygienekleidung von Mewa, erfüllt nicht nur diese Anforderungen, sondern ist darüber hinaus hautfreundlich und bequem. Die Kollektion besteht aus Bundjacke, Hose, Latzhose und Kittel, jeweils mit und ohne Taschen. „Komfort hilft, Vorgaben einzuhalten“, sagt Zoch. „Können sich die Mitarbeitenden jeden Tag bequeme und saubere Kleidung einfach aus dem Schrank nehmen und nach der Schicht in einen Schmutzwäsche-­Behälter werfen, wird der Kleiderwechsel konsequenter durchgeführt.“

