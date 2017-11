09.11.2017

Holzmann Medien launcht neuen Webshop

Das Bad Wörishofer Unternehmen Holzmann Medien, in dem u. a. die ‚Deutsche Handwerks Zeitung‘, ‚handwerk magazin‘ und ‚Die Fleischerei‘ erscheinen, baut seinen Geschäftsbereich E-Commerce weiter aus. Deshalb hat das Medienhaus in einen leistungsfähigen Webshop investiert, der über zahlreiche neue Funktionalitäten und ein ansprechendes, kundenfreundliches Layout verfügt.

Das Sortiment des Holzmann Medienshops richtet sich derzeit vorwiegend an Handwerksunternehmer und Mitarbeiter in Handwerksorganisationen bzw. Bildungseinrichtungen des Handwerks. - Bild: Holzmann Medien

Das Sortiment des Holzmann Medienshops (www.holzmann-medienshop.de) richtet sich derzeit vorwiegend an Handwerksunternehmer und Mitarbeiter in Handwerksorganisationen bzw. Bildungseinrichtungen des Handwerks, zukünftig aber auch an weitere Zielgruppen wie zum Beispiel aus den Segmenten Gesundheit, Technik und Hotellerie. Dabei wird das Sortiment, das heute schon neben Büchern, Zeitschriften und Veranstaltungen auch Reisen umfasst, zukünftig auch um andere Produkte - wie beispielsweise Jubiläums- oder Firmengeschenkideen – erweitert.

Handwerkskammern und Bildungsträger finden im neuen Medienshop ein komplettes Angebot an aktuellen Lehr- und Lernmitteln für die gewerblich-technische sowie die kaufmännische Aufstiegsfortbildung im Handwerk. Das betrifft den „Handwerksmeister“ ebenso wie den „Geprüften Betriebswirt (HwO)“, den „Geprüften Kaufmännischen Fachwirt (HwO)“ und den „Geprüften Fachmann für kaufmännische Betriebsführung (HwO)“ – alles aus einer Hand und von Holzmann Medien.

„Mit dieser Investition in einen neuen Webshop haben wir einen wichtigen Baustein im Rahmen unserer digitalen Aktivitäten fertiggestellt“, sagt Holzmann Medien-Verleger Alexander Holzmann, „allerdings ist dies nur eine Momentaufnahme, denn schon jetzt wird am Shop wieder weitergebaut, um unsere webbasierten Vertriebsaktivitäten noch besser zu organisieren.“

www.holzmann-medienshop.de