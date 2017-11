16.11.2017

Hirschsteaks von Silver Fern Farms für eat healthy award nominiert

Nur die besten und gesündesten Lebensmittel werden von der Fachjury für den eat healthy award nominiert. In diesem Jahr hat mit den Hirschsteaks von Silver Fern Farms zum ersten Mal ein Fleischprodukt den Einzug ins Finale geschafft. Am 24. November entscheidet die Jury auf der Messe „veggie & frei von“ über die Gewinner in insgesamt 25 Kategorien.

Hirschfleisch gehört zu den gesündesten Fleischsorten überhaupt: Es ist reich an Eisen, Zink, B-Vitaminen und hochwertigen Proteinen bei einem äußerst geringen Fettgehalt. Bei Silver Fern Farms können sich sowohl der Geschmack als auch der Nährstoffgehalt optimal entwickeln, denn die Hirsche bewegen sich das ganze Jahr über auf weitläufigen Weiden in Neuseeland und ernähren sich ausschließlich von Gras.

Die Hirschsteaks von Silver Fern Farms sind deshalb idealer Bestandteil einer ausgewogenen und gesundheitsbewussten Ernährung – und aussichtsreicher Kandidat für den eat healthy award 2017 in der Kategorie „Special Award für Produkte mit Herkunftsbezeichnung“.

Final verkostet und bewertet werden die Produkte von einer renommierten Fachjury, bestehend aus elf Experten aus der Food-Branche, unter der Leitung von "eat healthy"-Herausgeberin Dagmar von Cramm. Die Gewinner werden am 24. November 2017 auf der Hauptbühne der Verbrauchermesse "veggie & frei von" gekürt.

