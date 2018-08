16.08.2018

Heute ist der 1. Internationale Tag der Bratwurst

Für alle Bratwurstfans ist der 16. August ein wahres Fest – zumindest wenn es nach dem US-amerikanischen kulinarischen Jahreskalender geht. Denn der listet dieses Datum als National Bratwurst Day. Erstmals nun begehen die Freunde der Thüringer Bratwurst e.V., den Tag der Bratwurst am 1. Deutschen Bratwurstmuseum in Holzhausen - unter anderem mit freiem Eintritt ins Museum.

Auch als Zeichen der Verbundenheit mit den zahlreichen internationalen Vereinsmitgliedern wird der Bratwursttag damit international. Schließlich dreht sich bei den Freunden der Thüringer Bratwurst alles um die bekannteste deutsche Spezialität. Unzweifelhaft ist, dass das Grillgut mit Tradition längst den ganzen Globus erobert hat. Das deutsche Wort Bratwurst wurde ohne Übersetzung in zahlreiche Sprachen der Welt übernommen. Für die Thüringer ist ihre Bratwurst nicht nur Lebensmittel oder Wirtschaftsgut, sie ist identitätsstiftendes Kultobjekt und auch sympathische Botschafterin echt Thüringer Lebensart.

Die Freunde der Thüringer Bratwurst e.V., als internationaler Verein mit angeschlossenem Museum, widmen sich der beliebten Spezialität ganzjährig mit vielen Aktionen. Und so gibt es auch am Bratwursttag in Holzhausen ein kleines Programm: Die Gäste werden heute um 11.00 Uhr von den drei Symbolfiguren des Vereines, Probst Johann, Meister Huldreich und Hans Wurst am Museumseingang empfangen. Neben der neuen Bratwurstbank, warten ab diesem Tag zwei weitere neue Attraktionen im Außenbereich auf die Besucher: die Bratwurstexpresshaltestelle und die neue Bratwurstliege. Alle Bratwurstenthusiasten können sich zudem ganztägig auf freien Eintritt ins Museum und kostenfreien Senf zur Bratwurst freuen.

www.bratwurstmuseum.de