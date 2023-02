Hüllen für das Fleischerhandwerk

Die neuen Wursthüllen „Meine Serie“ von Frutarom/Wiberg, Freilassing, sollen die Qualität handwerklich hergestellter Wurstwaren unterstreichen. Sie sind in den Qualitäten Safe-Faser und Wi-Bar in verschiedenen Kalibern erhältlich.

Eine Wursthülle mit klarem Design für alle gängigen Wurstsorten. Frutarom/Wiberg - © Frutarom/Wiberg

Die Hüllen haben ein klares Design. Der Aufdruck wird durch einen auffälligen Buchstaben in einer Kontrastfarbe ergänzt. Das runde Siegel ­unterstreicht die Qualität des Inhalts. Ab 500 Meter kann die Hülle individuell mit Adresse und Logo versehen werden. Für alle Brühwurstspezialitäten, die keine eigene Wurstbezeichnung haben, gibt es den Aufdruck „Meine Spezialität“. Diese Variante ist in sechs unterschiedlichen Rohwarenfarben in verschiedenen Kalibern erhältlich. Die Hüllen gibt es für neun gängige Wurstspezialitäten (Fleisch-, Geflügel-, Jagd-, Schinken-, Gelbwurst, Bierschinken, Mortadella, Paprikalyoner oder Lyoner).

www.wiberg.eu