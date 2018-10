03.10.2018

Heinrich-Stockmeyer-Stiftung zeichnet Wissenschaftler aus

Die Heinrich-Stockmeyer-Stiftung, Bad Rothenfelde, hat den mit 10.000 Euro dotieren Wissenschaftspreis an den Lebensmittelchemiker Robin Korte für seine Untersuchungen zu Allergenen in Nüssen und deren Identifizierung per Massenspektrometrie verliehen. Den mit 2.500 Euro dotieren Nachwuchspreis erhielt Jan Schages für seine Masterarbeit „Untersuchungen zum Einfluss mikrobiologischer und technischer Parameter auf die hygienische Qualität von Kaffee aus Kaffeevollautomaten“.

Woher weiß ich, dass meine Schokolade keine Erdnüsse enthält?

Hautreaktionen, Magenbeschwerden oder gar ein anaphylaktischer Schock – allergische Reaktionen auf Lebensmittel sind zu einer globalen Herausforderung geworden, sie plagen mittlerweile fast fünf Prozent der Menschen in der westlichen Welt. Wie lassen sich solche Allergien vermeiden oder zumindest in den Griff bekommen? Immer wichtiger wird in diesem Zusammenhang das molekulare Verständnis der Zusammenhänge, das Verstehen, was beispielsweise ein Protein zu einem Allergen macht. Wie sehen die potenten und verbreiteten Allergene in Nüssen und Erdnüssen aus? Was passiert mit ihnen im Körper, und wie lassen sie sich zuverlässiger bestimmen als bisher? Für die im Rahmen seiner Doktorarbeit an der Universität Münster entwickelten Antworten hat der Lebensmittelchemiker Robin Korte den Stockmeyer Wissenschaftspreis 2018 erhalten.

Dass Nüsse zu allergischen Reaktionen führen können, ist bekannt. Aber was passiert im Körper? Wie bauen Magen und Darm die Allergene ab, und welche der entstehenden Produkte sind es, die eine Immunreaktion auslösen? Bisher wurden Allergene vor allem über ihren Bauplan, die Erbsubstanz DNA und entsprechende Methoden wie die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), oder über immunchemische Verfahren (ELISA) identifiziert. Korte suchte die tatsächlich aktiven Produkte, die Proteine und ihre Bruchstücke, die nach der Verdauung die Darmschleimhaut passieren, mit Hilfe der Massenspektrometrie. Dieses robuste und spezifische Verfahren kann die jeweiligen Bruchstücke anhand ihrer Masse eindeutig identifizieren, der Test geht rasch und kommt ohne viel Verbrauchsmaterial aus. Mit dem von Korte entwickelten Verfahren lässt sich auch bestimmen, wieviel von einem Allergen in einem Lebensmittel enthalten ist – Voraussetzung für eine zuverlässige Kennzeichnung.

Wie hygienisch sind Kaffeevollautomaten?

Der Nachwuchspreis der Heinrich-Stockmeyer-Stiftung geht an Jan Schages für seine Forschung zur mikrobiellen Belastung von Wassertanks in Kaffeevollautomaten und Mehrwegbechern. „Keime wie im Abfluss“ warnt das Portal eines großen deutschen Magazins, „Eklige Keime“ und „Hygienemängel“ titelte eine Tageszeitung. So dramatisch will Jan Schages die Ergebnisse der Masterarbeit nicht interpretiert wissen, die er im vergangenen Jahr an der Hochschule Rhein-Waal vorlegte. „Das wurde vielfach aus dem Zusammenhang gerissen“, sagt der junge Forscher. Er selbst hat auch einen Kaffeevollautomaten, mit dem zuhause der Espresso zubereitet wird – und er ekelt sich nicht davor. „Die Bakterien und Schimmelpilze, die ich gefunden habe, sind ja allgegenwärtig.“ Selbst beim Händeschütteln werden schließlich Keime übertragen. Trotzdem: Die hygienische Situation in den Maschinen ließe sich verbessern.

In fast jeder der untersuchten Kaffeemaschinen, insbesondere in den Wassertanks, fand er immer wieder die gleichen Keime, die es vielfach auch bis in den Kaffee schaffen – die Brühtemperaturen und die Verweilzeit im Vollautomaten reichen nicht aus, um die Bakterien in der braunen Flüssigkeit deutlich zu reduzieren. Sein Rat: Häufiger den Tank zu reinigen und täglich das Wasser zu wechseln.

Schages lenkt den Fokus jedoch vor allem auf die verwendeten Becher: Denn auch die mikrobiologische Belastung von mitgebrachten Mehrwegbechern hat er in Stichproben untersucht. Der weltweit lawinenartig ansteigende Einwegmüll durch die Getränke „to go“ beschäftigte ihn – und die Angst der Kaffeeverkäufer, sich mit den fremden Bechern zusätzliche Keime ins Haus zu holen. Ist der Kaffee heiß genug (mindestens 68 °C), dann werden die vorhandenen Mikroorganismen ausreichend inaktiviert, hat Schages herausgefunden. Die Hauptbelastung, so sein Fazit, gehe von unzureichender Reinigung der Automaten aus, nicht von den Bechern.

www.heinrich-stockmeyer-stiftung.de