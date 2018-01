24.01.2018

Hardy Remagen feiert 300-jähriges Firmenjubiläum

Im Jahr 2018 feiert das traditionsbewusste Familienunternehmen Hardy Remagen GmbH & Co. KG, mit Hauptsitz in Hürth bei Köln, sein 300-jähriges Firmenjubiläum. Das in zehnter Generation geführte mittelständische Unternehmen unter der Geschäftsführung von Inhaber Frank Remagen und Geschäftsführer Bernd Johnen beliefert in ganz Deutschland Handel und Gastronomie mit Fleisch- und Wurstwaren.

Von kleiner Metzgerei zu deutschlandweit agierendem Hersteller

Aus den Anfängen einer kleinen, im Jahr 1718 von Theodor Remagen gegründeten Metzgerei in der Lintgasse in Köln, hat sich das heute in zehnter Generation befindliche Familienunternehmen zum deutschlandweit agierenden Hersteller hochwertiger Fleisch- und Wurstwaren für Handel und Gastronomie entwickelt. Etwa 200 Mitarbeiter produzieren am Standort in Köln-Hürth. Tradition, Innovation und hochwertige Qualitätsprodukte gehören zur Unternehmensidentität. Dem Familienunternehmen ist es gelungen, stetig neue Herausforderungen und Optimierungsprozesse zu meistern und damit eine erfolgreiche Verbindung von traditionellem Handwerk und Hightech zu schaffen. Die Farmhaus GmbH & Co. KG vervollständigt das Remagen-Produktportfolio durch maßgeschneiderte Food-Produkte, die durch Frische, Qualität und Vielfalt überzeugen.

Viele Aktionen geplant

Eine Vielzahl an attraktiven Aktionen und vielversprechenden Produkten begleiten im Jahr 2018 das 300-jährige Firmenjubiläum. Auftakt der Jubiläumsaktionen ist eine monatliche Spende von 300 Teilen der Remagen-Spezialitäten an die Hürther Tafel e.V. „Unser Unternehmen und unsere Familie sind in Hürth fest verwurzelt, daher ist es uns ein besonderes Anliegen und auch eine Selbstverständlichkeit, die Hürther Tafel e.V. zu unterstützen“, so Nina Remagen, Marketingverantwortliche bei Remagen.

www.hardy-remagen.com