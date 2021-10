11.10.2021

HOGA: Endlich wieder eine Präsenzmesse für das Gastgewerbe

Die Gastronomiefachmesse HOGA findet 2021 in besonderen Zeiten statt und erlebt dadurch einige Veränderungen und auch Herausforderungen. Für die Branche ist die HOGA eine wichtige Chance, um wieder in ruhige Fahrwasser zu kommen. Die Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung findet vom 17. bis 19. Oktober in der Messe Nürnberg statt.

Im Bereich „Meat & Fire“ finden die HOGA-Besucher unter dem Motto „Nose to Tail“ alles rund um die gesamte Wertschöpfungskette des Fleisches. - Bild: hoga-messe.de, Timm Schamberger

Für Thomas Förster, 1. Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Bayern, ist die HOGA ein wichtiger Termin: „Ich freue mich sehr, dass die HOGA als die Branchenmesse für das Gastgewerbe dieses Jahr wieder stattfindet. Viele innovative Ideen stehen in den Startlöchern und wir können an positive Entwicklungen, wie etwa den aufstrebenden Inlandstourismus und eine neue Wertschätzung unter den Gästen, mit viel Motivation, Tatendrang und konkreten Ideen für die Zukunft anknüpfen. Die HOGA bietet hier den richtigen Rahmen, um nach einer herausfordernden Zeit im Austausch gemeinsam gestärkt wieder nach vorne zu blicken."

Die HOGA ist eine der ersten Messen, die nach fast 20 Monaten als Live-Veranstaltung in Bayern wieder stattfindet. Der Messebetrieb ist für das Bayerische Gastgewerbe ein wichtiger Umsatzbringer. Für Henning und Thilo Könicke, Geschäftsführer des Veranstalters AFAG Messen und Ausstellungen, ist die HOGA nicht nur ein wichtiger Antrieb für das Gastgewerbe sondern auch für die Messebranche ein erster Schritt nach vorne: „Das Gastgewerbe lebt von Messen und zeigt jetzt, dass Messen wieder möglich sind. Deswegen ist die die Messe als eine der ersten Veranstaltungen nach dem Re-Start ein wichtiges Signal an die Branche. Gastronomen und Hoteliers haben bereits in den vergangenen Monaten bewiesen, dass ihre Hygienekonzepte gut funktionieren. Auch die Messebranche hat von diesen Erfahrungen profitiert und kann nun ebenfalls endlich wieder neu beginnen.“

Seit 71 Jahren begleitet und prägt die Gastronomiefachmesse HOGA das Bayerische Gastgewerbe. In diesem Jahr fällt der Messe eine besondere Aufgabe zu: Gastronomen und Hoteliers haben in zwei Lockdowns sowie durch hohe Auflagen starke Einbußen erlitten und stellen in diesem Jahr vor allem den persönlichen Austausch mit Kollegen in den Fokus. Projektleiter Stephan Dovern sieht die HOGA in der aktuellen Situation als Hilfestellung für die Branche: „Die Aussteller haben ihre Beteiligung auf die jetzige Situation angepasst, sie möchten persönlich für ihre Kunden da sein. Es wird viele Möglichkeiten geben, Geschäftsbeziehungen zu vertiefen, treue Partner nach langer Zeit wieder persönlich zu treffen und Kontakte zu knüpfen, um sich für die Zukunft abzusichern. Besonderer Einsatz ist seitens verschiedener Start-ups zu erkennen, die die Messe nutzen möchten, um sich der Branche vorzustellen und neue Impulse zu geben. Es ist in diesem Jahr ein enormer Kraftakt, dass die HOGA stattfinden kann, aber wir freuen uns, dass sie stattfindet. Wir haben die Messe auf den jetzt akuten, veränderten Bedarf angepasst und damit kommt die Messe genau zur richtigen Zeit.“

Fachkräfte für die Branche

Die drängenden Themen „Karriere und Personal“ nehmen einen wichtigen Part auf der HOGA ein: Mit dem Karrieretag und European Job Day am Montag, 18. Oktober werden Fachkräfte für die Gastronomie und Hotellerie vermittelt. Darüber hinaus gibt es Hilfestellungen und Vermittlungsangebote rund um die Aus- und Weiterbildung.

