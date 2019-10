07.10.2019

Hardy Remagen und Wulff: strategische Partnerschaft

Ab Herbst 2019 gehen die Familienunternehmen Hardy Remagen GmbH & Co. KG, Hürth, und Wulff Fleisch- und Wurstwaren Vertriebs GmbH, Telgte, gemeinsame Wege. Beide Unternehmen bleiben jedoch rechtlich selbstständig und agieren getrennt mit ihren eigenen Marken.

Die bekannten Fleisch- und Wurstklassiker der Firma Wulff werden nach Rezepturen, Vorgaben und Qualitätsstandards von Wulff in der Produktionsstätte von Remagen hergestellt. Die Markenhoheit und der Vertrieb der Fleischspezialitäten bleiben weiterhin bei der Wulff Fleisch- und Wurstwaren Vertriebs GmbH. „Das uns entgegengebrachte Vertrauen macht uns sehr stolz. Der Zusammenhalt von Familienunternehmen, die auf eine lange Tradition zurückblicken können, damit auch auf Werte, die uns verbinden, ist uns sehr wichtig“, sagt Frank Remagen, der mit seinen beiden Töchtern (in zehnter Generation) das Hürther Traditionsunternehmen leitet.

Expansion der vegetarischen Produktlinien sowie Bereich der pürierten Kost

Auslöser für die strategische Partnerschaft ist unter anderem die mangelnde Expansionsmöglichkeit für Wulff am Standort in Telgte sowie deren strategischen Neuausrichtung mit Schwerpunkt vegetarische Produkte. Die vegetarischen Produktionslinien beider Unternehmen werden am neuen Standort der Firma Wulff in Gütersloh in Kooperation weiter ausgebaut. Zudem wird der Bereich der pürierten Kost, Essen für Menschen mit Kau- und Schluckproblemen (Dysphagie), intensiviert.

„Es freut uns sehr, dass wir in dem Unternehmen Remagen den geeigneten Partner für unsere Fleisch-Spezialitäten gefunden haben und gleichzeitig für das Unternehmen Remagen der ideale Partner mit Blick auf die vegetarischen Produkte sind. Die Lösung ist für alle Beteiligten eine Win-win-Situation, nicht zuletzt auch für die Kunden“, sagt Wulff-Geschäftsführer Uwe Kilian, der das Unternehmen in vierter Generation mit seinen beiden Söhnen leitet.

www.hardy-remagen.com