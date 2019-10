02.10.2019

Hardy Remagen: Unternehmensnachfolge gesichert

Am 18. September sind Nina und Nane Remagen in die Geschäftsführung des Familienunternehmens Hardy Remagen aus Hürth berufen worden. Damit steht nun die zehnte Generation Remagen an der Spitze des Traditionsunternehmens.

Die neue Geschäftsführung von Hardy Remagen (v.l.n.r.): Nane Remagen, Frank Remagen, Nina Remagen und Bernd Johnen. - Bild: Hardy Remagen GmbH & Co. KG

Aus den Anfängen einer kleinen, im Jahr 1718 von Jacob Remagen gegründeten Metzgerei in der Lintgasse in Köln, hat sich das Familienunternehmen unter der Geschäftsführung von Inhaber Frank Remagen und Geschäftsführer Bernd Johne, zum deutschlandweit agierenden Hersteller hochwertiger Fleisch- und Wurstwaren für Handel, Gastronomie, Großverbraucher und Endkunden entwickelt. Frank Remagen und Bernd Johnen bleiben weiterhin in ihren Positionen, um das junge Geschäftsführerinnen-Duo zu unterstützen.

Die Schwestern Nina und Nane Remagen haben das Unternehmen von der Pike auf kennengelernt. Die Unternehmensnachfolge ist vom Vater strategisch gut vorbereitet worden. So haben Nina Remagen, verantwortlich für Marketing und Vertrieb, und Nane Remagen, die die Produktionsleitung verantwortet, zunehmend verantwortungsvolle Führungsaufgaben übernommen.