Zukunft Gastronomie

Welche Trends sind einfach nur eine ausgefallene Idee und bei welchen Innovationen handelt es sich um erfolgsversprechende Ansätze? Die Branche steht vor vielen Fragen: Mobilitätswandel, Ernährungswandel, die neue Stellung der Gastronomie, eine besondere Verantwortung gegenüber Gästen und Lieferanten. Im Bereich Food & Beverage gibt es Informationen, Konzepte, Anbieter und Lieferanten, die das individuelle Gastro-Konzept bereichern können. Darüber hinaus stehen bei der HOGA kreative Ideen für die Getränkekarte sowie die Angebote regionaler Brauer und Winzer im Fokus.

Veg & Veggi

Bei „Veg & Veggi“ liegt der Fokus auf der vegetarischen und veganen Ernährung. Vegane und vegetarische Angebote sind mehr als Essen ohne Fleisch, sondern eine immer bedeutendere Erweiterung der Speisekarte. Hier gibt es Lebensmittel und Konzepte, mit denen das Angebot auch für Gäste mit einer vegetarischen und veganen Lebensweise attraktiv gestaltet werden können. Best Practice Beispiele gibt es bei Kochvorführungen unter anderen mit Lucki Maurer und Ralf Jakumeit.

Meat & Fire

Im Bereich „Meat & Fire“ finden die HOGA-Besucher unter dem Motto „Nose to Tail“ alles rund um die gesamte Wertschöpfungskette des Fleisches von der Auswahl des richtigen Grundproduktes bis hin zum hochwertigen, modernen Gericht sowie Informationen rund ums Grillen, Braten oder Smoken. Fleisch ist politisch geworden, ein Frage der Haltung oder des Verzichts. Die Gastronomie überdenkt Haltungsformen, entdeckt neue Veredelungen und weitet die Zubereitungsarten aus.

SFC Street Food Convention

Die HOGA präsentiert Angebote für die mobile Gastronomie. Food-Trucks kommen als Best-Practice-Beispiele auf die Messe, um ihre Erfahrungen mit den Besuchern zu teilen. Darüber hinaus gibt es Wagenbauer und Informationen sowie Versicherungen für Food-Trucker.

Spezialitätenkaffee und Kaffeespezialitäten

Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Kaffeeangeboten ist in allen Bereichen des Gastgewerbes groß und „Die Rösterei“ ist mittlerweile ein fester Bestandteil der HOGA. Kaffeeröster, Barista und namhafte Hersteller von Kaffeemaschinen informieren hier, damit der perfekte Kaffee auch im eigenen Lokal gelingt.

Die SCA Specialty Coffee Association bringt verschiedene nationale und internationale Champions aus verschiedenen Kaffee-Disziplinen auf die HOGA, die dort das Können der Wettbewerbs-Teilnehmer bewerten und ihnen wertvolle und praktische Tipps mit auf den Weg geben. Auf der HOGA können die Besucher Kaffee sehen, hören, riechen, schmecken und dabei erleben, wie sich die Baristi messen und wer am Ende den Pokal in den Händen halten darf. Am Sonntag, 17. Oktober, findet der „Latte Art Besucher Cup“ statt, am Montag, 18. Oktober, der „Rookie Barista Cup“ für Anfänger und Profis. Am Dienstag, 19. Oktober, stehen dann Basic-Barista-Vorträge auf dem Programm.

Gut ausgestattet

Die Themen Küchentechnik, Einrichtung und Ausstattung sowie Dienstleistung und Organisation dürfen in keinem erfolgreichen Betrieb fehlen. Die HOGA liefert die passenden Angebote. Dazu zählen auch individuelle Lösungen, um die Sommersaison zu verlängern und die Außengastronomie bei jedem Wetter attraktiv zu machen. Unter dem Motto „Kids` First Choice“ werden Konzepte und Angebote vorgestellt, durch die Gastronomie und Hotellerie kinderfreundlicher werden.

Start-ups für eine innovative Branche

Kreative Unternehmen, ausgefallene Ideen sowie die Gewinner des HOGA-Start-up-Wettbewerbs liefern auf der HOGA Inspiration für den eigenen Betrieb. Über 30 vielversprechende Einsendungen sind beim HOGA Start-up-Wettbewerb 2021 eingegangen. Diese werden derzeit von einer Fachjury um Dagmar Wöhrl, Silke Popp und Thomas Förster bewertet. Die Gewinner haben die Möglichkeit, sich auf der HOGA live in Nürnberg zu präsentieren.

Aufgrund der aktuellen Vorgaben ist für alle Besucher ein 3G-Nachweis nötig. Die Tickets gibt es nur über den Online-Ticketshop. Auch Gastkarten können hier freigeschaltet und eine 3G-Registrierung vorgenommen werden.

